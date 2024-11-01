Сикорский - Зеленскому о передаче МиГ-29: Польша сделала больше, чем любая другая страна

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что Варшава нашла другие причины не передавать Киеву МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна", - заявил Сикорский.

Глава польского правительства напомнил, что через восточную границу стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты".

"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.