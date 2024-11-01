РУС
Сикорский - Зеленскому о передаче МиГ-29: Польша сделала больше, чем любая другая страна

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что Варшава нашла другие причины не передавать Киеву МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна", - заявил Сикорский.

Глава польского правительства напомнил, что через восточную границу стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты".

"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", - добавил он.

Также читайте: Запад не хочет мира через капитуляцию Украины, поскольку на самом деле это не будет мир, - Сикорский

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Польша (8849) самолет (3697) Сикорский Радослав (483)
Топ комментарии
+26
Шановні поляки, не звертайте увагу на пришелепкуватого, який чекає тільки оплесків і похвал, а само довело свою кракїну до найгіршого і ще ображає сусідів, які передали велику кількість озброєння, гуманітарки, грошей і приючили сотні тисяч біженців. Фактично через Польщу пройшло все західне озброєння і гуманітарка.
01.11.2024 12:32 Ответить
+13
брехня дещо ..найбільше зробили країни Балтії .. в процентному співвідношенні до ВВП.
хоча Зечма потрібно ставити на місце
01.11.2024 12:29 Ответить
+11
З чого б це? Польща в НАТО.
"Україна захищає весь світ" нічим не відрізняється від "Донбас кормить Європу".
З пихатістю великі проблеми.
01.11.2024 13:16 Ответить
Комментировать
ОП)-офіс путіна при "зезеденті, знає ,що цьому найкращому медійнику написати і що він має виголосити на цілий світ,щоб посратися із всіми тими,хто допомагає Україні.
01.11.2024 13:12 Ответить
Дуже смішно читати висери ображених і одночасно пихатих, про те що Польща б загнулась без "потужної" України.
Подивіться скільки поляки закупають зброї і якої, причому за свій кошт, а не побираються по світу з протягнутою рукою, перш ніж таку маячню писати.
Нападають лише на слабких і тупих.
01.11.2024 13:19 Ответить
Справа не в тому, хто і скільки зробив. Тут невикорінена поведінка гопоти. Коли стрілки переводиш за свій протрах гавкаючи на всіх, то це, типу, рейтинг має підняти.
01.11.2024 13:34 Ответить
Так а чого вам боятися??? Ви ж так пишаєтесь своїм членством у НАТО. Ну ось - вони вас захистять у разі чого.

Чи, все ж таки, не захистять?
01.11.2024 13:40 Ответить
Так нато складається з країн членів союзу.Не існує окремих сил нато.
01.11.2024 15:30 Ответить
У мене десь про це написано? От прямо так і написано "окремі сили НАТО"?
01.11.2024 15:38 Ответить
За Сікорського, тобто за уряду соціалістів, який при владі вже рік, Польща для України нічого не дала, нуль!
01.11.2024 20:41 Ответить
