Сможем передать Украине самолеты МиГ-29, когда получим должную замену, - МИД Польши

МЗС Польщі

Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что с начала полномасштабной войны Польша передала Украине бронетехнику, артиллерийские системы, а также "максимальное количество" запчастей и комплектующих к МиГ-29.

"Но Польша в определенной степени также находится под угрозой. И если что-то летит в направлении Польши, то должны быть средства, которые будут это сбивать. Польша сейчас имеет 48 самолетов F-16 и заказала еще 32 самолета F-35. Но пока у Польши есть только самолеты F-16, что является недостаточным потенциалом для обеспечения полного контроля над небом. Поэтому как только появится возможность заменить эти несколько МиГов, хорошо оснащенных в техническом плане, другими самолетами, которые перебросят в Польшу, тогда их можно будет передать Украине", - заявил представитель МИД.

Читайте также: Польша нашла другие причины не передавать Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, - Зеленский

Вронский добавил, что польское правительство прежде всего обязано защищать государство, гарантировать безопасность своих граждан и территории, а во-вторых - помогать своим ближайшим союзникам.

"При этом мы осознаем, что Украина, отражая нападение России, защищает и нас. Но потребности защиты Польши - на первом плане", - пояснил спикер МИД РП.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Зеленский Владимир (22025) Польша (8842) самолет (3696) МИД Польши (334)
"Польський уряд передусім зобов'язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге - допомагати своїм найближчим союзникам". Як на мене то все правильно сказав представник Польщі. Про безпеку України має думати Верховний Головнокомандувач, про що прямо записано в Конституції України. Але він чомусь думав про шашлики і асфальт. Я не помилився 73%? Довго Боневтік Херпідович Потужний у своїх про..бах буде звинувачувати США, Німеччину, Францію, Англію і Польщу?
31.10.2024 18:43
Пане , Ви дуже цікаво написали, можливо я щось пропустив, а як Україна захищає Польщу? Як українці захищають Європу? Як на мене, то ворог на Польщу і ЄС не напав, він напав виключно на Україну, бо ми в той час, коли Польща, країни Балотії, чехи, болгари та інші йшли в ЄС і НАТО, наші політики і нарід 90-х перся в пекло-до московії, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію та назравася росією. Ворог ніколи не нападе на ЄС, бо він знає, отгребе по повній, бо там не шашлики смажили і не все витрачали на асфальт 500 мільярдів гривень, а виробляли свої танки, САУ, снаряди, закупляли літаки і Хаймерси. То в чому поляки винні, що українці вибрали у 2019 році свою смерть? Що вони їм підписували бюлетні і невже вони заставляли з 2019 року і до повномасштабного вторгнення замість ракет витрачати всі гроші на асфальт? Вони мають віддати свої літаки, а себе чим будуть захищати?
Поцікавтеся скільки поляки передали нам своїх танків, свох бронемвшин, САУ "Краб" та іншого. Точно навіть набагато більше, чим зробив і відремонтував Боневтік. Подивіться, скільки біженців прийняла Польща, нагодувала, дала помешкання для життя і гроші на перші потреби. Ми маємо завдячувати полякам і іншим країнам ЄС, а не цькувати, піддаючись на провокації Боневтіка, який замість зброї витратив всі гроші на свій піар.
31.10.2024 19:11
+4
у поляків все норм і з Державою, і з її обороною.

рассвєта в чумє чекаємо ми із своїм ЗЄльонським
31.10.2024 18:54
)))...да уж..Потужно))))
31.10.2024 18:36
Хай поки українці вчаться літати без літаків!
31.10.2024 18:40
гендель завжди бере верх у пшеків
31.10.2024 18:42
"Польський уряд передусім зобов'язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге - допомагати своїм найближчим союзникам". Як на мене то все правильно сказав представник Польщі. Про безпеку України має думати Верховний Головнокомандувач, про що прямо записано в Конституції України. Але він чомусь думав про шашлики і асфальт. Я не помилився 73%? Довго Боневтік Херпідович Потужний у своїх про..бах буде звинувачувати США, Німеччину, Францію, Англію і Польщу?
31.10.2024 18:43
Дело не в том, кто чего должен по сути.
Дело в том, кто что декларирует.

Вот например Швейцария декларирует нейтралитет.
Для нас это конечно плохо, но это по крайней мере честно, и в этом случае мы на Швейцарию не надеемся.

А здесь же декларация помощи, словесное признание что Украина защищает Польшу в частности и Европу в целом, желание чтобы Украина воевала из последних сил, а главное обещание помогать, под которое мы, украинцы, мобилизируем своих мужчин и кладем их жизни. Хотя можем просто пропустить РФ, пожать им лапки, и через пару лет вместе штурмовать Варшаву.
31.10.2024 18:47
не "вмєстє" з кацапами ти будеш штурмувати Варшаву, мєчтатль, а попереду, а позаду будуть кацапські загрядотряди з кулеметами
31.10.2024 18:52
Еще раз перечитайте. А потом еще раз, но более вдумчиво.
31.10.2024 19:27
Пане , Ви дуже цікаво написали, можливо я щось пропустив, а як Україна захищає Польщу? Як українці захищають Європу? Як на мене, то ворог на Польщу і ЄС не напав, він напав виключно на Україну, бо ми в той час, коли Польща, країни Балотії, чехи, болгари та інші йшли в ЄС і НАТО, наші політики і нарід 90-х перся в пекло-до московії, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію та назравася росією. Ворог ніколи не нападе на ЄС, бо він знає, отгребе по повній, бо там не шашлики смажили і не все витрачали на асфальт 500 мільярдів гривень, а виробляли свої танки, САУ, снаряди, закупляли літаки і Хаймерси. То в чому поляки винні, що українці вибрали у 2019 році свою смерть? Що вони їм підписували бюлетні і невже вони заставляли з 2019 року і до повномасштабного вторгнення замість ракет витрачати всі гроші на асфальт? Вони мають віддати свої літаки, а себе чим будуть захищати?
Поцікавтеся скільки поляки передали нам своїх танків, свох бронемвшин, САУ "Краб" та іншого. Точно навіть набагато більше, чим зробив і відремонтував Боневтік. Подивіться, скільки біженців прийняла Польща, нагодувала, дала помешкання для життя і гроші на перші потреби. Ми маємо завдячувати полякам і іншим країнам ЄС, а не цькувати, піддаючись на провокації Боневтіка, який замість зброї витратив всі гроші на свій піар.
31.10.2024 19:11
Так ви не помилилися за Зе проголосовали 73%, а зараз його рейтинг знизився до 10%, а антирейтинг виріс мабуть до 80%, але від цього громадянам України не легче, серце і душа болить у 90% , а багато вже хто загинуа і поранений за те що було допущено владою шматування України агресивними вбивцями з РФ, питання в іншому, чому Польша( і звісно вони для себе молодці) не знищуючі на відміни від України ЯЗ бувшого СРСР націлену не на РФ , а на на Захід отримали від
Заходу все , а Україна , в крові і пошматована , при всій гідкості до Зеленського, але проблема виникла ще в 1996 році , чому в Польщі нормальна адекватна влада по відношенню до самої Польщі, а в Україні - ні?.
31.10.2024 20:05
Так, рейтинг сонцеликого впав, українці визнають свою помилку, але як виправити ситуацію? Та вже ніяк. Під час війни вибори проводити не можна, Майдани проводити - смерть, а Воно саме не піде, воно себе вважає месією. Чому Польща отримала все? Бо поляки пішли в цивілізацію в ЄС і НАТО, а українці пішли в пекло, до напівдиких вбивць кацапів. А повели тоді українців ті політики і пішли ті 73% тих часів, які сприймали інформацію не мізками, а вухами. То чому за дії нас самих мають відповідати поляки? А Ви не помітили, що виключно на всіх керівних посадах у Боневтіка Потужного призначені бувші "риги" і відверті вороги України, які фальшували справи проти майданівців. То це ж також на совісті і безвідповідальних діях 73%.
показать весь комментарий
У 1991 році був референдум українського народу за незалежність де більшість проголосувала 3а , тобто народ висловив свою думку в в ЕС як мінімум, а у відповідь нічого, далі у 1996 році Україна знищила третій ЯП бувшого СРСР це теж поштовх на Захід , а Україна осталася в сірій зоні, потім РФ почала за допомогою "українських" політиків розділяти країну і голосували приблизно 45/55 на користь західного устрою , після Юща- Тимошенка , влада опинилася у Януковича і ригів , але не влада повинна вирішувати куди нам йти а нарід, порушуючі конституцію і нарід вийшов на Майдан після чого влада опинилася у післямайданної тусовки , а не у народу і знову в Україні влада будувала не ЕС, а РФ навіть з нею воюючи , але по суті це не ЕС а той же совок, далі Зеленский з риговськими помічниками і якщо подивитисяя їх законодавство це той же совок - тільки олігархичний - тобто монополізм у економіці і у владі, потім війна і нарід став за захист країни , а влада знову краде і розпродає країни не народ, тді поставлю питання по іншому чому у влади на відміну від влади у Польщі є відповідальність перед народом, а в України немає на відміну від відповідальності від самого народу який якщо і чому винен то і відповідая хоча насправді нарід відповідає за дії влади куди вони нас і привели. Так що не 73% винні , а влада яка роздерала країну діями,словами і бездіяльносю, а грабували і розпродували країну всі навіть "прозахідна" влада.
31.10.2024 21:21 Ответить
Повністю не погоджуюся, хоча тільки з окремими тезами. Відповім коротко, у 1991 році народ висловився за незалежність, там про ЄС ні слова. Акт проголошення незалежності України підтримали в усіх 27 адміністративних регіонах України: 24 області, 1 автономна республіка та 2 міста зі спеціальним статусом. До бюлетеня внесли запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» Ствердно на це запитання відповіли 28 млн 804 тис. Про ядерний потенціал погоджуюся, що Україна сама відмовилася від нього і все чомусь передала росії, яка сьогодні нас вбиває, а звинувачує у всьому США. Ми могли вже тоді вступити в НАТО, але нарід того часу вибрав росію.Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo думаю, що не варто пояснювати, що народ вибирає своїх представників у владу через депутатів, наприклад у Верховну Раду, які називаються депутатами і які представляють там іхні інтереси, тобись голос нроду через своїх представників. А вже Верховна Рада призначає уряд. Виходить, що скрізь рішення приймав народ. Пропущу білєбєрду про "Юща", бо вважаю, що Ющенко і Порошенко були найкращим вибором народу України і це не просто якісь обіцянки чи гарні слова на їх адресу, а їх дії.
Про владу януковича-зека Ви написали правду, але забулися написати, що влада Зеленського це та ж сама влада януковича. Поясню на прикладі Офісу Президента, який сьогодні фактично керує державою і якого немає в Конституції: Єрмак- колишній помічник депуцтата від ригів Тадеєва. Татаров - керівник слідчої групи під час президенсмтва яника, який фальшував справи прроти майданівців. Смірнов- друг і соратник рига портнова, адвокат зенка-януковича. Демченко - автор харківських угод, риг, який керував розвідками при Зе. Шурма - чистий риг, який відповідав разом з гетьманцевичм, помічником депутата від ригів сівкочива. За інших Ви також зможете запитатися у Гугла. Зеленський використовуює всіх слуг яника. Ще закликаю подивитися на керівників військово-цивільних адміністрацій, вони представники влади яника. У 2019 році антимайдан переміг Майдан- це дуже коротко і точно.
показать весь комментарий
В свою чергу я теж не погоджуюся з деякими вашими тезами і ось чому, Ви натякаєте що як що на референдумі не було питання про вступ в ЕС, а тільки про незалежність, а політики так і "зрозуміли" і замість реформ як у східній Европі почали робити "нейтральну", "свобідну"країну, кальку з РФ, грабувати Україну це вилилося в інфлфцію і згодом олігархічну приватизацію монополій і природних ресурсів. А на самому ділі все дуже просто, якщо народом було проголосовано за незалежність то це означає що потрібно рухатися в ЕС ,тому що якщо ні то навіщо тоді було голосувати за незалежність і повертатися до СРСР- третього не дано, тим паче весь нарід побачив що СРСР програли гонку соціально економічного розвитку Заходу, Східна Німеччина це показала, коли люди ризикуючи життям бігли на Захіб і у нас таке б було якщо б кордон був поряд, а ви кажите що нарід в ЕС не хотів. І хто повернув країну назад, нарід який голосує чи влада?- Це зробила влада, тому плювати їм на вибір народу, як ви кажете начи б то вони виконують волю народу- ні це вони зробили самостійно порушуючиі закони і відповідати за це повинні не нарід а влада це друга теза. Третя теза , що начиб то Україна сама віддала ЯЗ в РФ. Ні не сама , а під нажимом США в обмін на визнання нею незалежності України тому що ракети бувшого СРСР були націлені не на РФ а на США і ЯЗ була не передана РФ, а знищена шляхом переробки в РФ на паливо. Четверте, Ну те що Зеленський набрав для керування Україною регіоналів це правда , але на скількі відомо він це зробив шляхом чергового обману народу, а не народ йому це наказав.
показать весь комментарий
дивіться щоб кому боло їх передавати.
31.10.2024 18:45
А як наший півшостий на поляків змиздів……
31.10.2024 18:48
а польский чукча в чумє
ждєт рассвєєєєєтааааа
31.10.2024 18:50
у поляків все норм і з Державою, і з її обороною.

рассвєта в чумє чекаємо ми із своїм ЗЄльонським
31.10.2024 18:54
не дуже ви захистили двох польських селян ... скоро другі роковини .
31.10.2024 18:53
то могли бути і наші ракети с-300.
31.10.2024 19:45
не слухай діда він вже з розуму вижив і влади його лишилось на 2 місяці . кацапи розповідали байки про МН-17 , тільки правду на довго не сховаєш . я не чув про запит на компенсацію від родичів поляків до України , відповідно і версія з українською ракетою блеф .
31.10.2024 20:01
те зо ти не чув не охначає що цього не було чи не буде.
І так це тільки припущення, але все ж ушкодження там були явно не від ракет з пів тонни тротилу.
31.10.2024 20:06
ось коли буде тоді я зміню думку , а зараз факт поляки пропустили кацапську ракети тільки стікливий дід змусив їх співати іншу пісню щоб не було ескалації . я агроном , а не ракетчик але знаю що в ракетах С-300 стоїть механізм самознищення . кацапи переобладнують С-300 для обстрілу наземних цілей , то чому в Польщі була не така ракета ?
31.10.2024 20:52
в ідеалі так, якщо ракета на кілька секунд втрачає сигнал, або по команді з пульта вона знищується, але Ви прийміть до уваги що то старий радянський мотлох який не відомо у яких умовах зберігався.
"Осічка" цілком реальна.
31.10.2024 21:50
Скоро від рашкі ,,заміну" отримаєте! Долетять, моргнути не встигнете!
31.10.2024 18:57
Це коли зєля здасть країну?
31.10.2024 20:30
Поляки ,на відміну від українців в 1920 відстояли свою незалежність ,а ми її просрали ,так що нам краще помовчати.
31.10.2024 20:29
Відстояли завдяки українцям, котрих «прагматично» кинули і частково окупували, за домовленістю із совєтами. Вийшло боком, але то вже інша історія.
31.10.2024 21:18
Трохи історії , у Варшавській битві воювали виключно поляки ,а дивізія Безручка була біля Замостя ,а "кинули " Петлюру не поляки ,а українці які відмовились його підтримати ,бо він нібито віддав полякам Західну Україну (хоча в нього небуло вибору ) так що не потрібно малювати нашу історію в рожевих фарбах і не видумувати того чого не було і виставляти українців рятівниками Польщі , так само як зараз Зєля всім розповідає ,що Україна захищає Європу ( хоча Європа не просила когось їх захищати ) Для початку нехай Україна сама себе захистить ( без західної допомоги)
01.11.2024 16:34
 
 