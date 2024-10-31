Сможем передать Украине самолеты МиГ-29, когда получим должную замену, - МИД Польши
Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дипломат отметил, что с начала полномасштабной войны Польша передала Украине бронетехнику, артиллерийские системы, а также "максимальное количество" запчастей и комплектующих к МиГ-29.
"Но Польша в определенной степени также находится под угрозой. И если что-то летит в направлении Польши, то должны быть средства, которые будут это сбивать. Польша сейчас имеет 48 самолетов F-16 и заказала еще 32 самолета F-35. Но пока у Польши есть только самолеты F-16, что является недостаточным потенциалом для обеспечения полного контроля над небом. Поэтому как только появится возможность заменить эти несколько МиГов, хорошо оснащенных в техническом плане, другими самолетами, которые перебросят в Польшу, тогда их можно будет передать Украине", - заявил представитель МИД.
Вронский добавил, что польское правительство прежде всего обязано защищать государство, гарантировать безопасность своих граждан и территории, а во-вторых - помогать своим ближайшим союзникам.
"При этом мы осознаем, что Украина, отражая нападение России, защищает и нас. Но потребности защиты Польши - на первом плане", - пояснил спикер МИД РП.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
Дело в том, кто что декларирует.
Вот например Швейцария декларирует нейтралитет.
Для нас это конечно плохо, но это по крайней мере честно, и в этом случае мы на Швейцарию не надеемся.
А здесь же декларация помощи, словесное признание что Украина защищает Польшу в частности и Европу в целом, желание чтобы Украина воевала из последних сил, а главное обещание помогать, под которое мы, украинцы, мобилизируем своих мужчин и кладем их жизни. Хотя можем просто пропустить РФ, пожать им лапки, и через пару лет вместе штурмовать Варшаву.
Поцікавтеся скільки поляки передали нам своїх танків, свох бронемвшин, САУ "Краб" та іншого. Точно навіть набагато більше, чим зробив і відремонтував Боневтік. Подивіться, скільки біженців прийняла Польща, нагодувала, дала помешкання для життя і гроші на перші потреби. Ми маємо завдячувати полякам і іншим країнам ЄС, а не цькувати, піддаючись на провокації Боневтіка, який замість зброї витратив всі гроші на свій піар.
Заходу все , а Україна , в крові і пошматована , при всій гідкості до Зеленського, але проблема виникла ще в 1996 році , чому в Польщі нормальна адекватна влада по відношенню до самої Польщі, а в Україні - ні?.
Про владу януковича-зека Ви написали правду, але забулися написати, що влада Зеленського це та ж сама влада януковича. Поясню на прикладі Офісу Президента, який сьогодні фактично керує державою і якого немає в Конституції: Єрмак- колишній помічник депуцтата від ригів Тадеєва. Татаров - керівник слідчої групи під час президенсмтва яника, який фальшував справи прроти майданівців. Смірнов- друг і соратник рига портнова, адвокат зенка-януковича. Демченко - автор харківських угод, риг, який керував розвідками при Зе. Шурма - чистий риг, який відповідав разом з гетьманцевичм, помічником депутата від ригів сівкочива. За інших Ви також зможете запитатися у Гугла. Зеленський використовуює всіх слуг яника. Ще закликаю подивитися на керівників військово-цивільних адміністрацій, вони представники влади яника. У 2019 році антимайдан переміг Майдан- це дуже коротко і точно.
ждєт рассвєєєєєтааааа
рассвєта в чумє чекаємо ми із своїм ЗЄльонським
І так це тільки припущення, але все ж ушкодження там були явно не від ракет з пів тонни тротилу.
"Осічка" цілком реальна.