Сможем передать Украине самолеты МиГ-29, когда получим должную замену, - МИД Польши

Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что с начала полномасштабной войны Польша передала Украине бронетехнику, артиллерийские системы, а также "максимальное количество" запчастей и комплектующих к МиГ-29.

"Но Польша в определенной степени также находится под угрозой. И если что-то летит в направлении Польши, то должны быть средства, которые будут это сбивать. Польша сейчас имеет 48 самолетов F-16 и заказала еще 32 самолета F-35. Но пока у Польши есть только самолеты F-16, что является недостаточным потенциалом для обеспечения полного контроля над небом. Поэтому как только появится возможность заменить эти несколько МиГов, хорошо оснащенных в техническом плане, другими самолетами, которые перебросят в Польшу, тогда их можно будет передать Украине", - заявил представитель МИД.

Вронский добавил, что польское правительство прежде всего обязано защищать государство, гарантировать безопасность своих граждан и территории, а во-вторых - помогать своим ближайшим союзникам.

"При этом мы осознаем, что Украина, отражая нападение России, защищает и нас. Но потребности защиты Польши - на первом плане", - пояснил спикер МИД РП.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.