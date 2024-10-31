Зможемо передати Україні літаки МіГ-29, коли отримаємо належну заміну, - МЗС Польщі
Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дипломат зазначив, що від початку повномасштабної війни Польща передала Україні бронетехніку, артилерійські системи, а також "максимальну кількість" запчастин і комплектуючих до МіГ-29.
"Але Польща до певної міри також перебуває під загрозою. І якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35. Але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю над небом. Тому щойно зʼявиться можливість замінити ці кільканадцять МіГів, добре оснащених у технічному плані, іншими літаками, які перекинуть до Польщі, тоді їх можна буде передати Україні", - заявив речник МЗС.
Вронський додав, що польський уряд передусім зобов’язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге - допомагати своїм найближчим союзникам.
"При цьому ми усвідомлюємо, що Україна, відбиваючи напад Росії, захищає і нас. Але потреби захисту Польщі - на першому плані", - пояснив речник МЗС РП.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дело в том, кто что декларирует.
Вот например Швейцария декларирует нейтралитет.
Для нас это конечно плохо, но это по крайней мере честно, и в этом случае мы на Швейцарию не надеемся.
А здесь же декларация помощи, словесное признание что Украина защищает Польшу в частности и Европу в целом, желание чтобы Украина воевала из последних сил, а главное обещание помогать, под которое мы, украинцы, мобилизируем своих мужчин и кладем их жизни. Хотя можем просто пропустить РФ, пожать им лапки, и через пару лет вместе штурмовать Варшаву.
Поцікавтеся скільки поляки передали нам своїх танків, свох бронемвшин, САУ "Краб" та іншого. Точно навіть набагато більше, чим зробив і відремонтував Боневтік. Подивіться, скільки біженців прийняла Польща, нагодувала, дала помешкання для життя і гроші на перші потреби. Ми маємо завдячувати полякам і іншим країнам ЄС, а не цькувати, піддаючись на провокації Боневтіка, який замість зброї витратив всі гроші на свій піар.
Заходу все , а Україна , в крові і пошматована , при всій гідкості до Зеленського, але проблема виникла ще в 1996 році , чому в Польщі нормальна адекватна влада по відношенню до самої Польщі, а в Україні - ні?.
Про владу януковича-зека Ви написали правду, але забулися написати, що влада Зеленського це та ж сама влада януковича. Поясню на прикладі Офісу Президента, який сьогодні фактично керує державою і якого немає в Конституції: Єрмак- колишній помічник депуцтата від ригів Тадеєва. Татаров - керівник слідчої групи під час президенсмтва яника, який фальшував справи прроти майданівців. Смірнов- друг і соратник рига портнова, адвокат зенка-януковича. Демченко - автор харківських угод, риг, який керував розвідками при Зе. Шурма - чистий риг, який відповідав разом з гетьманцевичм, помічником депутата від ригів сівкочива. За інших Ви також зможете запитатися у Гугла. Зеленський використовуює всіх слуг яника. Ще закликаю подивитися на керівників військово-цивільних адміністрацій, вони представники влади яника. У 2019 році антимайдан переміг Майдан- це дуже коротко і точно.
ждєт рассвєєєєєтааааа
рассвєта в чумє чекаємо ми із своїм ЗЄльонським
І так це тільки припущення, але все ж ушкодження там були явно не від ракет з пів тонни тротилу.
"Осічка" цілком реальна.