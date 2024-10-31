УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 044 28

Зможемо передати Україні літаки МіГ-29, коли отримаємо належну заміну, - МЗС Польщі

МЗС Польщі

Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зазначив, що від початку повномасштабної війни Польща передала Україні бронетехніку, артилерійські системи, а також "максимальну кількість" запчастин і комплектуючих до МіГ-29.

"Але Польща до певної міри також перебуває під загрозою. І якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35. Але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю над небом. Тому щойно зʼявиться можливість замінити ці кільканадцять МіГів, добре оснащених у технічному плані, іншими літаками, які перекинуть до Польщі, тоді їх можна буде передати Україні", - заявив речник МЗС.

Читайте також: Польща не може допомагати Україні так, як на початку війни, - Дуда

Вронський додав, що польський уряд передусім зобов’язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге - допомагати своїм найближчим союзникам.

"При цьому ми усвідомлюємо, що Україна, відбиваючи напад Росії, захищає і нас. Але потреби захисту Польщі - на першому плані", - пояснив речник МЗС РП.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) Польща (9003) літак (3031) МЗС Польщі (217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
"Польський уряд передусім зобов'язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге - допомагати своїм найближчим союзникам". Як на мене то все правильно сказав представник Польщі. Про безпеку України має думати Верховний Головнокомандувач, про що прямо записано в Конституції України. Але він чомусь думав про шашлики і асфальт. Я не помилився 73%? Довго Боневтік Херпідович Потужний у своїх про..бах буде звинувачувати США, Німеччину, Францію, Англію і Польщу?
показати весь коментар
31.10.2024 18:43 Відповісти
+5
Пане , Ви дуже цікаво написали, можливо я щось пропустив, а як Україна захищає Польщу? Як українці захищають Європу? Як на мене, то ворог на Польщу і ЄС не напав, він напав виключно на Україну, бо ми в той час, коли Польща, країни Балотії, чехи, болгари та інші йшли в ЄС і НАТО, наші політики і нарід 90-х перся в пекло-до московії, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію та назравася росією. Ворог ніколи не нападе на ЄС, бо він знає, отгребе по повній, бо там не шашлики смажили і не все витрачали на асфальт 500 мільярдів гривень, а виробляли свої танки, САУ, снаряди, закупляли літаки і Хаймерси. То в чому поляки винні, що українці вибрали у 2019 році свою смерть? Що вони їм підписували бюлетні і невже вони заставляли з 2019 року і до повномасштабного вторгнення замість ракет витрачати всі гроші на асфальт? Вони мають віддати свої літаки, а себе чим будуть захищати?
Поцікавтеся скільки поляки передали нам своїх танків, свох бронемвшин, САУ "Краб" та іншого. Точно навіть набагато більше, чим зробив і відремонтував Боневтік. Подивіться, скільки біженців прийняла Польща, нагодувала, дала помешкання для життя і гроші на перші потреби. Ми маємо завдячувати полякам і іншим країнам ЄС, а не цькувати, піддаючись на провокації Боневтіка, який замість зброї витратив всі гроші на свій піар.
показати весь коментар
31.10.2024 19:11 Відповісти
+4
у поляків все норм і з Державою, і з її обороною.

рассвєта в чумє чекаємо ми із своїм ЗЄльонським
показати весь коментар
31.10.2024 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)))...да уж..Потужно))))
показати весь коментар
31.10.2024 18:36 Відповісти
Хай поки українці вчаться літати без літаків!
показати весь коментар
31.10.2024 18:40 Відповісти
гендель завжди бере верх у пшеків
показати весь коментар
31.10.2024 18:42 Відповісти
"Польський уряд передусім зобов'язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге - допомагати своїм найближчим союзникам". Як на мене то все правильно сказав представник Польщі. Про безпеку України має думати Верховний Головнокомандувач, про що прямо записано в Конституції України. Але він чомусь думав про шашлики і асфальт. Я не помилився 73%? Довго Боневтік Херпідович Потужний у своїх про..бах буде звинувачувати США, Німеччину, Францію, Англію і Польщу?
показати весь коментар
31.10.2024 18:43 Відповісти
Дело не в том, кто чего должен по сути.
Дело в том, кто что декларирует.

Вот например Швейцария декларирует нейтралитет.
Для нас это конечно плохо, но это по крайней мере честно, и в этом случае мы на Швейцарию не надеемся.

А здесь же декларация помощи, словесное признание что Украина защищает Польшу в частности и Европу в целом, желание чтобы Украина воевала из последних сил, а главное обещание помогать, под которое мы, украинцы, мобилизируем своих мужчин и кладем их жизни. Хотя можем просто пропустить РФ, пожать им лапки, и через пару лет вместе штурмовать Варшаву.
показати весь коментар
31.10.2024 18:47 Відповісти
не "вмєстє" з кацапами ти будеш штурмувати Варшаву, мєчтатль, а попереду, а позаду будуть кацапські загрядотряди з кулеметами
показати весь коментар
31.10.2024 18:52 Відповісти
Еще раз перечитайте. А потом еще раз, но более вдумчиво.
показати весь коментар
31.10.2024 19:27 Відповісти
Пане , Ви дуже цікаво написали, можливо я щось пропустив, а як Україна захищає Польщу? Як українці захищають Європу? Як на мене, то ворог на Польщу і ЄС не напав, він напав виключно на Україну, бо ми в той час, коли Польща, країни Балотії, чехи, болгари та інші йшли в ЄС і НАТО, наші політики і нарід 90-х перся в пекло-до московії, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію та назравася росією. Ворог ніколи не нападе на ЄС, бо він знає, отгребе по повній, бо там не шашлики смажили і не все витрачали на асфальт 500 мільярдів гривень, а виробляли свої танки, САУ, снаряди, закупляли літаки і Хаймерси. То в чому поляки винні, що українці вибрали у 2019 році свою смерть? Що вони їм підписували бюлетні і невже вони заставляли з 2019 року і до повномасштабного вторгнення замість ракет витрачати всі гроші на асфальт? Вони мають віддати свої літаки, а себе чим будуть захищати?
Поцікавтеся скільки поляки передали нам своїх танків, свох бронемвшин, САУ "Краб" та іншого. Точно навіть набагато більше, чим зробив і відремонтував Боневтік. Подивіться, скільки біженців прийняла Польща, нагодувала, дала помешкання для життя і гроші на перші потреби. Ми маємо завдячувати полякам і іншим країнам ЄС, а не цькувати, піддаючись на провокації Боневтіка, який замість зброї витратив всі гроші на свій піар.
показати весь коментар
31.10.2024 19:11 Відповісти
Так ви не помилилися за Зе проголосовали 73%, а зараз його рейтинг знизився до 10%, а антирейтинг виріс мабуть до 80%, але від цього громадянам України не легче, серце і душа болить у 90% , а багато вже хто загинуа і поранений за те що було допущено владою шматування України агресивними вбивцями з РФ, питання в іншому, чому Польша( і звісно вони для себе молодці) не знищуючі на відміни від України ЯЗ бувшого СРСР націлену не на РФ , а на на Захід отримали від
Заходу все , а Україна , в крові і пошматована , при всій гідкості до Зеленського, але проблема виникла ще в 1996 році , чому в Польщі нормальна адекватна влада по відношенню до самої Польщі, а в Україні - ні?.
показати весь коментар
31.10.2024 20:05 Відповісти
Так, рейтинг сонцеликого впав, українці визнають свою помилку, але як виправити ситуацію? Та вже ніяк. Під час війни вибори проводити не можна, Майдани проводити - смерть, а Воно саме не піде, воно себе вважає месією. Чому Польща отримала все? Бо поляки пішли в цивілізацію в ЄС і НАТО, а українці пішли в пекло, до напівдиких вбивць кацапів. А повели тоді українців ті політики і пішли ті 73% тих часів, які сприймали інформацію не мізками, а вухами. То чому за дії нас самих мають відповідати поляки? А Ви не помітили, що виключно на всіх керівних посадах у Боневтіка Потужного призначені бувші "риги" і відверті вороги України, які фальшували справи проти майданівців. То це ж також на совісті і безвідповідальних діях 73%.
показати весь коментар
31.10.2024 20:48 Відповісти
У 1991 році був референдум українського народу за незалежність де більшість проголосувала 3а , тобто народ висловив свою думку в в ЕС як мінімум, а у відповідь нічого, далі у 1996 році Україна знищила третій ЯП бувшого СРСР це теж поштовх на Захід , а Україна осталася в сірій зоні, потім РФ почала за допомогою "українських" політиків розділяти країну і голосували приблизно 45/55 на користь західного устрою , після Юща- Тимошенка , влада опинилася у Януковича і ригів , але не влада повинна вирішувати куди нам йти а нарід, порушуючі конституцію і нарід вийшов на Майдан після чого влада опинилася у післямайданної тусовки , а не у народу і знову в Україні влада будувала не ЕС, а РФ навіть з нею воюючи , але по суті це не ЕС а той же совок, далі Зеленский з риговськими помічниками і якщо подивитисяя їх законодавство це той же совок - тільки олігархичний - тобто монополізм у економіці і у владі, потім війна і нарід став за захист країни , а влада знову краде і розпродає країни не народ, тді поставлю питання по іншому чому у влади на відміну від влади у Польщі є відповідальність перед народом, а в України немає на відміну від відповідальності від самого народу який якщо і чому винен то і відповідая хоча насправді нарід відповідає за дії влади куди вони нас і привели. Так що не 73% винні , а влада яка роздерала країну діями,словами і бездіяльносю, а грабували і розпродували країну всі навіть "прозахідна" влада.
показати весь коментар
31.10.2024 21:21 Відповісти
Повністю не погоджуюся, хоча тільки з окремими тезами. Відповім коротко, у 1991 році народ висловився за незалежність, там про ЄС ні слова. Акт проголошення незалежності України підтримали в усіх 27 адміністративних регіонах України: 24 області, 1 автономна республіка та 2 міста зі спеціальним статусом. До бюлетеня внесли запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» Ствердно на це запитання відповіли 28 млн 804 тис. Про ядерний потенціал погоджуюся, що Україна сама відмовилася від нього і все чомусь передала росії, яка сьогодні нас вбиває, а звинувачує у всьому США. Ми могли вже тоді вступити в НАТО, але нарід того часу вибрав росію.Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo думаю, що не варто пояснювати, що народ вибирає своїх представників у владу через депутатів, наприклад у Верховну Раду, які називаються депутатами і які представляють там іхні інтереси, тобись голос нроду через своїх представників. А вже Верховна Рада призначає уряд. Виходить, що скрізь рішення приймав народ. Пропущу білєбєрду про "Юща", бо вважаю, що Ющенко і Порошенко були найкращим вибором народу України і це не просто якісь обіцянки чи гарні слова на їх адресу, а їх дії.
Про владу януковича-зека Ви написали правду, але забулися написати, що влада Зеленського це та ж сама влада януковича. Поясню на прикладі Офісу Президента, який сьогодні фактично керує державою і якого немає в Конституції: Єрмак- колишній помічник депуцтата від ригів Тадеєва. Татаров - керівник слідчої групи під час президенсмтва яника, який фальшував справи прроти майданівців. Смірнов- друг і соратник рига портнова, адвокат зенка-януковича. Демченко - автор харківських угод, риг, який керував розвідками при Зе. Шурма - чистий риг, який відповідав разом з гетьманцевичм, помічником депутата від ригів сівкочива. За інших Ви також зможете запитатися у Гугла. Зеленський використовуює всіх слуг яника. Ще закликаю подивитися на керівників військово-цивільних адміністрацій, вони представники влади яника. У 2019 році антимайдан переміг Майдан- це дуже коротко і точно.
показати весь коментар
01.11.2024 07:33 Відповісти
В свою чергу я теж не погоджуюся з деякими вашими тезами і ось чому, Ви натякаєте що як що на референдумі не було питання про вступ в ЕС, а тільки про незалежність, а політики так і "зрозуміли" і замість реформ як у східній Европі почали робити "нейтральну", "свобідну"країну, кальку з РФ, грабувати Україну це вилилося в інфлфцію і згодом олігархічну приватизацію монополій і природних ресурсів. А на самому ділі все дуже просто, якщо народом було проголосовано за незалежність то це означає що потрібно рухатися в ЕС ,тому що якщо ні то навіщо тоді було голосувати за незалежність і повертатися до СРСР- третього не дано, тим паче весь нарід побачив що СРСР програли гонку соціально економічного розвитку Заходу, Східна Німеччина це показала, коли люди ризикуючи життям бігли на Захіб і у нас таке б було якщо б кордон був поряд, а ви кажите що нарід в ЕС не хотів. І хто повернув країну назад, нарід який голосує чи влада?- Це зробила влада, тому плювати їм на вибір народу, як ви кажете начи б то вони виконують волю народу- ні це вони зробили самостійно порушуючиі закони і відповідати за це повинні не нарід а влада це друга теза. Третя теза , що начиб то Україна сама віддала ЯЗ в РФ. Ні не сама , а під нажимом США в обмін на визнання нею незалежності України тому що ракети бувшого СРСР були націлені не на РФ а на США і ЯЗ була не передана РФ, а знищена шляхом переробки в РФ на паливо. Четверте, Ну те що Зеленський набрав для керування Україною регіоналів це правда , але на скількі відомо він це зробив шляхом чергового обману народу, а не народ йому це наказав.
показати весь коментар
01.11.2024 19:56 Відповісти
дивіться щоб кому боло їх передавати.
показати весь коментар
31.10.2024 18:45 Відповісти
А як наший півшостий на поляків змиздів……
показати весь коментар
31.10.2024 18:48 Відповісти
а польский чукча в чумє
ждєт рассвєєєєєтааааа
показати весь коментар
31.10.2024 18:50 Відповісти
у поляків все норм і з Державою, і з її обороною.

рассвєта в чумє чекаємо ми із своїм ЗЄльонським
показати весь коментар
31.10.2024 18:54 Відповісти
не дуже ви захистили двох польських селян ... скоро другі роковини .
показати весь коментар
31.10.2024 18:53 Відповісти
то могли бути і наші ракети с-300.
показати весь коментар
31.10.2024 19:45 Відповісти
не слухай діда він вже з розуму вижив і влади його лишилось на 2 місяці . кацапи розповідали байки про МН-17 , тільки правду на довго не сховаєш . я не чув про запит на компенсацію від родичів поляків до України , відповідно і версія з українською ракетою блеф .
показати весь коментар
31.10.2024 20:01 Відповісти
те зо ти не чув не охначає що цього не було чи не буде.
І так це тільки припущення, але все ж ушкодження там були явно не від ракет з пів тонни тротилу.
показати весь коментар
31.10.2024 20:06 Відповісти
ось коли буде тоді я зміню думку , а зараз факт поляки пропустили кацапську ракети тільки стікливий дід змусив їх співати іншу пісню щоб не було ескалації . я агроном , а не ракетчик але знаю що в ракетах С-300 стоїть механізм самознищення . кацапи переобладнують С-300 для обстрілу наземних цілей , то чому в Польщі була не така ракета ?
показати весь коментар
31.10.2024 20:52 Відповісти
в ідеалі так, якщо ракета на кілька секунд втрачає сигнал, або по команді з пульта вона знищується, але Ви прийміть до уваги що то старий радянський мотлох який не відомо у яких умовах зберігався.
"Осічка" цілком реальна.
показати весь коментар
31.10.2024 21:50 Відповісти
Скоро від рашкі ,,заміну" отримаєте! Долетять, моргнути не встигнете!
показати весь коментар
31.10.2024 18:57 Відповісти
Це коли зєля здасть країну?
показати весь коментар
31.10.2024 20:30 Відповісти
Поляки ,на відміну від українців в 1920 відстояли свою незалежність ,а ми її просрали ,так що нам краще помовчати.
показати весь коментар
31.10.2024 20:29 Відповісти
Відстояли завдяки українцям, котрих «прагматично» кинули і частково окупували, за домовленістю із совєтами. Вийшло боком, але то вже інша історія.
показати весь коментар
31.10.2024 21:18 Відповісти
Трохи історії , у Варшавській битві воювали виключно поляки ,а дивізія Безручка була біля Замостя ,а "кинули " Петлюру не поляки ,а українці які відмовились його підтримати ,бо він нібито віддав полякам Західну Україну (хоча в нього небуло вибору ) так що не потрібно малювати нашу історію в рожевих фарбах і не видумувати того чого не було і виставляти українців рятівниками Польщі , так само як зараз Зєля всім розповідає ,що Україна захищає Європу ( хоча Європа не просила когось їх захищати ) Для початку нехай Україна сама себе захистить ( без західної допомоги)
показати весь коментар
01.11.2024 16:34 Відповісти
 
 