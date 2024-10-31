Зможемо передати Україні літаки МіГ-29, коли отримаємо належну заміну, - МЗС Польщі

Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зазначив, що від початку повномасштабної війни Польща передала Україні бронетехніку, артилерійські системи, а також "максимальну кількість" запчастин і комплектуючих до МіГ-29.

"Але Польща до певної міри також перебуває під загрозою. І якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35. Але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю над небом. Тому щойно зʼявиться можливість замінити ці кільканадцять МіГів, добре оснащених у технічному плані, іншими літаками, які перекинуть до Польщі, тоді їх можна буде передати Україні", - заявив речник МЗС.

Читайте також: Польща не може допомагати Україні так, як на початку війни, - Дуда

Вронський додав, що польський уряд передусім зобов’язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге - допомагати своїм найближчим союзникам.

"При цьому ми усвідомлюємо, що Україна, відбиваючи напад Росії, захищає і нас. Але потреби захисту Польщі - на першому плані", - пояснив речник МЗС РП.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.