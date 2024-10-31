УКР
Польща знайшла інші причини не передавати Україні МіГ-29, попри домовленості з НАТО, - Зеленський

Зеленський розповів, чому Польща не передає Україні літаки МіГ-29

Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін на передачу Варшавою Києву старих винищувачів МіГ-29. Однак Польща знайшла причини, щоб цього не робити. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції на Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З Польщею у нас добросусідські відносини. Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше", - сказав він.

За словами президента, Україна просила Польщу захистити Стрий, оскільки Україна не має відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку нашого повітряного простору, - Дуда

"Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає", - сказав він.

Глава держави розповів, що Україна домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію.

Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів", - пояснив Зеленський.

"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни й сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати й літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні й будуть збивати", - додав президент.

Читайте також: Дуда назвав сільське господарство України проблемою для вступу в ЄС 

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29.

Зеленський Володимир НАТО Польща літак
+37
Гундос вирішив розісратись із всіма союзниками, видно з "іншою стороною" вже все порішали
31.10.2024 11:17 Відповісти
+33
Бо ти всіх задовбав навіть Польщу і Балтію, годі й казати про нату
31.10.2024 11:14 Відповісти
+32
Поляки шашлики смажать, та асфальти кладуть. Чого ти до них примахався.. ''Я вам нічєво нє должєн.. ''
31.10.2024 11:15 Відповісти
Бо ти всіх задовбав навіть Польщу і Балтію, годі й казати про нату
31.10.2024 11:14 Відповісти
Щоб повалити піаніста ти з радістю сприймеш знищення Неньки? Сєктант якйсь.
31.10.2024 11:20 Відповісти
Якщо завтра за сніданком пісюаніст випадково подавиться вишневою кісточкою, для нас і для Неньки все зміниться лише в кращу сторону.
31.10.2024 11:23 Відповісти
Т.е. то, что этот недонаполеон своим тупым бычарством разсырает нас со всеми союзниками, для вас это нормально? Это у вас помогает нам выстоять, так? Сектант очередной
31.10.2024 11:34 Відповісти
Довбойобе , саме якщо не знищити кацапське кодло на чолі Неньки. Вона - приречена.
Якщо ти ще цього не зрозумів - відкрий DeepState ,жертва великого зомбофону
31.10.2024 12:18 Відповісти
Зеленський , де украінські ракети , які ти заборонив виготовляти ?
31.10.2024 14:21 Відповісти
что обязательно выствалять на показ свою тупость..
31.10.2024 17:04 Відповісти
Поляки шашлики смажать, та асфальти кладуть. Чого ти до них примахався.. ''Я вам нічєво нє должєн.. ''
31.10.2024 11:15 Відповісти
Зе із поляками намагається розісратися посваритися?
31.10.2024 11:15 Відповісти
клоуну всі винні!
31.10.2024 13:51 Відповісти
нє, ну ти бачиш?
зе!гундос, тобі вже відкритим текстом говорять, ніхто не хоче з тобою мати справу.
відійди! звільни україну від себе!
не розуміє, ****. впирається всіма членами.
31.10.2024 11:15 Відповісти
Згоден. Ситуація кричуща і чекати вже немає чого. Хай зелена пліснява передає владу та йде під суд.
31.10.2024 12:11 Відповісти
Гундос вирішив розісратись із всіма союзниками, видно з "іншою стороною" вже все порішали
31.10.2024 11:17 Відповісти
Обов'язково. Але спочатку піти під суд та бути осудженим.
31.10.2024 12:12 Відповісти
Він послідовно виконує " план пєрємогі", що розроблений як темник по уникнееню відповідаоїльності за прориви росіян на фронті.
Головний посил- " Вовік нєувіноватий".
31.10.2024 14:39 Відповісти
Зе працює над розвалом антипутінської коаліції
показати весь коментар
31.10.2024 11:17 Відповісти
знаєте, кажуть краще з розумним загубити, ніж із зеленським знайти...
31.10.2024 13:53 Відповісти
Немає ніякої каліції
31.10.2024 15:16 Відповісти
Знову хтось винний, тільки не Володя Боневтік Потужний. Сьогодні вже винні поляки, що не передають нам свої літаки і не звивають ракети на нашій території. Цікаво, а чув Володя "віддай жінку дяді, а сам іди до бл..і". Бери Володя свої системи ППО ПРО, які заховані за 300 мільярдів гривень під асфальтом. Чому про це не розповідаєш наріду, що замість оборони готував шашлики і асфальт?
31.10.2024 11:17 Відповісти
таке враження що лідор вже вирішив не тиснути на гальма в русі на схід... боже, звідки воно взялось...
31.10.2024 11:19 Відповісти
Як звідки? На своїх білях рученьках занесли на трон 73% телепнів!
31.10.2024 11:20 Відповісти
100%
31.10.2024 11:31 Відповісти
З бюлетенів на виборчих дільницях 2019 року.
31.10.2024 11:39 Відповісти
Вальодья, а ти мабуть вважаєш шо Польша, Захід та НАТО не бачать проеурорів та ментів інвалідів яки не несуть жодного покарання та не бачать твою умеровско-дЕрьмаковську клоаку?
31.10.2024 11:19 Відповісти
31.10.2024 11:20 Відповісти
500 000 грн на місяць. Чудово бути родичами клоунів.
31.10.2024 12:08 Відповісти
Так - ці літаки і зброю він же не для себе просить - для держави - щоб ми встояли
31.10.2024 11:21 Відповісти
Ооо зебот. Подоляка дасть тобі 5 гривень.
31.10.2024 12:40 Відповісти
Чого тобі там не сидиться?
31.10.2024 12:41 Відповісти
Про це завив президент
31.10.2024 11:26 Відповісти
На світі є два довбо...би. Одного весь час "занас ваділі" іншому "нє далі шта абєщалі" і в обох винуваті ті самі. Так ось ти хто - наш спільний ворог.
31.10.2024 11:27 Відповісти
Мабуть поляки за спиною в бобочки з усіма про все домовились.
Бобочці ясно відповіли, рекети Tomohawk тобі не на часі, F-16 бачитемеш лише у сні після вживання свіжого коксу з Болівії, а МіГ-29 тобі взагалі ні до чого. У тебе ж на цьому всьому нікому літати. Вони полякам самим ************ і ховати вони їх вміють краще, ніж Засирський. Поляки хитрі й підступні. Вони не стануть збільшувати ескалацію за рахунок своєї допомоги, бо завжди думали, думають і будуть думали лише про власні дупи, про це показує всесвітня історія.
А боба, та шо боба!?
Для Польші боба асоціюється зі словом "нікчема". Прошаки не можуть вимагати!
31.10.2024 11:28 Відповісти
Цікаво, хто йому ті тексти фантазійні пише? Укурені кацапи? Так підставляти актора, який не пам'ятає, що було вчора!
31.10.2024 11:30 Відповісти
В чому, блд, проблема наклепати своїх літаків, Зєля? В тебе ж команда нових ліц, фотографів і тамадів, не корупціонерів, не зрадників? В чому проблема на колєнкі скласти проект літака від кварталу 95? Та серіал «Млугамнароду» довше знімали. Ти ж не якийсь клятий шоколадний барига! Чого ти весь час клянчиш і клянчиш , а тобі все відмовляють? Може ти щось комусь пообіцяв і не виконав обіцянку?
31.10.2024 11:37 Відповісти
Якщо так взяти то поляки нам не друзі щоб щось передавати, ми для них конкуренти на ринку ЄС, друге вони нормально влаштувались хабом для орківських товарів з Білорусії.

Але хто мішав модернізувати свої міги а не просирати їх заради відосиків кидаючи пару бомб або тримати впритул до передової де прилітають іскандери, а аеродроми не мають ніякого прикриття від БПЛА що можуть їх півгодини знімати.
Хто заважав пілотів та техніків навчати англійської мови якщо був курс до НАТО і тепер в партнерів б не було лишньої відмазки із навчанням.
31.10.2024 11:38 Відповісти
Якась шизофренія панує на Цензорі. Зєля, звичайно, мудак, але що він у цьому випадку не так сказав про тих польських спекулянтів, шакалів Європи.
Тут на будь -яку тему відповідь (з диванів) одна - асфальт, боневтік, гундос, оманські угоди, шашлики, 78% хай самі Україну захищають...
Хоробрі експерти і контролери здалеку. Зєля багато муйні робить помилкової (одне призначення Сирського та Баргилевича чого варті), але іншого прєзіка у нас немає і треба критично оцінювати його дії, але зважати за інтереси Украхни, а не займатися ретрогладним безглуздим онанізмом.
31.10.2024 11:42 Відповісти
Назвіть хоч один випадок, коли дії зеленського пішли на користь державі? Хоча би один випадок. Цікаво було би почути.
31.10.2024 12:03 Відповісти
Призначення Залужного та Шаптали.
31.10.2024 12:08 Відповісти
До Залужного ще були Хомчак і Таран...
31.10.2024 12:15 Відповісти
Залужного призначили під тиском США, призначення самодура бачите зараз. І як справи на фронтах після призначення цього какістократа?
31.10.2024 12:38 Відповісти
Відміна порошенковської заборони на домашні СЕС.
31.10.2024 14:39 Відповісти
А що, була така заборона?
31.10.2024 14:54 Відповісти
була, YASNO рік не давали погодження і не приймали заяви.
31.10.2024 15:43 Відповісти
Інший президент у нас був і досі є. Зєля своє відсидів. Нехай передає владу та йде під суд.
31.10.2024 12:29 Відповісти
Давайте по фактам:
Польша передала більше всіх літаків
18шт Міг29 в квітні 2023
Станом на зараз:
Словакія передала 13шт, Болгарія 14шт, Македонія 4
та 6шт Ф16 від ЕС
США передали 0шт

Танки
Польша передала 325+шт
Всі інші 50+ країн рамштайну 367шт
США передали 31шт

Про збиття
У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір"

Тобто зараз рішення за Байденом
31.10.2024 12:41 Відповісти
А вони теж янілохи
31.10.2024 11:43 Відповісти
Треба було бити по руках українських зернотрейдерів, що скидали зерно в Польщі
за демпінговими цінами.
Самі ж свідомо розпалили конфлікт, а тепер Польща "погана" після всього,
що зробила для України ...
31.10.2024 11:57 Відповісти
Це робилось свідомо, що би позбавити нашу країну союзників.
31.10.2024 12:10 Відповісти
Ну, це повна маячня! Страшні українські зернотрейдери прямо зі своїх вагонів збиралися скидали зерно в Польщі за демпінговими цінами?
У цьому обговоренні якийсь прямо клуб захисту святих поляків зібрався...
31.10.2024 12:12 Відповісти
Не "Страшні українські зернотрейдери", а група зернотрейдерів, яких ОПа допустила до цієї оборутки, яка призвела до виводу з України мільярдів гривень, які не повернулися в країну...
31.10.2024 12:18 Відповісти
Поляки не святі, але були основним хабом транспортування важкої зброї.
31.10.2024 15:06 Відповісти
Чому наша квартальна влада відмовилась від шведських винищувачів JAS-39 Grippen?
31.10.2024 12:01 Відповісти
Все Зєля ти дістав. Я втомився чути про те які інші погані. Йди із влади доки не пізно.
31.10.2024 12:07 Відповісти
шо не збивать ракети и не давать Міг29 ?
31.10.2024 12:11 Відповісти
не второпав про що ти. Проходь
31.10.2024 12:14 Відповісти
правильно він говорить
31.10.2024 12:15 Відповісти
У нього посада не говоруна а президента. Має ще й чинити правильно зрадник та корупціонер проклятий.
31.10.2024 12:18 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727906-kyiv-i-budapesht-domovliatsia-schodo-nato-zelenskyi Київ і Будапешт домовляться щодо НАТО - Зеленський

Частиною двостороннього діалогу та документа, який готують Україна і Угорщина, є питання безпеки, а саме вступу нашої країни в НАТО.
31.10.2024 12:09 Відповісти
Потужна потужність чергового нікчемного папірця від Зе
Проте залишкам сектантів буде що згодувати по великому зомбофону
31.10.2024 12:20 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4727881-u-rosii-stavsia-vybukh-u-zhytlovomu-budynku-ye-zahybli У Росії стався вибух у житловому будинку: є загиблі
31.10.2024 12:12 Відповісти
газ
31.10.2024 12:23 Відповісти
31.10.2024 12:25 Відповісти
шо, зелена підарюга, готуєшся до поразки?! ****** зелена тварь, шукаєш винних?! зелений ублюдку, підкажу тобі, уйобку, усі винні - сидять у теплих кабінетах навколо тебе на вулиці банковій!!
31.10.2024 12:32 Відповісти
Він вже назначив винних - Захід.
31.10.2024 12:39 Відповісти
Тобто 30 років розкрадали стратегічне озброєння, а винуватий дворічний віслюк?
31.10.2024 14:43 Відповісти
Таке враження,незважаючи на всі заяви,Польща зацікавлена в програші Укаїна.Думка поляків і їх мрії "Польща до Збруча" в їхніг головах.
31.10.2024 12:41 Відповісти
Держава інвалідів. На 8 працівників не один а 8 інвалідів ? ОДПІ плескає в ладоші таким організаціям. План перевиконаний. УРА !!!
31.10.2024 13:38 Відповісти
Читаю комментарии топа и понимаю : вы уроды , оскорблять можно даже президента нас ещё не захватили а значить есть демократия. По поводу Польши,а чем она помогла Украине за время войны? Осваивала деньги ЕС на беженцах, частично продала военный хлам за хорошие деньги и так же Крабы по цене + 2 Богданы,так чем же Польша помогла? Да точно зерно наше (засеяли)
31.10.2024 21:34 Відповісти
 
 