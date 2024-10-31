Польща знайшла інші причини не передавати Україні МіГ-29, попри домовленості з НАТО, - Зеленський
Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін на передачу Варшавою Києву старих винищувачів МіГ-29. Однак Польща знайшла причини, щоб цього не робити.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції на Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"З Польщею у нас добросусідські відносини. Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше", - сказав він.
За словами президента, Україна просила Польщу захистити Стрий, оскільки Україна не має відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище.
"Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає", - сказав він.
Глава держави розповів, що Україна домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію.
Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів", - пояснив Зеленський.
"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни й сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати й літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні й будуть збивати", - додав президент.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29.
Польша передала більше всіх літаків
18шт Міг29 в квітні 2023
Станом на зараз:
Словакія передала 13шт, Болгарія 14шт, Македонія 4
та 6шт Ф16 від ЕС
США передали 0шт
Танки
Польша передала 325+шт
Всі інші 50+ країн рамштайну 367шт
США передали 31шт
Про збиття
У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір"
Тобто зараз рішення за Байденом
Частиною двостороннього діалогу та документа, який готують Україна і Угорщина, є питання безпеки, а саме вступу нашої країни в НАТО.
