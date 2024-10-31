Польща знайшла інші причини не передавати Україні МіГ-29, попри домовленості з НАТО, - Зеленський

Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін на передачу Варшавою Києву старих винищувачів МіГ-29. Однак Польща знайшла причини, щоб цього не робити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції на Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З Польщею у нас добросусідські відносини. Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше", - сказав він.

За словами президента, Україна просила Польщу захистити Стрий, оскільки Україна не має відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку нашого повітряного простору, - Дуда

"Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає", - сказав він.

Глава держави розповів, що Україна домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію.

Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів", - пояснив Зеленський.

"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни й сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати й літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні й будуть збивати", - додав президент.

Читайте також: Дуда назвав сільське господарство України проблемою для вступу в ЄС

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29.