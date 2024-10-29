УКР
Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку нашого повітряного простору, - Дуда

Анджей Дуда

Польща неодноразово говорила, що готова передати Україні решту своїх МіГ-29, втім партнери мають гарантувати безпеку її повітряного простору. 

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у вівторок в інтервʼю радіо Zet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що Варшава вже задекларувала готовність передати ці літаки, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками.

"...Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію", - підкреслив президент Польщі.

Стосовно твердження, що Польща у перші місяці війни передала Україні все, що могла передати, і "зараз Київ вже не рахується з Варшавою", Дуда відповів, що "в певному сенсі так є".

Також читайте: Польща передасть Україні решту літаків МіГ-29, коли "заповнить прогалини" у власній системі ППО, - посол Лукасевич

Однак він зазначив, що не ображається на це, оскільки "політика полягає не в ображанні на когось, а на будуванні тактики подальших дій".

"Можна було сподіватися, що ця ситуація змінюватиметься таким чином, оскільки ми віддали те, що могли віддати - зробили швидко і те, що тоді було потрібно. І я вважаю, що це - велика гордість для Польщі. Але відтоді минуло два роки, і з прикрістю мушу сказати, що життя брутальне: Україна зараз мусить далі боротися, а ми не можемо передати великої кількості пострадянського озброєння, оскільки вже віддали, що могли", - наголосив Дуда.

Водночас він додав, що для нього "очевидно": Польща не може передати Україні нове озброєння, яке купила за мільярди доларів (у Південної Кореї – ред.), щоб зміцнити свою безпеку.

"Відповідальний політик передати не може", - констатував Дуда.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29.

Знову за своє
Тільки ти пам'ятай, Анджей, що "гарантії союзників" у наші дні - мильна бульбашка
просто Дуда вже давно зрозумів брехливість та корумпованість Зе, єрмака, татарових, гетманцевих..
Завдякі такій політиці Польшу тричі розділили, а катерина друга з польского трону зробила нужник. Якщо у часть у НАТо то не гарантія безпеки для дуди, то не знаю яких гарантій йому ще треба.
Партнери можуть гарантувати, але що б не було ескалації. Та коричневі лінії треба ж намалювати буде.
ну так продовжуй хоч щось передавати, навіть на снаряди не скинувся. І будуть з тобою рахуватись. Допомагав би як в 2022, а не блокував зерно, то і відношення було б інше. А то поведінка як в расеюшкє - *вьі нам далжньі!*
ми не можемо передати великої кількості пострадянського озброєння Джерело:

Толку з тих Мігів, ні як ППО їх не використовують і на передовій недоцільна ефективність тільки пілоти толкові гинуть.
... на яких літаках літаєте...який нальот ..і скількі років Ви у авіації...пане СПЕЦІАЛІСТ?
А ви от розкажіть яка ефективність тих скидів бомб де орки глушать РЕбом їх систему наведення, тому що самі амери пишуть що поки не вирішили проблему. І скільки вже некрологів пілотів в соцмережах.

А як ППО купа заяв від типу екпертів по авіації, що спочатку вони не могли збивати ні ракети ні шахеди тому що радари не бачать на фоні землі, потім що це небезпечно тому що уламки ракет або шахеда можуть пошкодити літак а останнім часом вже що ракет немає і купити їх немає де.
.. ні!! Це Ви краще розкажіть..як РЄБом можна заглушити систему наведення літака... коли він працює бомбами? Ви точно знаєте..як скидають бомби з Міг-29 і тому і розкажіть ..як це робиться! А ще краще розкажіть....з якого типу у ВПС України запускають AASM-250 ? Трошки Вам підкажу... що Ви не дуже обісрал..ся!!! Нема біля лінії фронту кацапських літаків , постановників активних чи пасивних перешкод...щоб заглушити РЛС літака Міг-29.... А AASMу-250 РЛС Міг-29 зовсім не потрібна...бо її запускають без використання РЛС. Також поцікавтеся..що таке ADM-160 MALD.... і як наші Міг-29 взаємодіють з Су-24М... коли ті пускають крилаті.... і що вони роблять поруч з Су-24М. І вже тільки для цього Міг-29 потрібні... Тим більш вони всі переобладнані під західний ПНК. І дареному коняці у зуби не заглядають.
А от ганятися за шахедами на Міг-29... це як на БЕЛАЗі їздити до супермаркета за хлібом.
Але якщо Ви поціновувач горепілота-інструктора лжеполковника Світана... то мені Вам казати нічого. Там дійсно темрява. А ще розкажіть ..як у Франції **перенавчалися** на F-16 ... 18-річні курсанти нашого ХУПСа... ? Вся ж преса гула...)))) То давайте... розповідайте .. Ви ж у нас СПЕЦІАЛІСТ !!
Я бачу одне, кількість некрологів пілотів в соцмережах. і не бачу останнім часом пусків ні мо окупованій території ні по криму, якщо є то одиночні. Тільки відосики про скидання або французьких бомб з дальністю 30 км або американських.

І бачу інтерв'ю наших пілотів що по ним пускають ракети і вони їх деколи навіть не бачать з дальності 150+ км
.. на кожній війні є некрологи!! А то.... що Ви і у перші дні війни нічого не бачили... і НЕ ЗНАЛИ... то і сьогодні Ви нічого не бачите і НЕ ЗНАЄТЕ! І які можуть давати інтерв*ю наші пілоти... які не бачать ракет... які по них пускають? Ви дійсно заслуговуєте призвисько СПЕЦІАЛІСТ.... Хочте пораду!? Ніколи не лізьте у теми... де Ви нічого не знаєте..і тим більше нічого не розумієте! А ті... хто цей принцип не розуміє...завжди виглядають придуркуватими. Сподіваюсь Ви здатні на цю дію....
******... можна багато, результатів немає. Нагадуєте мені по манері розмови одного майора з яким колись пересікався 20 років назад, може ви і є.

Інтерв'ю дають пілоти в яких багато бойових вильотів і як кажуть це с перших вуст, що орки пускають ракети з далекої відстані.
... ну то завершимо наше спілкування. Бо розмовляти з людиною...яка тупо нічого не розуміє...висмикує інформацію з соцмереж ... і навіть написане..чи сказане там не втямлює...що і до чого.... нема сенсу. Ваша обізнаність у використанні авіації у цій війні не більш..як і обізнаність у пологових займах у макак.... Щось почув... щось побачив... потрактував по своєму ... і щасливо почав виставляти свою необізнаність. Головне ... що нашим ВПС глибоко насрати на Ваші висновки. Вони робили..роблять і будуть робити все необхідне. І як би зелені паскуди не знищували наші ВПС до війни... не ставили палки у колеса зараз...відправляючи у Францію 18-літніх сцикунів...без досвіду, не враховуючи те..що в Україні кілька сотень пілотів з високим рівнем англійської мови безробітні... Які літали раніше у військовій... потім у цівільній авіації. Але вони СТАРІ... Їм же по 40-45 років... Так що.. всього найкращого у вівченні стадій пологів у макак. )))))))
https://patrioty.org.ua/politic/na-ukrainski-mih-29-intehruvaly-zakhidni-rakety-prymanky-ekspert-poiasnyv-iaki-perevahy-tse-dast-515264.html
А це Вам... загальновідоме від преси... ))) Більш Вам і знати не потрібно..що ..як..і ... чим і
Та нам вже ,,гарантували"!
