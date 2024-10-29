Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку нашого повітряного простору, - Дуда

Польща неодноразово говорила, що готова передати Україні решту своїх МіГ-29, втім партнери мають гарантувати безпеку її повітряного простору.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у вівторок в інтервʼю радіо Zet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що Варшава вже задекларувала готовність передати ці літаки, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками.

"...Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію", - підкреслив президент Польщі.

Стосовно твердження, що Польща у перші місяці війни передала Україні все, що могла передати, і "зараз Київ вже не рахується з Варшавою", Дуда відповів, що "в певному сенсі так є".

Однак він зазначив, що не ображається на це, оскільки "політика полягає не в ображанні на когось, а на будуванні тактики подальших дій".

"Можна було сподіватися, що ця ситуація змінюватиметься таким чином, оскільки ми віддали те, що могли віддати - зробили швидко і те, що тоді було потрібно. І я вважаю, що це - велика гордість для Польщі. Але відтоді минуло два роки, і з прикрістю мушу сказати, що життя брутальне: Україна зараз мусить далі боротися, а ми не можемо передати великої кількості пострадянського озброєння, оскільки вже віддали, що могли", - наголосив Дуда.

Водночас він додав, що для нього "очевидно": Польща не може передати Україні нове озброєння, яке купила за мільярди доларів (у Південної Кореї – ред.), щоб зміцнити свою безпеку.

"Відповідальний політик передати не може", - констатував Дуда.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29.