Польша нашла другие причины не передавать Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, - Зеленский
Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен на передачу Варшавой Киеву старых истребителей МиГ-29. Однако Польша нашла причины, чтобы этого не делать.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции на Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С Польшей у нас добрососедские отношения. Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша", - сказал он.
По словам президента, Украина просила Польшу защитить Стрый, поскольку Украина не имеет соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилище.
"Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит", - сказал он.
Глава государства рассказал, что Украина договорилась с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию.
Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей", - пояснил Зеленский.
"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГами не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать", - добавил президент.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29.
Польша передала більше всіх літаків
18шт Міг29 в квітні 2023
Станом на зараз:
Словакія передала 13шт, Болгарія 14шт, Македонія 4
та 6шт Ф16 від ЕС
США передали 0шт
Танки
Польша передала 325+шт
Всі інші 50+ країн рамштайну 367шт
США передали 31шт
Про збиття
У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір"
Тобто зараз рішення за Байденом
Частиною двостороннього діалогу та документа, який готують Україна і Угорщина, є питання безпеки, а саме вступу нашої країни в НАТО.
