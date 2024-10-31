Польша нашла другие причины не передавать Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, - Зеленский

Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен на передачу Варшавой Киеву старых истребителей МиГ-29. Однако Польша нашла причины, чтобы этого не делать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции на Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С Польшей у нас добрососедские отношения. Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша", - сказал он.

По словам президента, Украина просила Польшу защитить Стрый, поскольку Украина не имеет соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилище.

Читайте также: Польша не может помогать Украине так, как в начале войны, - Дуда

"Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит", - сказал он.

Глава государства рассказал, что Украина договорилась с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию.

Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей", - пояснил Зеленский.

"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГами не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать", - добавил президент.

Читайте также: Дуда назвал сельское хозяйство Украины проблемой для вступления в ЕС

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29.