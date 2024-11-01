Сікорський заявив, що Польща готова продавати Україні озброєння у кредит: купуйте у польських заводів, а коли відбудуєтеся, то віддасте

Польща пропонує Україні можливість придбати військову техніку у польських виробників у кредит, який можна буде повернути після завершення війни та відбудови.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський, пише PolsatNews, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про допомогу Україні, Сікорський зазначив, що уряд Дональда Туска "вніс пропозицію про оборонний кредит".

"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєтеся, то віддасте",- заявив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який напередодні заявив, що Варшава знайшла інші причини не передавати Києву МіГ-29, попри домовленості з НАТО. Він заявив, що Польща зробила більше, ніж будь-яка інша країна.

