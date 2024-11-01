Сікорський заявив, що Польща готова продавати Україні озброєння у кредит: купуйте у польських заводів, а коли відбудуєтеся, то віддасте
Польща пропонує Україні можливість придбати військову техніку у польських виробників у кредит, який можна буде повернути після завершення війни та відбудови.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський, пише PolsatNews, повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про допомогу Україні, Сікорський зазначив, що уряд Дональда Туска "вніс пропозицію про оборонний кредит".
"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєтеся, то віддасте",- заявив глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який напередодні заявив, що Варшава знайшла інші причини не передавати Києву МіГ-29, попри домовленості з НАТО. Він заявив, що Польща зробила більше, ніж будь-яка інша країна.
О ось у України технологій є і мржна булоб поділитися технологіями відкривши у Польщі будівництво ракет.
Але для чого це зелейобкам?!
можна посилання на запис, та на час "де про таке свого часу говорили американці Айзенберг та Піонтковський."
Вони цитували Байдена "приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року;"
чи до чого тут вони?
Тому не потрібно полякам шкодувати нам звичайну зброю, бо вона їм не згодиться.
Что там скажут тот брэше ! Громко и убедительно. Как Виталька слюной брызжал когда Польша трейдеры зерновые зели .крутили с зерном...
Что неслось в сторону поляков из этого рта...
Сегодня выяснилось что гроши за то зерно в Украину не ....вернулись ...
Вот тут бы Виталька слюной ...но молчит собака....не заплатили !
У 2024 році Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП, а 2025 року планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах Північноатлантичного Альянсу.
Об'єми та номенклатура вже реалізованих та запланованих Варшавою закупок вражають.
Польща закуповує у США 96 вертольотів AH-64E Apache, одних з найкращих у світі у своєму класі, величезну партію у 486 систем HIMARS, які показали високу ефективність на війні в Україні, 366 танків M1А2 Abrams, 250 з яких - останньої модифікації SEPv3, 32 винищувачі п'ятого покоління F-35A, дві батареї ЗРК Patriot та систему управління ППО.
Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther. Частину з цих систем вироблять у Польщі.
Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.
А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
Як і будь-яка інша країна, у військових закупівлях Польща не в змозі покладатися виключно на власну промислову базу, а тому не лише вкладає гроші у свій ВПК, але й закуповує озброєння та військову техніку за кордоном.
За збереження нинішніх темпів модернізації збройних сил у Польщі, додає він, "побудова по-справжньому сильної армії займе щонайменше п'ять років, а, може, й усі десять".
В Украине Россия ведет войну уже 10 лет, успела перессориться с Западом, более 100 тыс погибших. Даже, представить себе, если через год одолеет, все "партнеры" скажут вымучила. Это дорого или нет?
"Трагифарс в том что одна коррумпированная страна воюет с другой коррумпированной страной за невступление в НАТО. В то НАТО которое боится расширяться.
На самом деле открывают клюв на кредиты от замороженных средств. Наивные. Не для того старшие товарищи деньги выделяют, чтоб они в польский карман перетекли. Деньги должны остаться дома
За даними опитування, 43,6% поляків вважає, що відносини між країнами «скоріше погіршилися» і 17,7% респондентів відповіли, що вони «однозначно погіршилися».
Водночас лише 15% опитаних українців вважають Польщу надійним союзником.
Венгр хоть подгавкивает ради мифического Закарпатья. Это нонсенс, но кацап украинскую землю будет делить на единицу. А полякам, в награду, если будут себя хорошо вести забудут (временно) за Жешув
"З Україною ми ведемо інтенсивний діалог також у сфері безпеки. В Україні знаходиться майже 300 наших танків, багато важкої техніки, а також літаки", - перерахував міністр.
Сікорський також підкреслив, що "ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною". "Нам також загрожує Росія, і не все можливо", - зазначив він. (PAP)
Польський лідер підрахував - загальна вартість допомоги Україні становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, приблизно $25 млрд.
Україна отримала від Польщі колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, а також 10 винищувачів МіГ-29, 10 вертольотів, майже 400 танків, серед яких - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard.
"Нагадаю, що на початку війни справді було важко отримати допомогу. Усі боялися. Була різниця, хто що давав. Так, німці давали каски, а ми - танки. Ми поводилися як добрий сусід, і це цінують в Україні", - зазначив Дуда.
Загалом українським військовим було надано понад 1 тис. одиниць важкої техніки.
https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html по іншим данним передано 18шт https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html Міг29
Эстония - 3,6 %
Польша - 0,7 %
Если вы знаете и не поправляете польского министра это манипуляция
повернення та можливий розрахунок через 50 років