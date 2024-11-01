УКР
Сікорський заявив, що Польща готова продавати Україні озброєння у кредит: купуйте у польських заводів, а коли відбудуєтеся, то віддасте

Сікорський про оборонну допомогу Україні в кредит

Польща пропонує Україні можливість придбати військову техніку у польських виробників у кредит, який можна буде повернути після завершення війни та відбудови.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський, пише PolsatNews, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про допомогу Україні, Сікорський зазначив, що уряд Дональда Туска "вніс пропозицію про оборонний кредит".

"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєтеся, то віддасте",- заявив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який напередодні заявив, що Варшава знайшла інші причини не передавати Києву МіГ-29, попри домовленості з НАТО. Він заявив, що Польща зробила більше, ніж будь-яка інша країна.

+19
У кого біда, у сина баканова?
01.11.2024 22:55 Відповісти
+15
приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року; але ЕрЗе відмовився купувати зброю. Йому був потрібен асфальт...
01.11.2024 22:53 Відповісти
+9
Друзі пізнаються в біді!
01.11.2024 22:48 Відповісти
Друзі пізнаються в біді!
01.11.2024 22:48 Відповісти
У кого біда, у сина баканова?
01.11.2024 22:55 Відповісти
Дульсінея кацапская чи то пак майор Іванов іронізує. Скоро модератори забанять ту кацапську скотиняку.
01.11.2024 22:58 Відповісти
підпольській шматі слова не давали!
02.11.2024 00:02 Відповісти
Справедливо, але чи ви згодні нам щось продати реально далекобійне, щоб знищувати носії кабів на території РФ, чи ні, бо тоді буде ескалація? всі нам пропонують зброю стагнації безконечної війни в Україні, але жодним чином не ту яка б нам дала якісну перевагу у цій війні...
01.11.2024 22:51 Відповісти
а ти знаєш, що на фронті не вистачає далекобійних самоходок, і Krab-и як ніколи би згодились? Так само і Twardy-и, обидві себе зарекомендували якнайкраще.
01.11.2024 22:57 Відповісти
Польща згодна, але в неї такого не має і не має технологій.
О ось у України технологій є і мржна булоб поділитися технологіями відкривши у Польщі будівництво ракет.
Але для чого це зелейобкам?!
01.11.2024 22:59 Відповісти
приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року; але ЕрЗе відмовився купувати зброю. Йому був потрібен асфальт...
01.11.2024 22:53 Відповісти
Можна посилання, що саме та про що він сказав
02.11.2024 00:22 Відповісти
У нас не принято задавать такие вопросы. Верьте на слово. Только отказ Зе не дал возможность ввести французские войска.
02.11.2024 07:12 Відповісти
треба було дивитися опозиційні телеканали, зокрема https://www.youtube.com/playlist?list=PLCPC7CzMu8otYHvhIRG_sKqMugLbtYjJc "Студія Захід" Антона Борковського , де про таке свого часу говорили американці Айзенберг та Піонтковський.
02.11.2024 07:47 Відповісти
Зокрема "https://www.youtube.com/playlist?list=PLCPC7CzMu8otYHvhIRG_sKqMugLbtYjJc "Студія Захід" Антона Борковського ," - має youtube канал, тобто записи зберігаються
можна посилання на запис, та на час "де про таке свого часу говорили американці Айзенберг та Піонтковський."

Вони цитували Байдена "приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року;"
чи до чого тут вони?
02.11.2024 10:09 Відповісти
Вам аби Україні було гірше
01.11.2024 22:59 Відповісти
ай, як брешеш... хто, подоляк навчив?
01.11.2024 22:58 Відповісти
це був подлякоовий бот , збрехав, ніби ще в 2014-му українська влада відмовлялась купувати в поляків зброю
01.11.2024 23:01 Відповісти
Нині Віталій Портніков гарно все розказав, що насправді полякам не пригодиться їхня звичайна зброя (куплена у США та Кореї чи виготовлена самостійно), бо Путлєр не воюватиме з Польщею та НАТО звичайною зброєю, а вдарить ядерною.
Тому не потрібно полякам шкодувати нам звичайну зброю, бо вона їм не згодиться.
01.11.2024 22:57 Відповісти
Шо зараз йому заважає вдарити ядеркою?
01.11.2024 23:00 Відповісти
Надіється, що так прокатіт. Він свідомий, що коли вдарить ядеркою, то і РФ випарується разом з ним і його старшими та молодшими дітьми і внуками.
01.11.2024 23:02 Відповісти
Да ти шо і хто рф буде випаровувати? Блть не будьте такі наївні
02.11.2024 03:23 Відповісти
А ранее этот Портников говорил, что если не нравится коррупция, то валите в Варшаву и не дурите голову... А ведь если бы была реальная борьба с коррупцией, то можно было и покупать вооружение или самим делать, а не просить/требовать у кого-то.
01.11.2024 23:00 Відповісти
Портніков казав трохи не так, не маніпулюй
02.11.2024 03:24 Відповісти
Так, я теж дивилась це відео. Я хоч і Портніков, але ще давно казала, що ***** не піде на ту Польщу чи Німеччину, він може лише жахнути по них ядеркою і то у стані повного відчаю чи коли подихати від старості буде. Тому поляки грощі на вітер вітрачають, бо воювати вони не будуть. Повтікають як подалі від своєї Польщі, саме для цього поляки скуповують нерухомість у Португалії та Іспанії.
01.11.2024 23:05 Відповісти
*не Портніков
01.11.2024 23:07 Відповісти
Твой подоляк...сявка опы ярмака..
Что там скажут тот брэше ! Громко и убедительно. Как Виталька слюной брызжал когда Польша трейдеры зерновые зели .крутили с зерном...
Что неслось в сторону поляков из этого рта...
Сегодня выяснилось что гроши за то зерно в Украину не ....вернулись ...
Вот тут бы Виталька слюной ...но молчит собака....не заплатили !
01.11.2024 23:22 Відповісти
Давати всім уже набридло, лишилося купувати. Все нормально, бізнес та підтримка польського виробника. Таке нам треба було запропонувати самим із 2014 року. Але тодішня влада розраховувала на халяву, а в результаті через 10 років прийшли до того ж, з чого треба було починати.
01.11.2024 22:59 Відповісти
ай, як брешеш... хто, подоляк навчив?
01.11.2024 23:03 Відповісти
BBC

У 2024 році Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП, а 2025 року планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах Північноатлантичного Альянсу.
Об'єми та номенклатура вже реалізованих та запланованих Варшавою закупок вражають.

Польща закуповує у США 96 вертольотів AH-64E Apache, одних з найкращих у світі у своєму класі, величезну партію у 486 систем HIMARS, які показали високу ефективність на війні в Україні, 366 танків M1А2 Abrams, 250 з яких - останньої модифікації SEPv3, 32 винищувачі п'ятого покоління F-35A, дві батареї ЗРК Patriot та систему управління ППО.

Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther. Частину з цих систем вироблять у Польщі.

Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.

А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
01.11.2024 23:01 Відповісти
У Польщі немає власного виробництва корпусів для снарядів, капсулів та нітроцелюлози - важливого компонента артилерійського пороху.

Як і будь-яка інша країна, у військових закупівлях Польща не в змозі покладатися виключно на власну промислову базу, а тому не лише вкладає гроші у свій ВПК, але й закуповує озброєння та військову техніку за кордоном.
01.11.2024 23:05 Відповісти
Зараз, сходяться на думці співрозмовники ВВС, ідеальна армія для Польщі - це така, оцінивши силу якої, потенційний агресор, читай - Росія, вирішив би не нападати на неї, бо такі бойові дії обійдуться для агресора занадто дорого.
01.11.2024 23:08 Відповісти
"Щоб бути політичним гарантом безпеки, треба мати гроші, багато грошей, - каже ВВС доктор Лукаш Стах. - А польська економіка не така вже й сильна, тим більше, що закупівля дорогих озброєнь додатково виснажує наші економічні можливості. І, нарешті, Польща не має ядерної зброї. Тому можливості будь-яких гарантій безпеки з боку Варшави є дуже обмеженими. Тобто деяку військову підтримку Польща може забезпечити, але потенціал гаранта безпеки вона має лише за підтримки союзників".

За збереження нинішніх темпів модернізації збройних сил у Польщі, додає він, "побудова по-справжньому сильної армії займе щонайменше п'ять років, а, може, й усі десять".
01.11.2024 23:10 Відповісти
01.11.2024 23:16 Відповісти
А чому сказано "і Велика Британія", наче це не європейська країна?
02.11.2024 00:29 Відповісти
BBC хоче сказати, що "Велика Британія" не ЄС.
02.11.2024 00:38 Відповісти
бо такі бойові дії обійдуться для агресора занадто дорого.
В Украине Россия ведет войну уже 10 лет, успела перессориться с Западом, более 100 тыс погибших. Даже, представить себе, если через год одолеет, все "партнеры" скажут вымучила. Это дорого или нет?
"Трагифарс в том что одна коррумпированная страна воюет с другой коррумпированной страной за невступление в НАТО. В то НАТО которое боится расширяться.
02.11.2024 07:40 Відповісти
Купувати їхню зброю у кредит, щоб захистити ЇХНІ ж дупи! Недарма ще Черчілль сказав-Польща гієна Європи.
01.11.2024 23:02 Відповісти
Ми не захищаємо їхні дупи, бо Польща має кордон з РФ (Калінінградська область, Білорусь). Щоб напасти на Польщу, Путлєру не потрібно проходити Україну.
01.11.2024 23:07 Відповісти
А нападать кацапы бут корейцами. Или китайцами. Бо своих тока на Дамбас хватает.
01.11.2024 23:33 Відповісти
OK! No problem!
01.11.2024 23:13 Відповісти
Купити озброєння? Ніколи. Краще влада Києва 1 млрд. витратить на 2 км. асфальта. В дивізіонах немає неполаманих стволів. Та для чого вони? Ще ж в офісах лісів серед лісу заосфальватувати треба. Ха ха ха.
01.11.2024 23:17 Відповісти
Він пропонує країні, яка втратила економіку через війну, щось купувати???
01.11.2024 23:22 Відповісти
Он предлагает брать в долг, а отдавать если (под вопросом) сохраним государственность и победим.

На самом деле открывают клюв на кредиты от замороженных средств. Наивные. Не для того старшие товарищи деньги выделяют, чтоб они в польский карман перетекли. Деньги должны остаться дома
02.11.2024 07:47 Відповісти
Більшість опитаних поляків вважають, що за останній рік відносини між Польщею та Україною погіршилися, свідчать дані дослідження United Surveys для видання Wirtualna Polska.
За даними опитування, 43,6% поляків вважає, що відносини між країнами «скоріше погіршилися» і 17,7% респондентів відповіли, що вони «однозначно погіршилися».

Водночас лише 15% опитаних українців вважають Польщу надійним союзником.
01.11.2024 23:23 Відповісти
Зненацька. Атракціон нечуваної щедрості. Пана Сікорського не цікавить повернення гіпотетичногокредиту, його цікавлять східні креси, тобто Волинь і все що з нею повʼязано. Він знає, що гроші на відбудову все рівно гарантовано зжеруть наші потужні, зелені колорадські жуки.
01.11.2024 23:25 Відповісти
Ага, ага. Кацап сейчас воюет и санкции получает чтобы Волынь полякам передать?
Венгр хоть подгавкивает ради мифического Закарпатья. Это нонсенс, но кацап украинскую землю будет делить на единицу. А полякам, в награду, если будут себя хорошо вести забудут (временно) за Жешув
02.11.2024 07:54 Відповісти
Зельоному шоблу це не потрібно. Їм потрібні гроші. Дайте грошей!!!
01.11.2024 23:33 Відповісти
Глава польської дипломатії зазначив, що серед країн, які допомагають Україні в різних вимірах, саме Польща зробила більше, ніж будь-яка інша країна, пропорційно до ВВП.

"З Україною ми ведемо інтенсивний діалог також у сфері безпеки. В Україні знаходиться майже 300 наших танків, багато важкої техніки, а також літаки", - перерахував міністр.

Сікорський також підкреслив, що "ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною". "Нам також загрожує Росія, і не все можливо", - зазначив він. (PAP)
01.11.2024 23:33 Відповісти
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща надала Україні лише військової допомоги на майже $3 млрд. Про це під час розмови з редактором польського радіо Channel Zero 24 серпня заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє канцелярія президента.

Польський лідер підрахував - загальна вартість допомоги Україні становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, приблизно $25 млрд.

Україна отримала від Польщі колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, а також 10 винищувачів МіГ-29, 10 вертольотів, майже 400 танків, серед яких - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard.

"Нагадаю, що на початку війни справді було важко отримати допомогу. Усі боялися. Була різниця, хто що давав. Так, німці давали каски, а ми - танки. Ми поводилися як добрий сусід, і це цінують в Україні", - зазначив Дуда.

Загалом українським військовим було надано понад 1 тис. одиниць важкої техніки.
01.11.2024 23:39 Відповісти
для чого ти пишеш тут цю брехню?
02.11.2024 00:05 Відповісти
дійсно, не красиво
https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html по іншим данним передано 18шт https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html Міг29
02.11.2024 00:30 Відповісти
Зачем эта копиаста без выражения своего мнения? Вы знаете цифры помощи от ВВП?
Эстония - 3,6 %
Польша - 0,7 %
Если вы знаете и не поправляете польского министра это манипуляция
02.11.2024 08:03 Відповісти
Поляки не подумали, якщо росея завоює Україну , то пожене пару міліонів українців на польщу?
01.11.2024 23:46 Відповісти
ні.мільйони поляків тоді побіжать в Німеччину,Португалію,Іспанію. ті що залишать зустрінуть русню квітами..
02.11.2024 00:06 Відповісти
мабуть лендліз був би кращий
повернення та можливий розрахунок через 50 років
02.11.2024 00:32 Відповісти
Мудра пропозиція. Як не має власного хисту і здібності виготовити, ліпше так аніж нічого.
02.11.2024 13:00 Відповісти
 
 