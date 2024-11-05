Польщу не інформували про таємні додатки до "Плану перемоги", оскільки в неї немає необхідної зброї, - Сікорський

Польщу не інформували про таємні додатки до "Плану перемоги", оскільки в неї немає необхідної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання журналіста про те, чому про деталі плану повідомили Німеччині, Франції, Італії, Великій Британії, натомість Польща цих даних не отримала.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - сказав глава МЗС.

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"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

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