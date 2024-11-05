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Новини Війна
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Польщу не інформували про таємні додатки до "Плану перемоги", оскільки в неї немає необхідної зброї, - Сікорський

Чому Польщу не інформували про таємні додатки до

Польщу не інформували про таємні додатки до "Плану перемоги", оскільки в неї немає необхідної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання журналіста про те, чому про деталі плану повідомили Німеччині, Франції, Італії, Великій Британії, натомість Польща цих даних не отримала.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - сказав глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо партнери озвучують закриті додатки "Плану перемоги", то значить не хочуть нам це давати, - Зеленський

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Дивіться: Зеленський про "План перемоги": Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8662) Сікорський Радослав (283) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+6
Чомусь Данія останнє віддає. А мужні поляки віддали нам старезні танки, лише коли отримали від США 116 Абрамсів останніх модифікацій.
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05.11.2024 11:03 Відповісти
+4
та не надо ляля, вы томагавки прячите от нашего беспомощного дорожного строителя зеленского
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05.11.2024 10:47 Відповісти
+4
мені так здається що Польша боневтіку поперек горла стоїть.
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05.11.2024 10:48 Відповісти
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Якии План? - які додатки? -- зброя і гроші
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05.11.2024 10:41 Відповісти
та не надо ляля, вы томагавки прячите от нашего беспомощного дорожного строителя зеленского
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05.11.2024 10:47 Відповісти
мені так здається що Польша боневтіку поперек горла стоїть.
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05.11.2024 10:48 Відповісти
Чомусь Данія останнє віддає. А мужні поляки віддали нам старезні танки, лише коли отримали від США 116 Абрамсів останніх модифікацій.
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05.11.2024 11:03 Відповісти
Ну то ми могли і відмовитися від "старезних" танків
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05.11.2024 11:31 Відповісти
Так Абрамси дєда нам зажав.
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05.11.2024 11:47 Відповісти
І?Ми в тому становищі щоб перебирати?
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05.11.2024 12:29 Відповісти
Авжеж, в поляків немає ''томагавків''
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05.11.2024 11:00 Відповісти
Через Польщу йде транзит зброї в одну сторону а в ішну біженців.А зеленський вперто портить відносини з поляками
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05.11.2024 11:44 Відповісти
Поляки стали 50 на 50,половина ссить,половина продається.
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05.11.2024 12:29 Відповісти
Вже Євросоюз подалі від поляків об'їздну через Румунію закінчує будувати, а до поляків не доходить ніяк.

Поляки, ви ще декілька разів продефілюйте з прапором совка та з закликами, щоб путен напав на Євросоюз і вам тоді усі таємниці всі розкажуть.

Вже дуже схоже на те, що поляки в неадекваті!
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05.11.2024 13:18 Відповісти
 
 