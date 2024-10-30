Зеленський про "План перемоги": Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 980-го дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші парнтери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами. Домовленості повинні виконуватись. І тим більше в умовах такої війни.

Я хочу окремо подякувати всім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги – це стратегія дій, яка вже на столі. Ми готові чути пропозиції інших держав, інші погляди, будь ласка. Але наразі чітке, прораховане бачення подальших дій разом із партнерами є в нашому Плані перемоги. Головне – знайти рішучість виконати пункти, і це точно наблизить мир. Вдячний також і за повне розуміння нашої логіки щодо запрошення в НАТО для України. Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим.

Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими", - розповів Зеленський.

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

