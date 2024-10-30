УКР
Зеленський про "План перемоги": Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 980-го дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші парнтери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами. Домовленості повинні виконуватись. І тим більше в умовах такої війни.

Я хочу окремо подякувати всім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги – це стратегія дій, яка вже на столі. Ми готові чути пропозиції інших держав, інші погляди, будь ласка. Але наразі чітке, прораховане бачення подальших дій разом із партнерами є в нашому Плані перемоги. Головне – знайти рішучість виконати пункти, і це точно наблизить мир. Вдячний також і за повне розуміння нашої логіки щодо запрошення в НАТО для України. Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим.

Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими", - розповів Зеленський.

Також читайте: Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: У секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk", - NYT

Зеленський Володимир ППО Рамштайн План перемоги
то не план перемоги, а райдер нікчемного артиста
30.10.2024 18:40 Відповісти
Ну, знову! Хто його зупинить ? Дійсна проблема одна в Україні й для України. Це наш величний прИзидєнт. Носився з мирними угодами, як баба з писаною торбою. А отримав нульовий результат. І партнерам доволі надоїв з його чудернацькими прожектами. Замість займатися проблемами в Україні та допомагати армії КОШТАМИ. Партнери побачили, що воно неадекватне й носа ворочають. Та як вони його ще терплять - не знаю ! Подивіться на зєлєнського в кіно. Його герой рішає проблеми просто: не вирішуються проблеми, автомат і всіх розстріляв. Так він й президентствує. Генерали не наступають, а відступають. Значить міняти-знімати (ну, розстріляти можна тільки в кіно). А кацапи терпляче просувались по сто-двісті метрів і чекали ... Ось і дочекались - тепер кожного дня два - три села. Як пояснити цьому Лідеру, що він - некомпетент у справах держави ? Час зєлєнскаво ВОЛЮНТАРИЗМА закінчився.
30.10.2024 18:32 Відповісти
Бажаю кожній сво..., кхм, людині, котора голосувала ось за ЦЕ, щоб він вам снився кожну ніч до самих останніх хвилин вашого нікчемного існування.
30.10.2024 18:46 Відповісти
Великий теснитель
30.10.2024 18:27 Відповісти
"Україна завжди пропонує..." Це типу: "Государство это - Я"
30.10.2024 18:29 Відповісти
Ні дня без видосиків. Як же воно любить себе коханого...... Ну що ж, людина робить тільки те що вміла і вміє робити у своєму житті- знімати відосики.......
30.10.2024 18:31 Відповісти
Тиктокер.
30.10.2024 18:55 Відповісти
30.10.2024 18:32 Відповісти
Та він зрадник на служьі у ***** що там йому пояснювати
30.10.2024 19:18 Відповісти
Так США ж сказали що план не тои
показати весь коментар
30.10.2024 18:34 Відповісти
так йому може не сказали.
30.10.2024 18:38 Відповісти
Він письменник а не читач
30.10.2024 18:43 Відповісти
30.10.2024 18:40 Відповісти
Стосовно плану, треба скоротити до одного пункту - прийняття України до НАТО, та НАТО буде за нас воювати.
А останні пункти це словоблуддя
30.10.2024 18:41 Відповісти
30.10.2024 18:42 Відповісти
30.10.2024 18:46 Відповісти
@"зелений тиск" веде до втрати України і окупації її куйлом...
30.10.2024 18:50 Відповісти
Просто потужний порожняк
30.10.2024 18:52 Відповісти
Работаю, батя...
30.10.2024 18:57 Відповісти
Так то Україна пропонує, а я думав що то Зеленський....
30.10.2024 18:57 Відповісти
Ірина Геращенко-Відтепер зарплати членів Рахункової палати- 350 тисяч на місяць. За це проголосували слуги і ОПЗЖ. Це адекватно для України в її нинішньому стані?

https://youtu.be/FZralPOAfqU?si=HSd1sJryr2o0fb1X
30.10.2024 18:58 Відповісти
українці не проти , так що все ок
30.10.2024 19:06 Відповісти
Так.
30.10.2024 19:10 Відповісти
Хазяїн повинен годувати своїх псів, інакше вони його загризуть!
30.10.2024 19:27 Відповісти
...дак... му!
30.10.2024 19:06 Відповісти
На фронт повинні йти виборці ЗЕ! і члени партії СН! Це вони зробили те, що зараз твориться!
30.10.2024 19:18 Відповісти
Зупинитися красти не пробували, заради Перемоги(не заради плана) яка й принесе мир на українську землю.
30.10.2024 19:10 Відповісти
Талант справжього артиста - він настільки вживається у роль, що й сам починає вірити. Зеленський. вочевидь, талановитий артист - бо він дійсно вірить, що є справжнім "президентом", а не фальшивою підробкою. І ще Зеленський можливо вірить у ту ахінею, яку вивергає час від часу.

Але у залі тільки 5-6 глядачів - оті сумнозвісні "менеджери" Єрмаки з Татаровими, що буремно аплодують і прикладуються до дупиручки. І ще Верховна КлакаРада - та аплодує за конвертики...
30.10.2024 19:34 Відповісти
Корейское издание: «Отвечая на вопрос, рассматривает ли Южная Корея возможность предоставления Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чиновник уточнил, что от украинской стороны не было запроса и что такой план не рассматривается».

Украинские ТГ-каналы: Корейцы отказались рассматривать помощь Украине!!!

пс Как все это меня ******* 🙈"
30.10.2024 20:03 Відповісти
30.10.2024 20:25 Відповісти
Знаєш Зєля, "Томагавків" я тобі не дам!

30.10.2024 20:33 Відповісти
Не Україна пропонує, а безтолковий ішак.
30.10.2024 21:26 Відповісти
Точно , точно . Реальная помощь в 2022 году , это были планы на шашлыки на майские и большое будивныцтво.
30.10.2024 22:13 Відповісти
Тобто, план перемоги дій з боку ЗЄ-влади не пнредбачає. Тільки вимоги до інших.

Тепер зрозуміло, чому ЗЄ був посланий подалі з його дебільними папірцями.
30.10.2024 22:25 Відповісти
Ухилянти - всі на фронт! )))
30.10.2024 23:02 Відповісти
ми від нього не дочекаємось "я устал, я ухожу".
Чи в його варіанті "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
30.10.2024 23:44 Відповісти
Блевать от этой рожи уже тянет. Тварюга
31.10.2024 12:13 Відповісти
 
 