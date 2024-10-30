Зеленский о "Плане победы": Украина всегда предлагает только то, что реально поможет нажать ради настоящего мира. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 980-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

"Продолжаем работу относительно ПВО. В частности, на саммите НАТО в Вашингтоне была абсолютно четкая, конкретная договоренность по системам ПВО для Украины, а также - комплектации бригад. Сейчас это еще не реализовано полностью. И мы очень рассчитываем, что наши парнтеры-нордики помогут нам с этим в контактах с другими партнерами. Договоренности должны выполняться. И тем более в условиях такой войны.

Я хочу отдельно поблагодарить все страны Северной Европы за поддержку "Плана победы" - это стратегия действий, которая уже на столе. Мы готовы слышать предложения других государств, другие взгляды, пожалуйста. Но пока четкое, просчитанное видение дальнейших действий вместе с партнерами есть в нашем "Плане победы". Главное - найти решимость выполнить пункты, и это точно приблизит мир. Благодарен также и за полное понимание нашей логики относительно приглашения в НАТО для Украины. Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. И мы не устаем это объяснять, в частности нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим.

Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая должна состояться в ближайшие недели. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы наши шаги с партнерами были действительно совместными и максимально действенными", - рассказал Зеленский.

"План победы" Украины

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

