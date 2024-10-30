РУС
Зеленский о "Плане победы": Украина всегда предлагает только то, что реально поможет нажать ради настоящего мира. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 980-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем работу относительно ПВО. В частности, на саммите НАТО в Вашингтоне была абсолютно четкая, конкретная договоренность по системам ПВО для Украины, а также - комплектации бригад. Сейчас это еще не реализовано полностью. И мы очень рассчитываем, что наши парнтеры-нордики помогут нам с этим в контактах с другими партнерами. Договоренности должны выполняться. И тем более в условиях такой войны.

Я хочу отдельно поблагодарить все страны Северной Европы за поддержку "Плана победы" - это стратегия действий, которая уже на столе. Мы готовы слышать предложения других государств, другие взгляды, пожалуйста. Но пока четкое, просчитанное видение дальнейших действий вместе с партнерами есть в нашем "Плане победы". Главное - найти решимость выполнить пункты, и это точно приблизит мир. Благодарен также и за полное понимание нашей логики относительно приглашения в НАТО для Украины. Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. И мы не устаем это объяснять, в частности нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим.

Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая должна состояться в ближайшие недели. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы наши шаги с партнерами были действительно совместными и максимально действенными", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Вокруг "Плана победы" циркулирует много дезинформации от тех, кто боится России, - Зеленский

"План победы" Украины

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте также: В секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk", - NYT

Зеленский Владимир (21993) ПВО (3133) Рамштайн (183) План победы (86)
Топ комментарии
+11
то не план перемоги, а райдер нікчемного артиста
30.10.2024 18:40 Ответить
+10
Ну, знову! Хто його зупинить ? Дійсна проблема одна в Україні й для України. Це наш величний прИзидєнт. Носився з мирними угодами, як баба з писаною торбою. А отримав нульовий результат. І партнерам доволі надоїв з його чудернацькими прожектами. Замість займатися проблемами в Україні та допомагати армії КОШТАМИ. Партнери побачили, що воно неадекватне й носа ворочають. Та як вони його ще терплять - не знаю ! Подивіться на зєлєнського в кіно. Його герой рішає проблеми просто: не вирішуються проблеми, автомат і всіх розстріляв. Так він й президентствує. Генерали не наступають, а відступають. Значить міняти-знімати (ну, розстріляти можна тільки в кіно). А кацапи терпляче просувались по сто-двісті метрів і чекали ... Ось і дочекались - тепер кожного дня два - три села. Як пояснити цьому Лідеру, що він - некомпетент у справах держави ? Час зєлєнскаво ВОЛЮНТАРИЗМА закінчився.
30.10.2024 18:32 Ответить
+8
Бажаю кожній сво..., кхм, людині, котора голосувала ось за ЦЕ, щоб він вам снився кожну ніч до самих останніх хвилин вашого нікчемного існування.
30.10.2024 18:46 Ответить
Великий теснитель
30.10.2024 18:27 Ответить
"Україна завжди пропонує..." Це типу: "Государство это - Я"
30.10.2024 18:29 Ответить
Ні дня без видосиків. Як же воно любить себе коханого...... Ну що ж, людина робить тільки те що вміла і вміє робити у своєму житті- знімати відосики.......
30.10.2024 18:31 Ответить
Тиктокер.
30.10.2024 18:55 Ответить
Ну, знову! Хто його зупинить ? Дійсна проблема одна в Україні й для України. Це наш величний прИзидєнт. Носився з мирними угодами, як баба з писаною торбою. А отримав нульовий результат. І партнерам доволі надоїв з його чудернацькими прожектами. Замість займатися проблемами в Україні та допомагати армії КОШТАМИ. Партнери побачили, що воно неадекватне й носа ворочають. Та як вони його ще терплять - не знаю ! Подивіться на зєлєнського в кіно. Його герой рішає проблеми просто: не вирішуються проблеми, автомат і всіх розстріляв. Так він й президентствує. Генерали не наступають, а відступають. Значить міняти-знімати (ну, розстріляти можна тільки в кіно). А кацапи терпляче просувались по сто-двісті метрів і чекали ... Ось і дочекались - тепер кожного дня два - три села. Як пояснити цьому Лідеру, що він - некомпетент у справах держави ? Час зєлєнскаво ВОЛЮНТАРИЗМА закінчився.
30.10.2024 18:32 Ответить
Та він зрадник на служьі у ***** що там йому пояснювати
30.10.2024 19:18 Ответить
Так США ж сказали що план не тои
30.10.2024 18:34 Ответить
так йому може не сказали.
30.10.2024 18:38 Ответить
Він письменник а не читач
30.10.2024 18:43 Ответить
то не план перемоги, а райдер нікчемного артиста
30.10.2024 18:40 Ответить
Стосовно плану, треба скоротити до одного пункту - прийняття України до НАТО, та НАТО буде за нас воювати.
А останні пункти це словоблуддя
30.10.2024 18:41 Ответить
30.10.2024 18:42 Ответить
Бажаю кожній сво..., кхм, людині, котора голосувала ось за ЦЕ, щоб він вам снився кожну ніч до самих останніх хвилин вашого нікчемного існування.
30.10.2024 18:46 Ответить
@"зелений тиск" веде до втрати України і окупації її куйлом...
30.10.2024 18:50 Ответить
Просто потужний порожняк
30.10.2024 18:52 Ответить
Работаю, батя...
30.10.2024 18:57 Ответить
Так то Україна пропонує, а я думав що то Зеленський....
30.10.2024 18:57 Ответить
Ірина Геращенко-Відтепер зарплати членів Рахункової палати- 350 тисяч на місяць. За це проголосували слуги і ОПЗЖ. Це адекватно для України в її нинішньому стані?

https://youtu.be/FZralPOAfqU?si=HSd1sJryr2o0fb1X
30.10.2024 18:58 Ответить
українці не проти , так що все ок
30.10.2024 19:06 Ответить
Так.
30.10.2024 19:10 Ответить
Хазяїн повинен годувати своїх псів, інакше вони його загризуть!
30.10.2024 19:27 Ответить
...дак... му!
30.10.2024 19:06 Ответить
На фронт повинні йти виборці ЗЕ! і члени партії СН! Це вони зробили те, що зараз твориться!
30.10.2024 19:18 Ответить
Зупинитися красти не пробували, заради Перемоги(не заради плана) яка й принесе мир на українську землю.
30.10.2024 19:10 Ответить
Талант справжього артиста - він настільки вживається у роль, що й сам починає вірити. Зеленський. вочевидь, талановитий артист - бо він дійсно вірить, що є справжнім "президентом", а не фальшивою підробкою. І ще Зеленський можливо вірить у ту ахінею, яку вивергає час від часу.

Але у залі тільки 5-6 глядачів - оті сумнозвісні "менеджери" Єрмаки з Татаровими, що буремно аплодують і прикладуються до дупиручки. І ще Верховна КлакаРада - та аплодує за конвертики...
30.10.2024 19:34 Ответить
Корейское издание: «Отвечая на вопрос, рассматривает ли Южная Корея возможность предоставления Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чиновник уточнил, что от украинской стороны не было запроса и что такой план не рассматривается».

Украинские ТГ-каналы: Корейцы отказались рассматривать помощь Украине!!!

пс Как все это меня ******* 🙈"
30.10.2024 20:03 Ответить
30.10.2024 20:25 Ответить
Знаєш Зєля, "Томагавків" я тобі не дам!

30.10.2024 20:33 Ответить
Не Україна пропонує, а безтолковий ішак.
30.10.2024 21:26 Ответить
Точно , точно . Реальная помощь в 2022 году , это были планы на шашлыки на майские и большое будивныцтво.
30.10.2024 22:13 Ответить
Тобто, план перемоги дій з боку ЗЄ-влади не пнредбачає. Тільки вимоги до інших.

Тепер зрозуміло, чому ЗЄ був посланий подалі з його дебільними папірцями.
30.10.2024 22:25 Ответить
Ухилянти - всі на фронт! )))
30.10.2024 23:02 Ответить
ми від нього не дочекаємось "я устал, я ухожу".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
30.10.2024 23:44 Ответить
Блевать от этой рожи уже тянет. Тварюга
31.10.2024 12:13 Ответить
 
 