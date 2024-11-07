Европа должна сделать все для реализации "Плана победы" Зеленского, - премьер-министр Эстонии Михал
Европа должна сделать все, чтобы помочь Украине реализовать "План победы".
Об этом премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня на повестке дня две темы. Первая - это Украина. Война в Украине, полномасштабная российская агрессия продолжается уже почти тысячу дней, и в этом вопросе Европа должна сделать все, чтобы помочь Украине реализовать "План победы", и продолжать оказывать ей поддержку", - сказал Михал.
По его словам, второй темой саммита будет экономическая безопасность, ведь "Европа должна быть еще более устойчивой во время кризисов и кризисных ситуаций".
В этой связи премьер-министр Эстонии указал на то, что европейские страны все еще тратят более 30 миллиардов евро на российские энергоносители. "Это глупо. Если вы хотите, чтобы российский военный сундук был пустым, то нужно тратить средства на собственные энергоносители", - подчеркнул он.
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А де вони "томагавки" візьмуть? ваЗЕлін казав, що без них ні як....
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