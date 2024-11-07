РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9147 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 021 13

Европа должна сделать все для реализации "Плана победы" Зеленского, - премьер-министр Эстонии Михал

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал

Европа должна сделать все, чтобы помочь Украине реализовать "План победы".

Об этом премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на повестке дня две темы. Первая - это Украина. Война в Украине, полномасштабная российская агрессия продолжается уже почти тысячу дней, и в этом вопросе Европа должна сделать все, чтобы помочь Украине реализовать "План победы", и продолжать оказывать ей поддержку", - сказал Михал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины будет определять будущее ЕС, - премьер-министр Эстонии Михал

По его словам, второй темой саммита будет экономическая безопасность, ведь "Европа должна быть еще более устойчивой во время кризисов и кризисных ситуаций".

В этой связи премьер-министр Эстонии указал на то, что европейские страны все еще тратят более 30 миллиардов евро на российские энергоносители. "Это глупо. Если вы хотите, чтобы российский военный сундук был пустым, то нужно тратить средства на собственные энергоносители", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польшу не информировали о тайных приложениях к "Плану победы", поскольку у нее нет необходимого оружия, - Сикорский

Автор: 

помощь (7905) Эстония (1466) План победы (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Не існує ніякого плану перемоги. Все це туфта!
показать весь комментарий
07.11.2024 18:37 Ответить
+6
Поки в нас країною керує дурачок, немає значення що там у них, і що вони там мають зробити....
показать весь комментарий
07.11.2024 19:04 Ответить
+4
Європа два роки 1млн снарядів знайти не може, а тут такє...список Вовіка такий, що Європа півсторіччя збиратиме
показать весь комментарий
07.11.2024 18:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не існує ніякого плану перемоги. Все це туфта!
показать весь комментарий
07.11.2024 18:37 Ответить
Тобто зіграти органом на роялі ?!!!
показать весь комментарий
07.11.2024 18:41 Ответить
"Європа має зробити все, щоб допомогти Україні реалізувати "План перемоги". Джерело:

А де вони "томагавки" візьмуть? ваЗЕлін казав, що без них ні як....
показать весь комментарий
07.11.2024 18:42 Ответить
Виконати райдер росіянського клоуна?
показать весь комментарий
07.11.2024 18:43 Ответить
Європа два роки 1млн снарядів знайти не може, а тут такє...список Вовіка такий, що Європа півсторіччя збиратиме
показать весь комментарий
07.11.2024 18:49 Ответить
Сто відсотків - прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал "план перемоги" Зеленського в очі не бачив.
показать весь комментарий
07.11.2024 18:54 Ответить
То не план, то безтолкова балаканина!!!
показать весь комментарий
07.11.2024 18:58 Ответить
Поки в нас країною керує дурачок, немає значення що там у них, і що вони там мають зробити....
показать весь комментарий
07.11.2024 19:04 Ответить
А зеленський шо? Тільки красти буде?
показать весь комментарий
07.11.2024 19:05 Ответить
Я у захваті від благочестивих пустопорожніх заяв!
Тому приєднуюсь: поганим людям має бути погано, а харошим - харашо!
показать весь комментарий
07.11.2024 19:11 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2024 19:25 Ответить
А в парламентах і меріях країн Європи зробили одобрямс "плану перемоги Зеленського"? Сильно аплодували, чи так собі? Потрібно сильно, як це робиться в північній кореї і в Україні.
показать весь комментарий
07.11.2024 19:50 Ответить
Не дай Боже , бо його план, це суцільний хаос .
показать весь комментарий
07.11.2024 20:09 Ответить
 
 