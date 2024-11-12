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Новини Війна
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Трампа зацікавили два пункти з "Плану перемоги" Зеленського, - FT

План перемоги Зеленського: розробляли з урахуванням Трампа

Україна розробляла "План перемоги" з урахуванням приходу Дональда Трампа до влади.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, поради до формулювань давали партнери України в Європі та США, зокрема високопоставлені республіканці.

Люди, які брали участь у його формулюванні, розповіли, що дві ідеї були викладені в "Плані перемоги" Володимира Зеленського з урахуванням саме президентства Трампа. Пізніше ці пропозиції були представлені Трампу під час зустрічі українського президента в Нью-Йорку у вересні.

"Одна з ідей передбачає заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими силами після війни", - йдеться в матеріалі.

Інша, за даними FT, пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами.

За словами особи, поінформованої про зустріч, Трамп був "зацікавлений" цими двома пунктами.

Видання зазначає, що лідери бізнесу в Україні також ведуть переговори з урядом про те, щоб запропонувати Трампу повноваження "інвестиційного скринінгу", що дозволить йому фактично обирати, хто може вести бізнес в країні.

Особа, яка брала участь у плануванні, описала це як "ABC – будь-хто, крім Китаю", що може зіграти на руку Трампу.

Галузі України, залежні від технологій та матеріалів з Китаю, зокрема телекомунікації, могли б переключитися на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій, пояснив співрозмовник видання.

Ідея перебуває на ранніх стадіях, проте деякі лідери бізнесу, близькі до ОП, вважають, що вона може добре зіграти на руку Трампу.

"Західні союзники наразі досить стримано відреагували на "План перемоги", особливо на заклик офіційно запросити Київ до вступу в НАТО та поставити йому більш сучасне озброєння", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Європа має зробити все для реалізації "Плану перемоги" Зеленського, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Відомо, що президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте: Польщу не інформували про таємні додатки до "Плану перемоги", оскільки в неї немає необхідної зброї, - Сікорський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Трамп Дональд (5536) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+11
там немає ніякого плану - тільки хотілки захмарні
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12.11.2024 09:40
+9
Так-так, і з врахуванням оманських договорняків.
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12.11.2024 09:39
+8
Цікаво хтось повірить в цей Zелений гівновкид.
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12.11.2024 09:47
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Так-так, і з врахуванням оманських договорняків.
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12.11.2024 09:39 Відповісти
там немає ніякого плану - тільки хотілки захмарні
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12.11.2024 09:40 Відповісти
Зуйло запропонував акулам капіталізму вщент розграбувати Україну замість кацапів. Ну от, наприклад, що нам з чотирьох родовищ літію? А нічого! Сотні мільярдів Трампу під хвіст... Будемо втішатися що хоч не *****. Але результат буде той самий - бідність, розруха і високі податки.
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12.11.2024 09:43 Відповісти
Твари уже продали два титановых месторождения азерам (х-лу) за 10%
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12.11.2024 10:32 Відповісти
за 10% минимальной цены.
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12.11.2024 10:33 Відповісти
Чесно кажучи починати вести спільний бізнес з заходом потрібно було ще у 1991 році, але наші доморощені елітарії не уявляли як можна мати спільні фінансові інтереси з капіталістами. Набагато простіше було прихватизувати завод, порізати та здати на металолом, а на території побудувати висотки. А якби ми пішли іншим шляхом то у нас був би фінансовий важіль впливу і ми могли б користуватися цим впливом так як це робить Ізраїль. Але ми проявили максимальну дурість, тупість, жадібність, і замість того щоб стати бізнес-партнерами залишилися босотою яка просить милостиню!
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12.11.2024 11:14 Відповісти
Это, в основном, заслуга рыжего парторга.
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12.11.2024 12:45 Відповісти
Почати потрібно з того що парторг з неба не впав, а був вибраний "мудрим" українським народом, щоб було зрозуміло парторг це наслідок, а причина його появи це "мудрий" народ.
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12.11.2024 15:39 Відповісти
Не, не впав, его нам впихнула кацапия через лугондонов, купленных за мешки сахара и вату, переселенную с угро-башкирии. Ты не в курсах?
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12.11.2024 18:13 Відповісти
Цікаво хтось повірить в цей Zелений гівновкид.
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12.11.2024 09:47 Відповісти
Сталин задумчиво ходит по кабинету и курит трубку. Затем поворачивается к Жукову и спрашивает:
- Скажите, это ваш план, товарищ Жуков?
- Да, товарищ Сталин!
Сталин затягивается, выпускает дым в потолок, крякает и говорит:
- Хаароший у вас план, товарищ Жуков!
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12.11.2024 09:55 Відповісти
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12.11.2024 10:00 Відповісти
І це потужно!!!
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12.11.2024 10:01 Відповісти
План Зеленського - це велике нічого, яке подається українцям як велике досягнення і шлях до перемоги через шмарафорн і позітивних блогерів.
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12.11.2024 10:06 Відповісти
А дать томагавки на какого идиота рассчитано?
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12.11.2024 10:27 Відповісти
Який "план перемоги "?це розраховано що б зняти з себе відповідальність за провали і перекласти на західних партнерів ,це вони винні.
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12.11.2024 10:35 Відповісти
Здається вже ненавиджу слово "план"!
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12.11.2024 10:45 Відповісти
Смішно
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12.11.2024 10:46 Відповісти
План перемоги треба було зеленому розробляти у 19 році, а не на прикенці 24го! Запіздал зелений,запіздал!
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12.11.2024 11:23 Відповісти
Це правда. Всі заяви і акції Зе-ОПешних грали на рейтинг Трампа, і діяли проти Байдена.
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12.11.2024 11:27 Відповісти
На накуя Трампу ця зелена пісюлька,
Трамп прийде, і мир приведе, за 24 години...
Чи вже ні ?
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12.11.2024 13:58 Відповісти
ОП дуже хоче сплавити чоловіків з України. Бо повернувшись вони будуть ставити питання про майбахи, бентлі і мільярди розкрадених коштів. А ще держава знищила економіку і їм не буде роботи. Ось і відповідь, чому хотять чоловікв збагрити за кордон у війська НАТО
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12.11.2024 14:25 Відповісти
 
 