Трампа зацікавили два пункти з "Плану перемоги" Зеленського, - FT

Україна розробляла "План перемоги" з урахуванням приходу Дональда Трампа до влади.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, поради до формулювань давали партнери України в Європі та США, зокрема високопоставлені республіканці.

Люди, які брали участь у його формулюванні, розповіли, що дві ідеї були викладені в "Плані перемоги" Володимира Зеленського з урахуванням саме президентства Трампа. Пізніше ці пропозиції були представлені Трампу під час зустрічі українського президента в Нью-Йорку у вересні.

"Одна з ідей передбачає заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими силами після війни", - йдеться в матеріалі.

Інша, за даними FT, пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами.

За словами особи, поінформованої про зустріч, Трамп був "зацікавлений" цими двома пунктами.

Видання зазначає, що лідери бізнесу в Україні також ведуть переговори з урядом про те, щоб запропонувати Трампу повноваження "інвестиційного скринінгу", що дозволить йому фактично обирати, хто може вести бізнес в країні.

Особа, яка брала участь у плануванні, описала це як "ABC – будь-хто, крім Китаю", що може зіграти на руку Трампу.

Галузі України, залежні від технологій та матеріалів з Китаю, зокрема телекомунікації, могли б переключитися на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій, пояснив співрозмовник видання.

Ідея перебуває на ранніх стадіях, проте деякі лідери бізнесу, близькі до ОП, вважають, що вона може добре зіграти на руку Трампу.

"Західні союзники наразі досить стримано відреагували на "План перемоги", особливо на заклик офіційно запросити Київ до вступу в НАТО та поставити йому більш сучасне озброєння", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Європа має зробити все для реалізації "Плану перемоги" Зеленського, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Відомо, що президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте: Польщу не інформували про таємні додатки до "Плану перемоги", оскільки в неї немає необхідної зброї, - Сікорський