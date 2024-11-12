РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5203 посетителя онлайн
Новости
5 774 12

Трамп не позволит Путину "прокатиться через Украину", - экс-госсекретарь США Помпео

Помпео спрогнозував політику Трампа щодо України

Новоизбранный президент США Дональд Трамп займет более жесткую позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fortune, об этом на Глобальном форуме в Нью-Йорке заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео.

"Президент Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину. Прекращение финансирования украинцев приведет к этому, и об этом ему скажет вся его команда", - заявил он.

Помпео подчеркнул, что разрешение на такой сценарий - "не почерк Трампа". Также он надеется, что политик поймет необходимость жесткой позиции Запада в этой войне:

"Абсолютно критически важно, чтобы Запад воспринимался как противостоящий этому головорезу и ужасному парню [Путину] и не позволяющий злу торжествовать".

Напомним, издание The Independent предполагает, что неожиданный союз Трампа, Орбана и Папы Римского может сорвать поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин спешит вернуть Курскую область до инаугурации Трампа, - The Telegrap

Автор: 

путин владимир (31214) Трамп Дональд (5089) Помпео Майк (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Трамп Помпео вже прокотив
показать весь комментарий
12.11.2024 08:54
+4
не виключено ,щоб куйло не "прокотився" Україною,"трамплін" запропонує йому той кусок України,про котрий "зе " домовлявся в Омані(нехай нажереться собака)
показать весь комментарий
12.11.2024 09:04
+3
Типу до цього все проходило з дозволу Трампа -Байдена-Обами?Тоді без слів..
Але, здається, ви просрали свій гегемон , і ніхто не звертає особливої уваги на ваші "дозволи". А війна в Україні ,враховуючи вашу постійну позицію, поставить на вас хрест.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прокотитися може і не дозволить. А суне і захоплює нові технології території *уйло стабільно.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:54 Ответить
Трамп Помпео вже прокотив
показать весь комментарий
12.11.2024 08:54 Ответить
Ці тіпа буферну зону на польському кордоні НЕ ВІДДАДУТЬ?!
показать весь комментарий
12.11.2024 08:59 Ответить
Типу до цього все проходило з дозволу Трампа -Байдена-Обами?Тоді без слів..
Але, здається, ви просрали свій гегемон , і ніхто не звертає особливої уваги на ваші "дозволи". А війна в Україні ,враховуючи вашу постійну позицію, поставить на вас хрест.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:04 Ответить
не виключено ,щоб куйло не "прокотився" Україною,"трамплін" запропонує йому той кусок України,про котрий "зе " домовлявся в Омані(нехай нажереться собака)
показать весь комментарий
12.11.2024 09:04 Ответить
зе домовлявся в омані за формулу штангель-циркуля, без криму, звичайно.
показать весь комментарий
12.11.2024 10:24 Ответить
не виключено ,що в скорім часі буде зреалізована формула" рашистського штангель-циркуля" ,написана для "зе" в Омані і не виключено, що "трамплін" знає про неї давно,і допоможе її зреалізувати в Україні???х/зн?
показать весь комментарий
12.11.2024 10:33 Ответить
не зовсім так. зе хотіло протягти формулу штангель-циркуля і сподівалось, шо на виборах, які по ній проведуть, перемогу отримає слуга народу. така собі дуля в кишені від коломойського. але де тепер той коломойський, слуга народу, та і саме зе в недалекому майбутньому?
показать весь комментарий
12.11.2024 10:39 Ответить
"Прокотитися" може й не дозволить, а стабільно відкушувати потроху - аж бігом
показать весь комментарий
12.11.2024 09:13 Ответить
Всі говорять за Трампа.....то одне то інше, але нічого не чути,щоб сам Трамп говорив про Україну.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:28 Ответить
В смысле позвонит 21 января 25 г и не позволит дальше катится? Судя по скорости как катится, это примерно уже будет за Шепетовкой. Вот Коля Островский рад будет!
показать весь комментарий
12.11.2024 10:36 Ответить
Не дозволяють хлопці й дівчата з ЗСУ.
Ці паразити-політики завжди гарно вміли чужі досягнення приписувати собі.
показать весь комментарий
12.11.2024 11:06 Ответить
 
 