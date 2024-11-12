Трамп не позволит Путину "прокатиться через Украину", - экс-госсекретарь США Помпео
Новоизбранный президент США Дональд Трамп займет более жесткую позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fortune, об этом на Глобальном форуме в Нью-Йорке заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео.
"Президент Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину. Прекращение финансирования украинцев приведет к этому, и об этом ему скажет вся его команда", - заявил он.
Помпео подчеркнул, что разрешение на такой сценарий - "не почерк Трампа". Также он надеется, что политик поймет необходимость жесткой позиции Запада в этой войне:
"Абсолютно критически важно, чтобы Запад воспринимался как противостоящий этому головорезу и ужасному парню [Путину] и не позволяющий злу торжествовать".
Напомним, издание The Independent предполагает, что неожиданный союз Трампа, Орбана и Папы Римского может сорвать поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але, здається, ви просрали свій гегемон , і ніхто не звертає особливої уваги на ваші "дозволи". А війна в Україні ,враховуючи вашу постійну позицію, поставить на вас хрест.
Ці паразити-політики завжди гарно вміли чужі досягнення приписувати собі.