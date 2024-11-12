Трамп не позволит Путину "прокатиться через Украину", - экс-госсекретарь США Помпео

Новоизбранный президент США Дональд Трамп займет более жесткую позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fortune, об этом на Глобальном форуме в Нью-Йорке заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео.

"Президент Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину. Прекращение финансирования украинцев приведет к этому, и об этом ему скажет вся его команда", - заявил он.

Помпео подчеркнул, что разрешение на такой сценарий - "не почерк Трампа". Также он надеется, что политик поймет необходимость жесткой позиции Запада в этой войне:

"Абсолютно критически важно, чтобы Запад воспринимался как противостоящий этому головорезу и ужасному парню [Путину] и не позволяющий злу торжествовать".

Напомним, издание The Independent предполагает, что неожиданный союз Трампа, Орбана и Папы Римского может сорвать поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин спешит вернуть Курскую область до инаугурации Трампа, - The Telegrap