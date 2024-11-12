Путин спешит вернуть Курскую область до инаугурации Трампа, - The Telegraph

Президент РФ Владимир Путин приказал вернуть под контроль Курскую область до 20 января 2025 года. То есть до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что Путин в попытке отбить Курскую область у ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат. Союзники по НАТО считают, что российский диктатор надеется вернуть территории до инаугурации Трампа.

Согласно оценке британской военной разведки, Россия в ближайшие дни, вероятно, усилит атаки дронами-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые площадки вблизи границы.

Около 12 тысяч северокорейских солдат, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в Курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между РФ и КНДР, который был заключен в этом году.

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По словам украинских аналитиков, Кремль также может использовать свою самую масштабную контратаку в Курской области, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область.

По состоянию на данный момент РФ вернула себе примерно половину территории, которую ВСУ захватили в ходе операции, начатой в августе.

The Telegraph добавило, что после начала контрнаступления в Курской области, РФ усилила атаки на линии фронта. В частности, в октябре российские войска заняли больше территории Украины, чем за любой месяц с середины 2022 года.

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