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Новости Война
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Путин спешит вернуть Курскую область до инаугурации Трампа, - The Telegraph

Курська область РФ

Президент РФ Владимир Путин приказал вернуть под контроль Курскую область до 20 января 2025 года. То есть до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что Путин в попытке отбить Курскую область у ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат. Союзники по НАТО считают, что российский диктатор надеется вернуть территории до инаугурации Трампа.

Согласно оценке британской военной разведки, Россия в ближайшие дни, вероятно, усилит атаки дронами-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые площадки вблизи границы.

Около 12 тысяч северокорейских солдат, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в Курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между РФ и КНДР, который был заключен в этом году.

Читайте также: Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе и из КНДР, для наступления в Курской области, - The New York Times

По словам украинских аналитиков, Кремль также может использовать свою самую масштабную контратаку в Курской области, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область.

По состоянию на данный момент РФ вернула себе примерно половину территории, которую ВСУ захватили в ходе операции, начатой в августе.

The Telegraph добавило, что после начала контрнаступления в Курской области, РФ усилила атаки на линии фронта. В частности, в октябре российские войска заняли больше территории Украины, чем за любой месяц с середины 2022 года.

Также читайте: Россияне начали новую волну наступления на Курщине и оккупировали Новоалексеевку в Донецкой области, - DeepState

Автор: 

путин владимир (31214) Трамп Дональд (5089) Курск (1074)


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Топ комментарии
+5
Мій Друг з 80 ДШБ крошить орків пачками в Суджі. Орків там косять як траву!
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12.11.2024 00:27
+4
Це все тобі Трамп розказав ? Ти диви який поінформований...
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12.11.2024 00:41
+3
х.....й там
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12.11.2024 00:26
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х.....й там
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12.11.2024 00:26 Ответить
Ну половину вже повернув
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12.11.2024 01:06 Ответить
Мій Друг з 80 ДШБ крошить орків пачками в Суджі. Орків там косять як траву!
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12.11.2024 00:27 Ответить
Та вже все зрозуміло. Трамп домовився з ****** про замороження війни по лінії розмежування. Для цього Трампушка "оголосить ультиматум" - Україна має втратити території без вступу до НАТО і репарацій, а ***** просто тимчасово призупинить військові дії. Якщо Україна відмовиться то будь яке постачання зброї Трамп заблокує. Якщо відмовиться ***** то зброї Україні, навпаки, дадуть навіть чуток більше і дозволять стріляти трошки далі і до кінця каденції "обнульонного Трампа". У нас вибору нку майже нема завдяки зеленому блазню-жебраку та єрмаку-агенту патрушєва - ну от немає більше виробників і постачальників зброї для України в світі! США кинули не тільки Україну, а й усіх членів НАТО. Але в перспективі то таке, бо німецьких, французьких, італійських виробників зброї давно "денацифікували" після "холокосту"... Трахнуть і обкрадуть зараз насамперед нас. Моніка Зєлінські відсмокче, сковтне і переїде до батьків в Ізраїль... А нам доведеться готуватися до нової війни...
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12.11.2024 00:35 Ответить
Це все тобі Трамп розказав ? Ти диви який поінформований...
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12.11.2024 00:41 Ответить
Ні. Про такий сценарій свідчать дії ***** і попереднє (передвиборче) балабольство Трампа. Дуже хотілось би помилятись, але поточна наявна інформація спонукає робити саме такий висновок - схоже що нас зливають. За пять років отримаємо СВО-2...
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12.11.2024 00:48 Ответить
Важный момент, это смотря кто станет следующим президентом и как он будет готовиться. Залужного надо выбирать, не идеальный, но хотя бы военный и авторитет сохранил в народе и на Западе.
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12.11.2024 03:47 Ответить
Ви тут зібрались Залужного в президенти обирати. А він хоч знає про це? Тим більше які вибори під час війни, закінчення якої навіть не проглядається?
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12.11.2024 05:59 Ответить
Ганебно здриснув.
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12.11.2024 06:58 Ответить
Залужний інвалід. Він заслужив на спокій.
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12.11.2024 07:34 Ответить
В Ізраїль ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ ніколи не поїде , там треба налоги сплачувати в армії служити ………З награбованими мільярдами він з Ермаком до хрена нерухомості придбали ,офшори переповнені чекають , а вівці73% чекають на вовну 1 000гр 23
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12.11.2024 06:23 Ответить
Це єдине місце на планеті де він може перебувати в відносній безпеці і звідки його не видадуть для суду.
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12.11.2024 07:31 Ответить
Тобто таки буде просуватися ідея що за сторонами лишаються території які вони захопили
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12.11.2024 06:38 Ответить
Вони ще повинні захопити запоріжську та херсонську, як написано в конституції рашки.....оце вам міжнародні закони, ООН, римський статут і тд
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12.11.2024 08:49 Ответить
Звичайно буде, бо що в США, що в ЄС подивилися, що кацапи проходять кожного дня таку відстань, скільки можна пройти пішком 20 піхотинців, то чого вони будуть чекати, щоб ворог звахопив всю Україну і до них прибіжать ще мільйонів 20 голих і босих біженців? Чи можливо є план знищення кацапа і відвоювання окупованих територій? Чи Боневтік Потужний запустив десятки підприємств по виготовленню гармат, снарядів, ракет, дронів, РЕБів...?
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12.11.2024 10:35 Ответить
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12.11.2024 08:31 Ответить
 
 