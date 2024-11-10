Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе из КНДР, для наступления в Курской области, - The New York Times
Россия в ближайшие дни может пойти в большое наступление на позиции наших воинов в Курской области.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Издание со ссылкой на американских и украинских чиновников уверяет, что собранные россиянами войска готовятся начать наступление в Курской области.
В новой оценке США отмечается, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины, это позволяет давить на нескольких фронтах одновременно.
Представители США отмечают, что россияне еще не начали в Курской области большого наступления. Украинские чиновники говорят, что ожидают атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас солдаты Северной Кореи тренируются с российскими силами на западе Курской области.
По словам американских чиновников, Россия обучает военных КНДР вести артиллерийский огонь, базовой тактике пехоты и расчистке траншей. Украинские источники издания указывают, что силы Северной Кореи были разделены на две группы - штурмовое подразделение и подразделение поддержки.
Чиновники США считают, что украинские войска будет трудно вытеснить из Курской области, и что российские и северокорейские силы, вероятно, будут нести серьезные потери, подобные потерям оккупантов на востоке Украины.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.
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хто оні?
які "наші войска"?
А якщо ніколи не "вибьет"?
А якже Запоріжжя та Херсон що записано у конституцію рф, за зміну якої - держ. зрада?
"заморозку" без Запоріжжя та Херсону лілі-путін звичайно ніколи не прийме.
Думаєте Україна прийме "договорняк" без письмової форми гарантій безпеки? Звичайно ні - бо це абсолютно ніпрощо.
"заморозка фронту" це результат переговорів, а не навпаки - як можна БЕЗ переговорів щось зупинити?
Чого це США мають приперти до стінки зеленого? Наступ на фронті веде лілі-путін - тому від нього треба вимагати "заморозити фронт".
Ну а про "гарантії" послє - це лахаводка чистої води.
Яке "послевоенное существование" - прокинся, Друже - лілі-путін і його свора "озеро" НЕ ВВАЖАЮТЬ Україну Державою від слова ВЗАГАЛІ. З ким лілі-путін збирається "послевоєнно существовать"? З тезою, що під боком Держава Україна, яку він не переміг?
Повна маячня.
А Трамп дійсно може припинити військову допомогу Україні - це інше питання - це до гадалок треба ходити...
"когда нас в бой пошлёт товарищ зеля и первый маршал сырский в бой нас поведёт!"
Чи розуміє це клоун з творогом?
Мабуть розуміють,тому і затіяли цю авантюру,щоби позбутись західної техніки і озброєння,які стояли на дон. напрямку.
Ні,з київського напрямку,де немає боїв,не зняли,а з донецького,де йдуть інтенсивні бої,на догоду пуйлу.