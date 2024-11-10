Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе из КНДР, для наступления в Курской области, - The New York Times

Россия в ближайшие дни может пойти в большое наступление на позиции наших воинов в Курской области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на американских и украинских чиновников уверяет, что собранные россиянами войска готовятся начать наступление в Курской области.

В новой оценке США отмечается, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины, это позволяет давить на нескольких фронтах одновременно.

Представители США отмечают, что россияне еще не начали в Курской области большого наступления. Украинские чиновники говорят, что ожидают атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас солдаты Северной Кореи тренируются с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских чиновников, Россия обучает военных КНДР вести артиллерийский огонь, базовой тактике пехоты и расчистке траншей. Украинские источники издания указывают, что силы Северной Кореи были разделены на две группы - штурмовое подразделение и подразделение поддержки.

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Чиновники США считают, что украинские войска будет трудно вытеснить из Курской области, и что российские и северокорейские силы, вероятно, будут нести серьезные потери, подобные потерям оккупантов на востоке Украины.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

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