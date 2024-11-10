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Новости
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Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе из КНДР, для наступления в Курской области, - The New York Times

Наступ РФ на Курщині

Россия в ближайшие дни может пойти в большое наступление на позиции наших воинов в Курской области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на американских и украинских чиновников уверяет, что собранные россиянами войска готовятся начать наступление в Курской области.

В новой оценке США отмечается, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины, это позволяет давить на нескольких фронтах одновременно.

Представители США отмечают, что россияне еще не начали в Курской области большого наступления. Украинские чиновники говорят, что ожидают атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас солдаты Северной Кореи тренируются с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских чиновников, Россия обучает военных КНДР вести артиллерийский огонь, базовой тактике пехоты и расчистке траншей. Украинские источники издания указывают, что силы Северной Кореи были разделены на две группы - штурмовое подразделение и подразделение поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю потери врага составляют 9800 окупантов и 1447 единиц вооружения и военной техники

Чиновники США считают, что украинские войска будет трудно вытеснить из Курской области, и что российские и северокорейские силы, вероятно, будут нести серьезные потери, подобные потерям оккупантов на востоке Украины.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

Также читайте: В армии РФ заметен дефицит бронированной техники, - ОТГ "Харьков"

армия РФ (19011) КНДР (1189) Курск (1072)


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Топ комментарии
+7
з маршу 73-х процентників
"когда нас в бой пошлёт товарищ зеля и первый маршал сырский в бой нас поведёт!"
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10.11.2024 15:59
+5
ну, шо, підоре зелений, саме час застосувати твої 14 бригад!! саме на твоїй такій любимій курщині!! бо, вочевидь, на донбас, на якому тебе, зокрема, масовано обирали, ти поклав свій ...уй рояльний. ну, чекаємо - з 14-ма бригадами до снаги поновити "офензиву"...
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10.11.2024 15:52
+4
в нас ТЦКашники ловлять і бусифікують інвалідів та старих пердунів.
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10.11.2024 15:24
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в нас ТЦКашники ловлять і бусифікують інвалідів та старих пердунів.
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10.11.2024 15:24 Ответить
Значить і вас спіймали?
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10.11.2024 15:38 Ответить
До того как замораживать линию фронта они хотят вытеснить наши войска за границу, это вообще никакой не секрет
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10.11.2024 15:36 Ответить
лілі-путін не разу не сказав про "заморозку лінії фронту" - тому що в конституцію записано конкретні території які він бажає окупувати.
хто оні?
які "наші войска"?
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10.11.2024 15:42 Ответить
Пока не выбьет с Курской области наши войска не сможет принять план трамповский про заморозку, что непонятного?
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10.11.2024 15:51 Ответить
Де почитати "план трамповскій"?
А якщо ніколи не "вибьет"?
А якже Запоріжжя та Херсон що записано у конституцію рф, за зміну якої - держ. зрада?
"заморозку" без Запоріжжя та Херсону лілі-путін звичайно ніколи не прийме.
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10.11.2024 16:34 Ответить
План трамповский почитать нам не удастся, вряд ли он будет в письменном виде, договорняки обсуждают без лишних свидетелей.
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10.11.2024 17:10 Ответить
очередной "неуловімий джо" - буває
Думаєте Україна прийме "договорняк" без письмової форми гарантій безпеки? Звичайно ні - бо це абсолютно ніпрощо.
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10.11.2024 17:19 Ответить
Думаю что не будет другого выхода, заморозка фронта не означает мгновенные письменные гарантии, скорее всего начнутся переговоры. Понятно что Зеленский будет против, но мы же не знаем какое решение он примет в условиях когда основной союзник США тебя припрет к стенке
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10.11.2024 17:35 Ответить
Який бред несете - реально.
"заморозка фронту" це результат переговорів, а не навпаки - як можна БЕЗ переговорів щось зупинити?
Чого це США мають приперти до стінки зеленого? Наступ на фронті веде лілі-путін - тому від нього треба вимагати "заморозити фронт".
Ну а про "гарантії" послє - це лахаводка чистої води.
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10.11.2024 18:06 Ответить
Для объявления прекращения огня не нужно много организационных мероприятий.Переговоры это в моем понимании согласование условий послевоенного существования , они могут длится годами. Чего США припрут к стенке? Наверно по той же причине по которой Трамп говорит что не собирается тратить миллиарды на войну
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10.11.2024 18:29 Ответить
Саме так - лілі-путін може ОДНООСІБНО оголосити припинення вогню, бо це він наступає, а Україна обороняється.
Яке "послевоенное существование" - прокинся, Друже - лілі-путін і його свора "озеро" НЕ ВВАЖАЮТЬ Україну Державою від слова ВЗАГАЛІ. З ким лілі-путін збирається "послевоєнно существовать"? З тезою, що під боком Держава Україна, яку він не переміг?
Повна маячня.
А Трамп дійсно може припинити військову допомогу Україні - це інше питання - це до гадалок треба ходити...
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10.11.2024 18:57 Ответить
План трамповський читати приблизно там де й цілі сво...
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10.11.2024 17:14 Ответить
Головне ,що нашими відступаючими військами на Сумщину не ломанулись кацапи .
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10.11.2024 16:34 Ответить
ну, шо, підоре зелений, саме час застосувати твої 14 бригад!! саме на твоїй такій любимій курщині!! бо, вочевидь, на донбас, на якому тебе, зокрема, масовано обирали, ти поклав свій ...уй рояльний. ну, чекаємо - з 14-ма бригадами до снаги поновити "офензиву"...
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10.11.2024 15:52 Ответить
з маршу 73-х процентників
"когда нас в бой пошлёт товарищ зеля и первый маршал сырский в бой нас поведёт!"
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10.11.2024 15:59 Ответить
Молодець прямо з язика зняв , і ще й в рифму.
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10.11.2024 16:32 Ответить
50 тис. ? Десять касетних прильотів.
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10.11.2024 16:27 Ответить
Касети літають ,тільки не по кацапах ,а по наших.
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10.11.2024 16:35 Ответить
Сподіваймось на Трампа
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10.11.2024 16:45 Ответить
А коли Зєля з Сирником починали курську авантюру ,то на кого вони сподівались ?
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10.11.2024 17:40 Ответить
Зібравши 50 тис.на курщині,пу захоче перекрити кордони по курській лінії,не вступаючи в лобову атаку-це ж так просто зробити.
Чи розуміє це клоун з творогом?
Мабуть розуміють,тому і затіяли цю авантюру,щоби позбутись західної техніки і озброєння,які стояли на дон. напрямку.
Ні,з київського напрямку,де немає боїв,не зняли,а з донецького,де йдуть інтенсивні бої,на догоду пуйлу.
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10.11.2024 18:10 Ответить
50000 =це на 50 днів
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10.11.2024 19:41 Ответить
Дивно. Відосики-відволікали не діють на американців?
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10.11.2024 20:28 Ответить
пусть вас бог бережёт, и каждого оберегает ангел хранитель
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10.11.2024 22:09 Ответить
 
 