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Новости Война
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Умеров подтвердил первые боестолкновения между ВСУ и войсками КНДР

Умєров про зіткнення ЗСУ із військами КНДР

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил столкновение украинских Сил обороны с войсками КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом он заявил в интервью одному из южнокорейских СМИ.

По его словам, произошли "маломасштабные столкновения" между силами Киева и северокорейскими солдатами. Больше деталей он не предоставил.

На вопрос, означает ли участие КНДР официальное присоединение к войне, Умеров ответил: "Да, я так думаю. Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (северокорейских военных на фронте. - Ред.)".

Ранее издание Financial Times заявило, что произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.

Читайте: Россияне учат военных из КНДР применять дроны, - ЦПД

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Также читайте: Войска КНДР в Курской области могут повлиять на ситуацию в регионе, - Пентагон

Автор: 

КНДР (1239) Умеров Рустем (590)


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Топ комментарии
+9
Якщо би я у 2019році прийшов у МСЕК і заявив, що через 5років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області, то мені безкоштовно надали б інвалідність.
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05.11.2024 16:47 Ответить
+7
Хочу шоб ВСІ ЗЕлені сдохли. ВСІ. Краще до 5 коліна.
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05.11.2024 17:04 Ответить
+5
Хоть шось ця ганьба киримли умеров шось розумне сказав. Но який зиск від його слів?
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05.11.2024 16:36 Ответить
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і шо?
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05.11.2024 16:35 Ответить
собаки не пострадали
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05.11.2024 16:38 Ответить
Хоть шось ця ганьба киримли умеров шось розумне сказав. Но який зиск від його слів?
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05.11.2024 16:36 Ответить
Его спросил южнокорейский человек, он ответил. Шо вы еще хотите?
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05.11.2024 17:02 Ответить
Хочу шоб ВСІ ЗЕлені сдохли. ВСІ. Краще до 5 коліна.
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05.11.2024 17:04 Ответить
умєров сказав те, що у Файненшл Таймс прочитав, бо ж далі замовчувати міністру оборони України якось негоже.
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05.11.2024 18:16 Ответить
Умєров уповноважений таке коментувати? А Генштаб навіщо?
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05.11.2024 16:40 Ответить
Якщо би я у 2019році прийшов у МСЕК і заявив, що через 5років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області, то мені безкоштовно надали б інвалідність.
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05.11.2024 16:47 Ответить
Правда могли бы и попытаться вылечить какими-нибудь интенсивными методами
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05.11.2024 17:04 Ответить
Де пруфи, Рустеме?
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05.11.2024 16:49 Ответить
Представьте. На вопрос южно-корейского журналиста "Где пруфы Рустем?" Умеров лезет под стол и из пакета от "Сельпо" достаёт почерневшую, засохшую человеческую голову. "Вот, можете полюбоваться"
И то, уважаемый, Сергей Леонидович будет кричать "Буряты, буряты"
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05.11.2024 17:55 Ответить
Но на вопрос южно-корейского журналиста "Где пруфы Рустем?" Умеров НЕ лезет под стол и из пакета от "Сельпо" НЕ достаёт почерневшую, засохшую человеческую голову. И НЕ говорит: "Вот, можете полюбоваться"! И уважаемый, Сергей Леонидович Не кричит "Буряты, буряты", а продолжает нудить: "Де пруфи, Рустеме?" А пруфов как не было, так и нет!
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05.11.2024 20:09 Ответить
Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. Неверующие (иже не веруют),-это были те, которые водились не духом, а плотским разумением, как разъяснял Господь (ст. 63).
Ладно 1,5 км левее Коренево Курская область. За кустом шиповника. Пойдите гляньте. Потом расскажите.
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05.11.2024 20:26 Ответить
Сходил! Глянул! Кроме пингвина никого там не увидел! Вопрос о пруфах так и остался открытым.
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05.11.2024 22:27 Ответить
Вы по какой Красноармейской пошли? По той, которая выходит на шиномонтаж. А Умеров, в полном тексте интервью, про какую говорил? Надо было слушать внимательно. Про ту Красноармейскую, которая ведёт на АЗС. Вот и попали на Теплинский, там тех пингвинов за баней. А выруливать на Колычевку нужно было. Отам они все как живые.
Метров 50 от Роснефевской заправки. Там я зарядку посеял. Захватите, если не тяжело.
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06.11.2024 00:20 Ответить
"Да, я так думаю"

Он точно не знает? Какой-то странный ответ. "Думаю" это - возможно да, мне кажется и т.п. Вот если было бы сказано - я знаю или да, точно были, тогда понятно.
Такое впечатление, что он краем слуха слышал какую-то болтовню в трамвае...
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05.11.2024 17:47 Ответить
Логика? Не?
На вопрос про участие в боях он ответил однозначно. Да.
На вопрос про трактовку официального вступления С.Кореи в войну он высказал своё мнение. Что не так?
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05.11.2024 18:00 Ответить
Я вроде подробно написал выше свое мнение об его ответе.
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05.11.2024 18:44 Ответить
Так і сказав " силами Києва"?
Це Кличко нарешті биків - качків із " міської варти" на фронт відправив ?
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05.11.2024 19:17 Ответить
Не розумію у чому такий гвалт - корейці є на теріторії України. Нема. Ну хтож таку авантюру з курском зробив - зеленский. Які претензії. Нерозумію.
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05.11.2024 19:30 Ответить
А він звідки в курсі? Яйця пробував корейцям втюрити?
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05.11.2024 21:02 Ответить
А може він їх з бурятами сплутав ?
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05.11.2024 21:12 Ответить
Сам участвовал?
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05.11.2024 22:32 Ответить
 
 