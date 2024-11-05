Умеров подтвердил первые боестолкновения между ВСУ и войсками КНДР

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил столкновение украинских Сил обороны с войсками КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом он заявил в интервью одному из южнокорейских СМИ.

По его словам, произошли "маломасштабные столкновения" между силами Киева и северокорейскими солдатами. Больше деталей он не предоставил.

На вопрос, означает ли участие КНДР официальное присоединение к войне, Умеров ответил: "Да, я так думаю. Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (северокорейских военных на фронте. - Ред.)".

Ранее издание Financial Times заявило, что произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

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