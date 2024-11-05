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Россияне учат военных из КНДР применять дроны, - ЦПД

Росія залучає до війни війська КНДР

Россияне сейчас обучают военных и офицеров из КНДР ведению современной войны.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Будут применять (их. - Ред.) в бою. КНДРовцы в российской военной форме, в российских подразделениях на Курщине. Их обучают применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов", - отметил он.

Также, по словам Коваленко, у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для тренировки военных непосредственно в КНДР.

Также читайте: Украина заявила, что атаковала войска Северной Кореи в Курске, - Financial Times

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Автор: 

КНДР (1239) Центр противодействия дезинформации (137) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+1
зате у них є союзники
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05.11.2024 15:49 Ответить
+1
З корейців потрібно знищувати якомога швидше, поки вони не роздуплились та не набрали досвіду
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05.11.2024 15:51 Ответить
+1
давай начнемо з того шо у нашої держави немає ні одного союзника
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05.11.2024 16:10 Ответить
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Корейці, схоже, відбулися в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 квадратних кілометрів території, або трохи більше половини того, що вона раніше мала після літнього вторгнення.

Головне управління воєнної розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-міліметровими мінометами, штурмовими гвинтівками, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та переносними протитанковими ракетними комплексами.
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05.11.2024 15:43 Ответить
Южной Корее тоже не повезло с северными братьями.
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05.11.2024 15:47 Ответить
зате у них є союзники
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05.11.2024 15:49 Ответить
Это им не поможет, как не помогает и нам.

Нужно смотреть правде в глаза: победу в войне обеспечивают только хорошо вооруженные солдаты. Если одного из этих факторов нет - много солдат-голодранцев, или много оружия из которого некому стрелять - война проигрывается.

При том, как показывает наша практика, вооруженные не гиперлупами-высокотехнологичными космическими лазерами по миллиарду за штуку, а самыми обыкновенными болванками с тротилом и калашами с РПГшками.

Даже если "союзники" подкинут таких болванок с тротилом - все равно кому-то нужно будет воевать. А воевать в Южной Корее уже давно некому. Там сейчас иногда мальчика от девочки-то не особо отличишь, и по внешности и по повадкам, но на войне-то нужны суровые мужики.

Но самое главное, что у Сев. Кореи тоже есть союзники, и они позубастее чем наши куколды. Поэтому шаг вполне логичен: Сев. Корея вступает в войну вперемешку с официальными русско-китайскими войсками, благо терять им уже нечего, а РФ с Китаем объявляет что любая попытка напасть на эти войска будет считаться нападением на страну и повлечет за собой немедленный ядерный ответ.

Союзники озабоченно накладывают в штаны и продолжают свою бесполезную говорильню, как и делают уже третий год.

Тут война в центре Европы и по сути всем пофигу, а вы говорите за какие-то у черта на куличках.
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05.11.2024 16:03 Ответить
давай начнемо з того шо у нашої держави немає ні одного союзника
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05.11.2024 16:10 Ответить
Вот давайте только не словоблудить, да?)
Если что-то плавает как утка, крякает как утка, и выглядит как утка - значит это утка.

Если страна декларирует что она с Украиной, если страна немного помогает оружием, если страна призывает сражаться до победы, если страна немного помогает деньгами, если страна упоминает тебя на международных мероприятиях, если страна присылает к тебе дипломатов, если ее глава пожимает руку твоему главе, если министр обороны этой страны на круглосуточной связи с твоим министром обороны, если ее генштаб дает советы твоему генштабу как правильно проводить контрнаступ, если страна вводит санкции против твоего противника - то как ни крути такая страна называется "союзником".

А вот если такая страна избегает действительно эффективных действий, способных уложить твоего противника на лопатки, ссылаясь на канцеляритный формализм (подпись ручкой не того цвета) - это просто союзник-ссыкун
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05.11.2024 16:37 Ответить
Сою́з госуда́рств- военно-политический или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 экономический союз нескольких государств, создаваемый для защиты общих интересов , обеспечения совместной безопасности, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 коллективной обороны или для согласованной подготовки и ведения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 коалиционной войны .

Образуется на основе двусторонних или многосторонних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 договоров и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82 пактов . Как правило, в коалиции устанавливаются общие цели и определяется характер совместных действий по их достижению. При этом каждое государство, входящее в коалицию, преследует, прежде всего, собственные политические, экономические и военные интересы. ВИКИПЕДИЯ)))

что может бить общего у наших ПАРТНЕРОВ с нашей олигархическо-воровской властью

ПАРТНЕРЫ--это равноправные участники БИЗНЕСА , сотрудничество которых приносит пользу обоим, но никак не оформлено юридически.
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05.11.2024 17:04 Ответить
З корейців потрібно знищувати якомога швидше, поки вони не роздуплились та не набрали досвіду
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05.11.2024 15:51 Ответить
марна праця , вони в комп'ютерні ігри не грали
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05.11.2024 15:54 Ответить
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05.11.2024 15:59 Ответить
Ну и норм. А то понаплодили понимаешь, этих плоских ЖК-мониторов, бедным котам теперь полежать негде))
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05.11.2024 16:04 Ответить
котов вони тоже їдять
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05.11.2024 16:06 Ответить
Микро-80 ?
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05.11.2024 16:05 Ответить
Навчаться дроніть і може колюню навчать, а то, судячи по Дизель шоу, бульбашки фюрер, очень за нього переживав.
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05.11.2024 16:19 Ответить
 
 