Россияне учат военных из КНДР применять дроны, - ЦПД
Россияне сейчас обучают военных и офицеров из КНДР ведению современной войны.
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Будут применять (их. - Ред.) в бою. КНДРовцы в российской военной форме, в российских подразделениях на Курщине. Их обучают применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов", - отметил он.
Также, по словам Коваленко, у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для тренировки военных непосредственно в КНДР.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
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Головне управління воєнної розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-міліметровими мінометами, штурмовими гвинтівками, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та переносними протитанковими ракетними комплексами.
Нужно смотреть правде в глаза: победу в войне обеспечивают только хорошо вооруженные солдаты. Если одного из этих факторов нет - много солдат-голодранцев, или много оружия из которого некому стрелять - война проигрывается.
При том, как показывает наша практика, вооруженные не гиперлупами-высокотехнологичными космическими лазерами по миллиарду за штуку, а самыми обыкновенными болванками с тротилом и калашами с РПГшками.
Даже если "союзники" подкинут таких болванок с тротилом - все равно кому-то нужно будет воевать. А воевать в Южной Корее уже давно некому. Там сейчас иногда мальчика от девочки-то не особо отличишь, и по внешности и по повадкам, но на войне-то нужны суровые мужики.
Но самое главное, что у Сев. Кореи тоже есть союзники, и они позубастее чем наши куколды. Поэтому шаг вполне логичен: Сев. Корея вступает в войну вперемешку с официальными русско-китайскими войсками, благо терять им уже нечего, а РФ с Китаем объявляет что любая попытка напасть на эти войска будет считаться нападением на страну и повлечет за собой немедленный ядерный ответ.
Союзники озабоченно накладывают в штаны и продолжают свою бесполезную говорильню, как и делают уже третий год.
Тут война в центре Европы и по сути всем пофигу, а вы говорите за какие-то у черта на куличках.
Если что-то плавает как утка, крякает как утка, и выглядит как утка - значит это утка.
Если страна декларирует что она с Украиной, если страна немного помогает оружием, если страна призывает сражаться до победы, если страна немного помогает деньгами, если страна упоминает тебя на международных мероприятиях, если страна присылает к тебе дипломатов, если ее глава пожимает руку твоему главе, если министр обороны этой страны на круглосуточной связи с твоим министром обороны, если ее генштаб дает советы твоему генштабу как правильно проводить контрнаступ, если страна вводит санкции против твоего противника - то как ни крути такая страна называется "союзником".
А вот если такая страна избегает действительно эффективных действий, способных уложить твоего противника на лопатки, ссылаясь на канцеляритный формализм (подпись ручкой не того цвета) - это просто союзник-ссыкун
Образуется на основе двусторонних или многосторонних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 договоров и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82 пактов . Как правило, в коалиции устанавливаются общие цели и определяется характер совместных действий по их достижению. При этом каждое государство, входящее в коалицию, преследует, прежде всего, собственные политические, экономические и военные интересы. ВИКИПЕДИЯ)))
что может бить общего у наших ПАРТНЕРОВ с нашей олигархическо-воровской властью
ПАРТНЕРЫ--это равноправные участники БИЗНЕСА , сотрудничество которых приносит пользу обоим, но никак не оформлено юридически.