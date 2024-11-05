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Росіяни навчають військових із КНДР застосовувати дрони, - ЦПД

Росія залучає до війни війська КНДР

Росіяни наразі навчають військових та офіцерів із КНДР веденню сучасної війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Будуть застосовувати (їх. - Ред.) в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів", - зауважив він.

Також, за словами Коваленка, у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР.

Також читайте: Україна заявила, що атакувала війська Північної Кореї в Курську, - Financial Times

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Автор: 

КНДР (1274) Центр протидії дезінформації (166) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+1
зате у них є союзники
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05.11.2024 15:49 Відповісти
+1
З корейців потрібно знищувати якомога швидше, поки вони не роздуплились та не набрали досвіду
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05.11.2024 15:51 Відповісти
+1
давай начнемо з того шо у нашої держави немає ні одного союзника
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05.11.2024 16:10 Відповісти
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Корейці, схоже, відбулися в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 квадратних кілометрів території, або трохи більше половини того, що вона раніше мала після літнього вторгнення.

Головне управління воєнної розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-міліметровими мінометами, штурмовими гвинтівками, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та переносними протитанковими ракетними комплексами.
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05.11.2024 15:43 Відповісти
Южной Корее тоже не повезло с северными братьями.
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05.11.2024 15:47 Відповісти
зате у них є союзники
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05.11.2024 15:49 Відповісти
Это им не поможет, как не помогает и нам.

Нужно смотреть правде в глаза: победу в войне обеспечивают только хорошо вооруженные солдаты. Если одного из этих факторов нет - много солдат-голодранцев, или много оружия из которого некому стрелять - война проигрывается.

При том, как показывает наша практика, вооруженные не гиперлупами-высокотехнологичными космическими лазерами по миллиарду за штуку, а самыми обыкновенными болванками с тротилом и калашами с РПГшками.

Даже если "союзники" подкинут таких болванок с тротилом - все равно кому-то нужно будет воевать. А воевать в Южной Корее уже давно некому. Там сейчас иногда мальчика от девочки-то не особо отличишь, и по внешности и по повадкам, но на войне-то нужны суровые мужики.

Но самое главное, что у Сев. Кореи тоже есть союзники, и они позубастее чем наши куколды. Поэтому шаг вполне логичен: Сев. Корея вступает в войну вперемешку с официальными русско-китайскими войсками, благо терять им уже нечего, а РФ с Китаем объявляет что любая попытка напасть на эти войска будет считаться нападением на страну и повлечет за собой немедленный ядерный ответ.

Союзники озабоченно накладывают в штаны и продолжают свою бесполезную говорильню, как и делают уже третий год.

Тут война в центре Европы и по сути всем пофигу, а вы говорите за какие-то у черта на куличках.
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05.11.2024 16:03 Відповісти
давай начнемо з того шо у нашої держави немає ні одного союзника
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05.11.2024 16:10 Відповісти
Вот давайте только не словоблудить, да?)
Если что-то плавает как утка, крякает как утка, и выглядит как утка - значит это утка.

Если страна декларирует что она с Украиной, если страна немного помогает оружием, если страна призывает сражаться до победы, если страна немного помогает деньгами, если страна упоминает тебя на международных мероприятиях, если страна присылает к тебе дипломатов, если ее глава пожимает руку твоему главе, если министр обороны этой страны на круглосуточной связи с твоим министром обороны, если ее генштаб дает советы твоему генштабу как правильно проводить контрнаступ, если страна вводит санкции против твоего противника - то как ни крути такая страна называется "союзником".

А вот если такая страна избегает действительно эффективных действий, способных уложить твоего противника на лопатки, ссылаясь на канцеляритный формализм (подпись ручкой не того цвета) - это просто союзник-ссыкун
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05.11.2024 16:37 Відповісти
Сою́з госуда́рств- военно-политический или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 экономический союз нескольких государств, создаваемый для защиты общих интересов , обеспечения совместной безопасности, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 коллективной обороны или для согласованной подготовки и ведения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 коалиционной войны .

Образуется на основе двусторонних или многосторонних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 договоров и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82 пактов . Как правило, в коалиции устанавливаются общие цели и определяется характер совместных действий по их достижению. При этом каждое государство, входящее в коалицию, преследует, прежде всего, собственные политические, экономические и военные интересы. ВИКИПЕДИЯ)))

что может бить общего у наших ПАРТНЕРОВ с нашей олигархическо-воровской властью

ПАРТНЕРЫ--это равноправные участники БИЗНЕСА , сотрудничество которых приносит пользу обоим, но никак не оформлено юридически.
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05.11.2024 17:04 Відповісти
З корейців потрібно знищувати якомога швидше, поки вони не роздуплились та не набрали досвіду
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05.11.2024 15:51 Відповісти
марна праця , вони в комп'ютерні ігри не грали
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05.11.2024 15:54 Відповісти
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05.11.2024 15:59 Відповісти
Ну и норм. А то понаплодили понимаешь, этих плоских ЖК-мониторов, бедным котам теперь полежать негде))
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05.11.2024 16:04 Відповісти
котов вони тоже їдять
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05.11.2024 16:06 Відповісти
Микро-80 ?
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05.11.2024 16:05 Відповісти
Навчаться дроніть і може колюню навчать, а то, судячи по Дизель шоу, бульбашки фюрер, очень за нього переживав.
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05.11.2024 16:19 Відповісти
 
 