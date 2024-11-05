Росіяни навчають військових із КНДР застосовувати дрони, - ЦПД
Росіяни наразі навчають військових та офіцерів із КНДР веденню сучасної війни.
Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Будуть застосовувати (їх. - Ред.) в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів", - зауважив він.
Також, за словами Коваленка, у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
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Головне управління воєнної розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-міліметровими мінометами, штурмовими гвинтівками, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та переносними протитанковими ракетними комплексами.
Нужно смотреть правде в глаза: победу в войне обеспечивают только хорошо вооруженные солдаты. Если одного из этих факторов нет - много солдат-голодранцев, или много оружия из которого некому стрелять - война проигрывается.
При том, как показывает наша практика, вооруженные не гиперлупами-высокотехнологичными космическими лазерами по миллиарду за штуку, а самыми обыкновенными болванками с тротилом и калашами с РПГшками.
Даже если "союзники" подкинут таких болванок с тротилом - все равно кому-то нужно будет воевать. А воевать в Южной Корее уже давно некому. Там сейчас иногда мальчика от девочки-то не особо отличишь, и по внешности и по повадкам, но на войне-то нужны суровые мужики.
Но самое главное, что у Сев. Кореи тоже есть союзники, и они позубастее чем наши куколды. Поэтому шаг вполне логичен: Сев. Корея вступает в войну вперемешку с официальными русско-китайскими войсками, благо терять им уже нечего, а РФ с Китаем объявляет что любая попытка напасть на эти войска будет считаться нападением на страну и повлечет за собой немедленный ядерный ответ.
Союзники озабоченно накладывают в штаны и продолжают свою бесполезную говорильню, как и делают уже третий год.
Тут война в центре Европы и по сути всем пофигу, а вы говорите за какие-то у черта на куличках.
Если что-то плавает как утка, крякает как утка, и выглядит как утка - значит это утка.
Если страна декларирует что она с Украиной, если страна немного помогает оружием, если страна призывает сражаться до победы, если страна немного помогает деньгами, если страна упоминает тебя на международных мероприятиях, если страна присылает к тебе дипломатов, если ее глава пожимает руку твоему главе, если министр обороны этой страны на круглосуточной связи с твоим министром обороны, если ее генштаб дает советы твоему генштабу как правильно проводить контрнаступ, если страна вводит санкции против твоего противника - то как ни крути такая страна называется "союзником".
А вот если такая страна избегает действительно эффективных действий, способных уложить твоего противника на лопатки, ссылаясь на канцеляритный формализм (подпись ручкой не того цвета) - это просто союзник-ссыкун
Образуется на основе двусторонних или многосторонних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 договоров и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82 пактов . Как правило, в коалиции устанавливаются общие цели и определяется характер совместных действий по их достижению. При этом каждое государство, входящее в коалицию, преследует, прежде всего, собственные политические, экономические и военные интересы. ВИКИПЕДИЯ)))
что может бить общего у наших ПАРТНЕРОВ с нашей олигархическо-воровской властью
ПАРТНЕРЫ--это равноправные участники БИЗНЕСА , сотрудничество которых приносит пользу обоим, но никак не оформлено юридически.