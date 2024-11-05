Росіяни навчають військових із КНДР застосовувати дрони, - ЦПД

Росіяни наразі навчають військових та офіцерів із КНДР веденню сучасної війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Будуть застосовувати (їх. - Ред.) в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів", - зауважив він.

Також, за словами Коваленка, у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.