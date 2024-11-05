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Новини Війна
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Умєров підтвердив перші боєзіткнення між ЗСУ та військами КНДР

Умєров про зіткнення ЗСУ із військами КНДР

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це він заявив в інтерв'ю одному із південнокорейських ЗМІ.

За його словами, відбулися "маломасштабні зіткнення" між силами Києва та північнокорейськими солдатами. Більше деталей він не надав.

На запитання, чи означає участь КНДР офіційне приєднання до війни, Умєров відповів: "Так, я так думаю. Це були зіткнення. Ми очікуємо, що найближчими тижнями буде більше залучень (північнокорейських військових на фронті. - Ред.)".

Раніше видання Financial Times заявило, що відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

Читайте: Росіяни навчають військових із КНДР застосовувати дрони, - ЦПД

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Також читайте: Війська КНДР у Курській області можуть вплинути на ситуацію в регіоні, - Пентагон

Автор: 

КНДР (1274) Умєров Рустем (673)


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Топ коментарі
+9
Якщо би я у 2019році прийшов у МСЕК і заявив, що через 5років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області, то мені безкоштовно надали б інвалідність.
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05.11.2024 16:47 Відповісти
+7
Хочу шоб ВСІ ЗЕлені сдохли. ВСІ. Краще до 5 коліна.
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05.11.2024 17:04 Відповісти
+5
Хоть шось ця ганьба киримли умеров шось розумне сказав. Но який зиск від його слів?
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05.11.2024 16:36 Відповісти
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і шо?
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05.11.2024 16:35 Відповісти
собаки не пострадали
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05.11.2024 16:38 Відповісти
Хоть шось ця ганьба киримли умеров шось розумне сказав. Но який зиск від його слів?
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05.11.2024 16:36 Відповісти
Его спросил южнокорейский человек, он ответил. Шо вы еще хотите?
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05.11.2024 17:02 Відповісти
Хочу шоб ВСІ ЗЕлені сдохли. ВСІ. Краще до 5 коліна.
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05.11.2024 17:04 Відповісти
умєров сказав те, що у Файненшл Таймс прочитав, бо ж далі замовчувати міністру оборони України якось негоже.
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05.11.2024 18:16 Відповісти
Умєров уповноважений таке коментувати? А Генштаб навіщо?
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05.11.2024 16:40 Відповісти
Якщо би я у 2019році прийшов у МСЕК і заявив, що через 5років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області, то мені безкоштовно надали б інвалідність.
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05.11.2024 16:47 Відповісти
Правда могли бы и попытаться вылечить какими-нибудь интенсивными методами
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05.11.2024 17:04 Відповісти
Де пруфи, Рустеме?
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05.11.2024 16:49 Відповісти
Представьте. На вопрос южно-корейского журналиста "Где пруфы Рустем?" Умеров лезет под стол и из пакета от "Сельпо" достаёт почерневшую, засохшую человеческую голову. "Вот, можете полюбоваться"
И то, уважаемый, Сергей Леонидович будет кричать "Буряты, буряты"
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05.11.2024 17:55 Відповісти
Но на вопрос южно-корейского журналиста "Где пруфы Рустем?" Умеров НЕ лезет под стол и из пакета от "Сельпо" НЕ достаёт почерневшую, засохшую человеческую голову. И НЕ говорит: "Вот, можете полюбоваться"! И уважаемый, Сергей Леонидович Не кричит "Буряты, буряты", а продолжает нудить: "Де пруфи, Рустеме?" А пруфов как не было, так и нет!
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05.11.2024 20:09 Відповісти
Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. Неверующие (иже не веруют),-это были те, которые водились не духом, а плотским разумением, как разъяснял Господь (ст. 63).
Ладно 1,5 км левее Коренево Курская область. За кустом шиповника. Пойдите гляньте. Потом расскажите.
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05.11.2024 20:26 Відповісти
Сходил! Глянул! Кроме пингвина никого там не увидел! Вопрос о пруфах так и остался открытым.
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05.11.2024 22:27 Відповісти
Вы по какой Красноармейской пошли? По той, которая выходит на шиномонтаж. А Умеров, в полном тексте интервью, про какую говорил? Надо было слушать внимательно. Про ту Красноармейскую, которая ведёт на АЗС. Вот и попали на Теплинский, там тех пингвинов за баней. А выруливать на Колычевку нужно было. Отам они все как живые.
Метров 50 от Роснефевской заправки. Там я зарядку посеял. Захватите, если не тяжело.
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06.11.2024 00:20 Відповісти
"Да, я так думаю"

Он точно не знает? Какой-то странный ответ. "Думаю" это - возможно да, мне кажется и т.п. Вот если было бы сказано - я знаю или да, точно были, тогда понятно.
Такое впечатление, что он краем слуха слышал какую-то болтовню в трамвае...
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05.11.2024 17:47 Відповісти
Логика? Не?
На вопрос про участие в боях он ответил однозначно. Да.
На вопрос про трактовку официального вступления С.Кореи в войну он высказал своё мнение. Что не так?
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05.11.2024 18:00 Відповісти
Я вроде подробно написал выше свое мнение об его ответе.
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05.11.2024 18:44 Відповісти
Так і сказав " силами Києва"?
Це Кличко нарешті биків - качків із " міської варти" на фронт відправив ?
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05.11.2024 19:17 Відповісти
Не розумію у чому такий гвалт - корейці є на теріторії України. Нема. Ну хтож таку авантюру з курском зробив - зеленский. Які претензії. Нерозумію.
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05.11.2024 19:30 Відповісти
А він звідки в курсі? Яйця пробував корейцям втюрити?
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05.11.2024 21:02 Відповісти
А може він їх з бурятами сплутав ?
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05.11.2024 21:12 Відповісти
Сам участвовал?
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05.11.2024 22:32 Відповісти
 
 