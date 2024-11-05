Умєров підтвердив перші боєзіткнення між ЗСУ та військами КНДР

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це він заявив в інтерв'ю одному із південнокорейських ЗМІ.

За його словами, відбулися "маломасштабні зіткнення" між силами Києва та північнокорейськими солдатами. Більше деталей він не надав.

На запитання, чи означає участь КНДР офіційне приєднання до війни, Умєров відповів: "Так, я так думаю. Це були зіткнення. Ми очікуємо, що найближчими тижнями буде більше залучень (північнокорейських військових на фронті. - Ред.)".

Раніше видання Financial Times заявило, що відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

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