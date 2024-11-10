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Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області, - The New York Times

Наступ РФ на Курщині

Росія найближчими днями може піти у великий наступ на позиції наших воїнів у Курській області. 

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Видання з посиланням на американських та українських чиновників запевняє, що зібрані росіянами війська готуються розпочати наступ у Курській області.

У новій оцінці США зазначається, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, це дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно.

Представники США наголошують, що росіяни ще не почали у Курській області великого наступу. Українські чиновники кажуть, що очікують атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Зараз солдати Північної Кореї тренуються з російськими силами на заході Курської області.

За словами американських чиновників, Росія навчає військових КНДР вести артилерійський вогонь, базовій тактиці піхоти та розчищенню траншей. Українські джерела видання вказують, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи - штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки.

Також читайте: Росіяни розпочали нову хвилю наступу на Курщині та окупували Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState

Чиновники США вважають, що українські війська буде важко витіснити з Курської області, і що російські та північнокорейські сили, ймовірно, будуть зазнавати серйозних втрат, подібних до втрат окупантів на сході України.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

Також дивіться: Окупант про мовний бар’єр із північнокорейцями: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) КНДР (1210) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+7
з маршу 73-х процентників
"когда нас в бой пошлёт товарищ зеля и первый маршал сырский в бой нас поведёт!"
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10.11.2024 15:59
+5
ну, шо, підоре зелений, саме час застосувати твої 14 бригад!! саме на твоїй такій любимій курщині!! бо, вочевидь, на донбас, на якому тебе, зокрема, масовано обирали, ти поклав свій ...уй рояльний. ну, чекаємо - з 14-ма бригадами до снаги поновити "офензиву"...
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10.11.2024 15:52
+4
в нас ТЦКашники ловлять і бусифікують інвалідів та старих пердунів.
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10.11.2024 15:24
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в нас ТЦКашники ловлять і бусифікують інвалідів та старих пердунів.
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10.11.2024 15:24 Відповісти
Значить і вас спіймали?
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10.11.2024 15:38 Відповісти
До того как замораживать линию фронта они хотят вытеснить наши войска за границу, это вообще никакой не секрет
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10.11.2024 15:36 Відповісти
лілі-путін не разу не сказав про "заморозку лінії фронту" - тому що в конституцію записано конкретні території які він бажає окупувати.
хто оні?
які "наші войска"?
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10.11.2024 15:42 Відповісти
Пока не выбьет с Курской области наши войска не сможет принять план трамповский про заморозку, что непонятного?
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10.11.2024 15:51 Відповісти
Де почитати "план трамповскій"?
А якщо ніколи не "вибьет"?
А якже Запоріжжя та Херсон що записано у конституцію рф, за зміну якої - держ. зрада?
"заморозку" без Запоріжжя та Херсону лілі-путін звичайно ніколи не прийме.
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10.11.2024 16:34 Відповісти
План трамповский почитать нам не удастся, вряд ли он будет в письменном виде, договорняки обсуждают без лишних свидетелей.
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10.11.2024 17:10 Відповісти
очередной "неуловімий джо" - буває
Думаєте Україна прийме "договорняк" без письмової форми гарантій безпеки? Звичайно ні - бо це абсолютно ніпрощо.
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10.11.2024 17:19 Відповісти
Думаю что не будет другого выхода, заморозка фронта не означает мгновенные письменные гарантии, скорее всего начнутся переговоры. Понятно что Зеленский будет против, но мы же не знаем какое решение он примет в условиях когда основной союзник США тебя припрет к стенке
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10.11.2024 17:35 Відповісти
Який бред несете - реально.
"заморозка фронту" це результат переговорів, а не навпаки - як можна БЕЗ переговорів щось зупинити?
Чого це США мають приперти до стінки зеленого? Наступ на фронті веде лілі-путін - тому від нього треба вимагати "заморозити фронт".
Ну а про "гарантії" послє - це лахаводка чистої води.
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10.11.2024 18:06 Відповісти
Для объявления прекращения огня не нужно много организационных мероприятий.Переговоры это в моем понимании согласование условий послевоенного существования , они могут длится годами. Чего США припрут к стенке? Наверно по той же причине по которой Трамп говорит что не собирается тратить миллиарды на войну
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10.11.2024 18:29 Відповісти
Саме так - лілі-путін може ОДНООСІБНО оголосити припинення вогню, бо це він наступає, а Україна обороняється.
Яке "послевоенное существование" - прокинся, Друже - лілі-путін і його свора "озеро" НЕ ВВАЖАЮТЬ Україну Державою від слова ВЗАГАЛІ. З ким лілі-путін збирається "послевоєнно существовать"? З тезою, що під боком Держава Україна, яку він не переміг?
Повна маячня.
А Трамп дійсно може припинити військову допомогу Україні - це інше питання - це до гадалок треба ходити...
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10.11.2024 18:57 Відповісти
План трамповський читати приблизно там де й цілі сво...
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10.11.2024 17:14 Відповісти
Головне ,що нашими відступаючими військами на Сумщину не ломанулись кацапи .
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10.11.2024 16:34 Відповісти
ну, шо, підоре зелений, саме час застосувати твої 14 бригад!! саме на твоїй такій любимій курщині!! бо, вочевидь, на донбас, на якому тебе, зокрема, масовано обирали, ти поклав свій ...уй рояльний. ну, чекаємо - з 14-ма бригадами до снаги поновити "офензиву"...
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10.11.2024 15:52 Відповісти
з маршу 73-х процентників
"когда нас в бой пошлёт товарищ зеля и первый маршал сырский в бой нас поведёт!"
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10.11.2024 15:59 Відповісти
Молодець прямо з язика зняв , і ще й в рифму.
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10.11.2024 16:32 Відповісти
50 тис. ? Десять касетних прильотів.
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10.11.2024 16:27 Відповісти
Касети літають ,тільки не по кацапах ,а по наших.
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10.11.2024 16:35 Відповісти
Сподіваймось на Трампа
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10.11.2024 16:45 Відповісти
А коли Зєля з Сирником починали курську авантюру ,то на кого вони сподівались ?
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10.11.2024 17:40 Відповісти
Зібравши 50 тис.на курщині,пу захоче перекрити кордони по курській лінії,не вступаючи в лобову атаку-це ж так просто зробити.
Чи розуміє це клоун з творогом?
Мабуть розуміють,тому і затіяли цю авантюру,щоби позбутись західної техніки і озброєння,які стояли на дон. напрямку.
Ні,з київського напрямку,де немає боїв,не зняли,а з донецького,де йдуть інтенсивні бої,на догоду пуйлу.
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10.11.2024 18:10 Відповісти
50000 =це на 50 днів
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10.11.2024 19:41 Відповісти
Дивно. Відосики-відволікали не діють на американців?
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10.11.2024 20:28 Відповісти
пусть вас бог бережёт, и каждого оберегает ангел хранитель
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10.11.2024 22:09 Відповісти
 
 