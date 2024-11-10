Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області, - The New York Times
Росія найближчими днями може піти у великий наступ на позиції наших воїнів у Курській області.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Видання з посиланням на американських та українських чиновників запевняє, що зібрані росіянами війська готуються розпочати наступ у Курській області.
У новій оцінці США зазначається, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, це дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно.
Представники США наголошують, що росіяни ще не почали у Курській області великого наступу. Українські чиновники кажуть, що очікують атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Зараз солдати Північної Кореї тренуються з російськими силами на заході Курської області.
За словами американських чиновників, Росія навчає військових КНДР вести артилерійський вогонь, базовій тактиці піхоти та розчищенню траншей. Українські джерела видання вказують, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи - штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки.
Чиновники США вважають, що українські війська буде важко витіснити з Курської області, і що російські та північнокорейські сили, ймовірно, будуть зазнавати серйозних втрат, подібних до втрат окупантів на сході України.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.
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хто оні?
які "наші войска"?
А якщо ніколи не "вибьет"?
А якже Запоріжжя та Херсон що записано у конституцію рф, за зміну якої - держ. зрада?
"заморозку" без Запоріжжя та Херсону лілі-путін звичайно ніколи не прийме.
Думаєте Україна прийме "договорняк" без письмової форми гарантій безпеки? Звичайно ні - бо це абсолютно ніпрощо.
"заморозка фронту" це результат переговорів, а не навпаки - як можна БЕЗ переговорів щось зупинити?
Чого це США мають приперти до стінки зеленого? Наступ на фронті веде лілі-путін - тому від нього треба вимагати "заморозити фронт".
Ну а про "гарантії" послє - це лахаводка чистої води.
Яке "послевоенное существование" - прокинся, Друже - лілі-путін і його свора "озеро" НЕ ВВАЖАЮТЬ Україну Державою від слова ВЗАГАЛІ. З ким лілі-путін збирається "послевоєнно существовать"? З тезою, що під боком Держава Україна, яку він не переміг?
Повна маячня.
А Трамп дійсно може припинити військову допомогу Україні - це інше питання - це до гадалок треба ходити...
"когда нас в бой пошлёт товарищ зеля и первый маршал сырский в бой нас поведёт!"
Чи розуміє це клоун з творогом?
Мабуть розуміють,тому і затіяли цю авантюру,щоби позбутись західної техніки і озброєння,які стояли на дон. напрямку.
Ні,з київського напрямку,де немає боїв,не зняли,а з донецького,де йдуть інтенсивні бої,на догоду пуйлу.