За неделю потери врага составляют 9800 оккупантов и 1447 единиц вооружения и военной техники

С 3 по 10 ноября 2024 Силы обороны ликвидировали более почти 10 тысяч оккупантов и уничтожили более 1400 единиц вражеской техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он подчеркнул, что потери врага за неделю составляют:

9800 оккупантов;

1447 единиц вооружения и военной техники.

В частности, за неделю Силы обороны уничтожили:

67 танков;

203 боевых бронированных машины;

194 артиллерийских системы;

1 РСЗО;

2 установки ППО;

523 единицы автотехники;

20 единиц спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 5 вражеских ракет и 432 БпЛА ОТР.

Также смотрите: Две оторванные ноги российского захватчика валяются в поле на Купянском направлении. ВИДЕО