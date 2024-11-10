За неделю потери врага составляют 9800 оккупантов и 1447 единиц вооружения и военной техники
С 3 по 10 ноября 2024 Силы обороны ликвидировали более почти 10 тысяч оккупантов и уничтожили более 1400 единиц вражеской техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он подчеркнул, что потери врага за неделю составляют:
- 9800 оккупантов;
- 1447 единиц вооружения и военной техники.
В частности, за неделю Силы обороны уничтожили:
- 67 танков;
- 203 боевых бронированных машины;
- 194 артиллерийских системы;
- 1 РСЗО;
- 2 установки ППО;
- 523 единицы автотехники;
- 20 единиц спецтехники.
Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 5 вражеских ракет и 432 БпЛА ОТР.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НБ
показать весь комментарий10.11.2024 15:14 Ответить Мне нравится 0
ий
показать весь комментарий10.11.2024 15:31 Ответить Мне нравится 2
Геннадій Нанкевич #583653
показать весь комментарий10.11.2024 15:48 Ответить Мне нравится 3
ий
показать весь комментарий10.11.2024 15:54 Ответить Мне нравится 0
Ярема Стогін #594927
показать весь комментарий10.11.2024 17:47 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль