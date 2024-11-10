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Новости
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За неделю потери врага составляют 9800 оккупантов и 1447 единиц вооружения и военной техники

С 3 по 10 ноября 2024 Силы обороны ликвидировали более почти 10 тысяч оккупантов и уничтожили более 1400 единиц вражеской техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он подчеркнул, что потери врага за неделю составляют:

  • 9800 оккупантов;
  • 1447 единиц вооружения и военной техники.

В частности, за неделю Силы обороны уничтожили:

  • 67 танков;
  • 203 боевых бронированных машины;
  • 194 артиллерийских системы;
  • 1 РСЗО;
  • 2 установки ППО;
  • 523 единицы автотехники;
  • 20 единиц спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 5 вражеских ракет и 432 БпЛА ОТР.

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Інфографіка

армия РФ (19011) ликвидация (3465) уничтожение (6811) Павлюк Александр (191)


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Цікаво, скільки за тиждень квадратних кілометрів України загарбали кацапи? Це щоб порахувати скільки кацапів коштує ***** 1 кв. км. України. Під керівицтвом зуйла та єрмака ми вже давно лише втрачаємо території, але нам "вішають лише про кількість знищених кацапів та їх техніки, але мовчать про те що ми щотижня втрачаємо територію... Якщо ми втрачаємо територію то це означає що ми вбиваємо недостатньо, тобто дуже мало кацапні. Чому?
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10.11.2024 15:14 Ответить
А вам не приходило в голову,что это единственная доступная нам стратегия?Уступая территорию,уничтожать кацапскую армию.Пугать должны не километры,а потери ключевых пунктов.Бахмут,Авдеевка,Угледар-да,все это было.Но их брали годами,и сколько упырей под ними сдохло наверное и не сосчитать.А если бы мы платили такую же цену за каждый километр,то украинской армии уже бы не существовало.Так что тактическое отступление в обмен на гору трупов-другого мы себе не можем позволить.Если нам сейчас не навяжут мир,то эти потери еще как аукнутся кацапам в 25-м году.
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10.11.2024 15:31 Ответить
Це не стратегія атмаячня. Кацапську армію не знищити, скільки б часу не пройшло. Буде мало бажаючих йти воювати на оркостані, підуть корейці, китайці, іранці, африканці. Території які вже втрачені вже ніколи не заберемо назад. ***** треба для початку захопити чотири області, які він прописав в конституції своїй...що і робить зелень оманська разом з дерьмаком і сирським.
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10.11.2024 15:48 Ответить
Перечитайте,у вас дыры в логике,как в старых носках.Но я уже понял,для чего вы написали свой пост.Поначалу показалось,что вы пишите от души,поэтому я ответил.А отбивать очередную бочку дерьма,запущенную по руководству страны и армии я не собирался.
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10.11.2024 15:54 Ответить
Вище політичне керівництво нашої "страни" і так уже у бочці гівна. Цю камарілью, злодюжну і продажну уже ніхто не сприймає і не говорить у світі. А в Україні - не треба Майдану: просто випустіть цих зеленських-єрмаків-сирських-подоляків-шмигалів ... на якусь вулицю чи площу! І від них мокрого місця не залишиться.
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10.11.2024 17:47 Ответить
 
 