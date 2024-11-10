За тиждень втрати ворога становлять 9800 окупантів та 1447 одиниць озброєння та військової техніки
З 3 по 10 листопада 2024 Сили оборони ліквідували понад майже 10 тисяч окупантів та знищили понад 1400 одиниць ворожої техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Він наголосив, що втрати ворога за тиждень становлять:
- 9800 окупантів;
- 1447 одиниць озброєння та військової техніки.
Зокрема за тиждень Сили оборони знищили:
- 67 танків;
- 203 бойових броньованих машини;
- 194 артилерійських системи;
- 1 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 523 одиниці автотехніки;
- 20 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 ворожих ракет та 432 БпЛА ОТР.
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НБ
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Геннадій Нанкевич #583653
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Ярема Стогін #594927
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