За тиждень втрати ворога становлять 9800 окупантів та 1447 одиниць озброєння та військової техніки

З 3 по 10 листопада 2024 Сили оборони ліквідували понад майже 10 тисяч окупантів та знищили понад 1400 одиниць ворожої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він наголосив, що втрати ворога за тиждень становлять:

9800 окупантів;

1447 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема за тиждень Сили оборони знищили:

67 танків;

203 бойових броньованих машини;

194 артилерійських системи;

1 РСЗВ;

2 установки ППО;

523 одиниці автотехніки;

20 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 ворожих ракет та 432 БпЛА ОТР.

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