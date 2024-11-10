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За тиждень втрати ворога становлять 9800 окупантів та 1447 одиниць озброєння та військової техніки

З 3 по 10 листопада 2024 Сили оборони ліквідували понад майже 10 тисяч окупантів та знищили  понад 1400 одиниць ворожої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він наголосив, що втрати ворога за тиждень становлять:

  • 9800 окупантів;
  • 1447 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема за тиждень Сили оборони знищили:

  • 67 танків;
  • 203 бойових броньованих машини;
  • 194 артилерійських системи;
  • 1 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 523 одиниці автотехніки;
  • 20 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 ворожих ракет та 432 БпЛА ОТР.

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) знищення (7138) Павлюк Олександр (216)


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Цікаво, скільки за тиждень квадратних кілометрів України загарбали кацапи? Це щоб порахувати скільки кацапів коштує ***** 1 кв. км. України. Під керівицтвом зуйла та єрмака ми вже давно лише втрачаємо території, але нам "вішають лише про кількість знищених кацапів та їх техніки, але мовчать про те що ми щотижня втрачаємо територію... Якщо ми втрачаємо територію то це означає що ми вбиваємо недостатньо, тобто дуже мало кацапні. Чому?
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10.11.2024 15:14 Відповісти
А вам не приходило в голову,что это единственная доступная нам стратегия?Уступая территорию,уничтожать кацапскую армию.Пугать должны не километры,а потери ключевых пунктов.Бахмут,Авдеевка,Угледар-да,все это было.Но их брали годами,и сколько упырей под ними сдохло наверное и не сосчитать.А если бы мы платили такую же цену за каждый километр,то украинской армии уже бы не существовало.Так что тактическое отступление в обмен на гору трупов-другого мы себе не можем позволить.Если нам сейчас не навяжут мир,то эти потери еще как аукнутся кацапам в 25-м году.
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10.11.2024 15:31 Відповісти
Це не стратегія атмаячня. Кацапську армію не знищити, скільки б часу не пройшло. Буде мало бажаючих йти воювати на оркостані, підуть корейці, китайці, іранці, африканці. Території які вже втрачені вже ніколи не заберемо назад. ***** треба для початку захопити чотири області, які він прописав в конституції своїй...що і робить зелень оманська разом з дерьмаком і сирським.
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10.11.2024 15:48 Відповісти
Перечитайте,у вас дыры в логике,как в старых носках.Но я уже понял,для чего вы написали свой пост.Поначалу показалось,что вы пишите от души,поэтому я ответил.А отбивать очередную бочку дерьма,запущенную по руководству страны и армии я не собирался.
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10.11.2024 15:54 Відповісти
Вище політичне керівництво нашої "страни" і так уже у бочці гівна. Цю камарілью, злодюжну і продажну уже ніхто не сприймає і не говорить у світі. А в Україні - не треба Майдану: просто випустіть цих зеленських-єрмаків-сирських-подоляків-шмигалів ... на якусь вулицю чи площу! І від них мокрого місця не залишиться.
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10.11.2024 17:47 Відповісти
 
 