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У жовтні армія РФ зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну, - командувач армії Британії Радакін

Знищення росіян у жовтні 2024 року

У жовтні 2024 року російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервю BBC заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

"Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зауважив командувач британської армії.

Крім того, Радакін наголосив, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку. А це є "величезною витратою" для країни.

"Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", - визнав Радакін.

Проте додав, що значні російські втрати були  "за крихітний клаптик землі".

Нагадаємо, за даними Генштабу втрати росіяни на 10 листопада становлять близько 708 890 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський обговорив із британським колегою Радакіном можливості України бити по військових об’єктах РФ у стратегічній глибині

Автор: 

армія рф (17196) знищення (7138) Радакін Тоні (24)


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Крихітний клаптик? Це він так рахує втрачені українські території.
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10.11.2024 12:32 Відповісти
Британський Адмірал аналізує фронт з позиції воєнного аналітика - беземоційно та конкретно.
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10.11.2024 13:00 Відповісти
"Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зауважив командувач британської армії.

Бідний і нещасний російський народ, як же його шкода
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10.11.2024 13:12 Відповісти
Ага, прямі сльози набігають на очі від жалю ...
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10.11.2024 15:23 Відповісти
Вже давно зрозуміло що ці цифри так само відірвані від реальності як і зеленський
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10.11.2024 13:35 Відповісти
В Україні брешуть, Великобританія бреше, США бреше всі брешуть про втрати, бо не можуть бровасті старші брати та одноплемінники пана Сміта так дохнути, особливо від рук якихось там українців яких можна за три дні розвалити.
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10.11.2024 15:22 Відповісти
Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зауважив командувач британської армії.
На заході ніяк не доходить, що ***** не причина, а наслідок.
"...величезний біль і страждання..." - бідні кацапики страждають і підтримують війну проти України, страждають і терплять біль але продовжують бомбити українські міста та села, знищувати лікарні та школи, катувати та розстрілювати полонених,- це все ***** винен, ось так. Тому треба кацапів обійняти та пробачити. Блд!!! Так і хочеться таким поні бити їхнє тупе табло поки їм не дійде, або віддати кацапам, хай особисто познайомляться з цими "страждальцями".
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10.11.2024 15:18 Відповісти
Колективне ***** - воно таке ...
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10.11.2024 15:21 Відповісти
 
 