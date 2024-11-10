У жовтні армія РФ зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну, - командувач армії Британії Радакін

У жовтні 2024 року російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервю BBC заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

"Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зауважив командувач британської армії.

Крім того, Радакін наголосив, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку. А це є "величезною витратою" для країни.

"Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", - визнав Радакін.

Проте додав, що значні російські втрати були "за крихітний клаптик землі".

Нагадаємо, за даними Генштабу втрати росіяни на 10 листопада становлять близько 708 890 осіб.

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