В октябре армия РФ понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, - командующий армией Британии Радакин
В октябре 2024 года российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022-го приближаются к 700 тысячам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.
Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.
"Россия вот-вот потеряет 700 тысяч человек убитыми и ранеными - это огромная боль и страдания, которые российский народ вынужден терпеть из-за амбиций Путина", - отметил командующий британской армии.
Кроме того, Радакин отметил, что Россия тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность. А это является "огромным расходом" для страны.
"Нет сомнений, что Россия получает тактические, территориальные выгоды, и это оказывает давление на Украину", - признал Радакин.
Однако добавил, что значительные российские потери были понесены "за крошечный клочок земли".
Напомним, по данным Генштаба потери россияне на 10 ноября составляют около 708 890 человек
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бідний і нещасний російський народ, як же його шкода
На заході ніяк не доходить, що ***** не причина, а наслідок.
"...величезний біль і страждання..." - бідні кацапики страждають і підтримують війну проти України, страждають і терплять біль але продовжують бомбити українські міста та села, знищувати лікарні та школи, катувати та розстрілювати полонених,- це все ***** винен, ось так. Тому треба кацапів обійняти та пробачити. Блд!!! Так і хочеться таким поні бити їхнє тупе табло поки їм не дійде, або віддати кацапам, хай особисто познайомляться з цими "страждальцями".