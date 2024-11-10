В октябре армия РФ понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, - командующий армией Британии Радакин

В октябре 2024 года российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022-го приближаются к 700 тысячам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.

"Россия вот-вот потеряет 700 тысяч человек убитыми и ранеными - это огромная боль и страдания, которые российский народ вынужден терпеть из-за амбиций Путина", - отметил командующий британской армии.

Кроме того, Радакин отметил, что Россия тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность. А это является "огромным расходом" для страны.

"Нет сомнений, что Россия получает тактические, территориальные выгоды, и это оказывает давление на Украину", - признал Радакин.

Однако добавил, что значительные российские потери были понесены "за крошечный клочок земли".

Напомним, по данным Генштаба потери россияне на 10 ноября составляют около 708 890 человек

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