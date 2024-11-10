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В октябре армия РФ понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, - командующий армией Британии Радакин

Знищення росіян у жовтні 2024 року

В октябре 2024 года российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022-го приближаются к 700 тысячам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.

"Россия вот-вот потеряет 700 тысяч человек убитыми и ранеными - это огромная боль и страдания, которые российский народ вынужден терпеть из-за амбиций Путина", - отметил командующий британской армии.

Кроме того, Радакин отметил, что Россия тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность. А это является "огромным расходом" для страны.

"Нет сомнений, что Россия получает тактические, территориальные выгоды, и это оказывает давление на Украину", - признал Радакин.

Однако добавил, что значительные российские потери были понесены "за крошечный клочок земли".

Напомним, по данным Генштаба потери россияне на 10 ноября составляют около 708 890 человек

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армия РФ (19011) уничтожение (6811) Радакин (22)


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Крихітний клаптик? Це він так рахує втрачені українські території.
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10.11.2024 12:32 Ответить
Британський Адмірал аналізує фронт з позиції воєнного аналітика - беземоційно та конкретно.
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10.11.2024 13:00 Ответить
"Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зауважив командувач британської армії.

Бідний і нещасний російський народ, як же його шкода
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10.11.2024 13:12 Ответить
Ага, прямі сльози набігають на очі від жалю ...
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10.11.2024 15:23 Ответить
Вже давно зрозуміло що ці цифри так само відірвані від реальності як і зеленський
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10.11.2024 13:35 Ответить
В Україні брешуть, Великобританія бреше, США бреше всі брешуть про втрати, бо не можуть бровасті старші брати та одноплемінники пана Сміта так дохнути, особливо від рук якихось там українців яких можна за три дні розвалити.
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10.11.2024 15:22 Ответить
Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зауважив командувач британської армії.
На заході ніяк не доходить, що ***** не причина, а наслідок.
"...величезний біль і страждання..." - бідні кацапики страждають і підтримують війну проти України, страждають і терплять біль але продовжують бомбити українські міста та села, знищувати лікарні та школи, катувати та розстрілювати полонених,- це все ***** винен, ось так. Тому треба кацапів обійняти та пробачити. Блд!!! Так і хочеться таким поні бити їхнє тупе табло поки їм не дійде, або віддати кацапам, хай особисто познайомляться з цими "страждальцями".
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10.11.2024 15:18 Ответить
Колективне ***** - воно таке ...
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10.11.2024 15:21 Ответить
 
 