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Российский солдат на ходу выпрыгивает из КамАЗа, чтобы спастись от удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы дронов из Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине уничтожили БМП-3, подбили российский танк Т-72, МТЛБ, грузовик и автокран КамАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19188) ликвидация (3529) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


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Подібний випадок стався недавно, коли цілий касапський хенерал-майор в пьяному угарі зіскочив з мотокаляски в рівчак і поламав собі всі ноги, руки а голову знайшли за два метри далі...
гойда!
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10.11.2024 12:30 Ответить
В "рубашке"....
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10.11.2024 14:15 Ответить
В трусіках....
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10.11.2024 18:03 Ответить
В савані.
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10.11.2024 22:56 Ответить
 
 