Российский солдат на ходу выпрыгивает из КамАЗа, чтобы спастись от удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы дронов из Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине уничтожили БМП-3, подбили российский танк Т-72, МТЛБ, грузовик и автокран КамАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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