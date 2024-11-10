Российский солдат на ходу выпрыгивает из КамАЗа, чтобы спастись от удара дрона-камикадзе. ВИДЕО
Операторы дронов из Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине уничтожили БМП-3, подбили российский танк Т-72, МТЛБ, грузовик и автокран КамАЗ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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