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Пограничники нанесли сокрушительный удар оккупантам, уничтожив опорные пункты и места укрытия личного состава.. ВИДЕО

Артиллеристы бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении, нанеся им сокрушительный удар.

Среди уничтоженных пограничниками позиций - опорные пункты захватчиков, окопные линии и места укрытия личного состава. Шесть оккупантов были ликвидированы, еще шестеро - ранены, сообщает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19188) Госпогранслужба (6420) ликвидация (3529)


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родненькие, миленькин не знаю как вас ещё назвать бейте эту нечисть где видите , бог в помощь
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10.11.2024 11:10 Ответить
 
 