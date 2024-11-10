Пограничники нанесли сокрушительный удар оккупантам, уничтожив опорные пункты и места укрытия личного состава.. ВИДЕО

Артиллеристы бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении, нанеся им сокрушительный удар.

Среди уничтоженных пограничниками позиций - опорные пункты захватчиков, окопные линии и места укрытия личного состава. Шесть оккупантов были ликвидированы, еще шестеро - ранены, сообщает Цензор.НЕТ.

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