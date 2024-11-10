Пограничники нанесли сокрушительный удар оккупантам, уничтожив опорные пункты и места укрытия личного состава.. ВИДЕО
Артиллеристы бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении, нанеся им сокрушительный удар.
Среди уничтоженных пограничниками позиций - опорные пункты захватчиков, окопные линии и места укрытия личного состава. Шесть оккупантов были ликвидированы, еще шестеро - ранены, сообщает Цензор.НЕТ.
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Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий10.11.2024 11:10 Ответить Мне нравится 7
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