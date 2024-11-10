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Новости Видео Война
20 110 21

Воины 95 ОДШБр ликвидировали сотню россиян из 810 бригады морской пехоты и уничтожили 28 единиц техники на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, группу россиян из 810-й бригады морской пехоты.

За два дня во время штурмов наши воины уничтожили 28 единиц техники противника и ликвидировали более 100 оккупантов. Еще около сотни российских солдат получили серьезные ранения, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В реестре пропавших без вести более 55 тыс. лиц. Нужно ввести систему, которая решит проблему идентификации, - сержант медроты 82-й бригады Бондарь

ликвидация (3529) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Курск (1092)


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Топ комментарии
+32
Слава ЗСУ!
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10.11.2024 10:04
+19
Бережи вас Боже,слава ЗСУ !!!
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10.11.2024 10:11
+14
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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10.11.2024 10:37
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Баян
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10.11.2024 10:03 Ответить
порвали
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10.11.2024 10:08 Ответить
Слава ЗСУ!
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10.11.2024 10:04 Ответить
Героям Слава....
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10.11.2024 13:51 Ответить
за раз ?
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10.11.2024 10:08 Ответить
На раз...
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10.11.2024 10:13 Ответить
Бережи вас Боже,слава ЗСУ !!!
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10.11.2024 10:11 Ответить
Краса! Доречі судячи з того що вони подохли з відкритими очима, здохли вони миттєво. Це говорить про професіоналізм наших хлопців.
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10.11.2024 10:18 Ответить
а помучати
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10.11.2024 10:27 Ответить
Молодці,але коли про одну і ту ж колону розбиту пишуть,потім розповідають,ще пізніше показують відео,то від того колон більше не стане.Починається вірити,що там вже досить перебувати і відступ звідти неминучий.Питання інше : як максимально ефективно.
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10.11.2024 10:20 Ответить
максимально ефективно це утримувати курщину до заморозки війни, і обміняти її на нашу окуповану область.
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10.11.2024 13:20 Ответить
Мокші ніяк не зрозуміють, що курська область це територія України.
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10.11.2024 10:35 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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10.11.2024 10:37 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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10.11.2024 11:18 Ответить
Бляха, ну перший біля дерева це ж американський актор Тім Рот. Ну, точно
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10.11.2024 12:04 Ответить
британський
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10.11.2024 12:53 Ответить
А я лягу-прилягу-у-у....
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10.11.2024 12:48 Ответить
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10.11.2024 12:54 Ответить
Житомир рулит!😁
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10.11.2024 15:24 Ответить
зелені мухи в сплячці рвуть на собі шерсть! скільки харчів пропада!
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10.11.2024 17:29 Ответить
Россияне,

не мешайте ВСУ освобождать вашу страну от путинской банды убийц,

которые убивают прежде всего вас,

отправляя вас погибать на войну,

которая вам не нужна,

а нужна только им,

чтобы вы не смогли освободить себя от них самостоятельно.
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11.11.2024 02:08 Ответить
 
 