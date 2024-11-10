Воины 95 ОДШБр ликвидировали сотню россиян из 810 бригады морской пехоты и уничтожили 28 единиц техники на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, группу россиян из 810-й бригады морской пехоты.

За два дня во время штурмов наши воины уничтожили 28 единиц техники противника и ликвидировали более 100 оккупантов. Еще около сотни российских солдат получили серьезные ранения, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В реестре пропавших без вести более 55 тыс. лиц. Нужно ввести систему, которая решит проблему идентификации, - сержант медроты 82-й бригады Бондарь