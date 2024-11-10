Воины 95 ОДШБр ликвидировали сотню россиян из 810 бригады морской пехоты и уничтожили 28 единиц техники на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, группу россиян из 810-й бригады морской пехоты.
За два дня во время штурмов наши воины уничтожили 28 единиц техники противника и ликвидировали более 100 оккупантов. Еще около сотни российских солдат получили серьезные ранения, передает Цензор.НЕТ.
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не мешайте ВСУ освобождать вашу страну от путинской банды убийц,
которые убивают прежде всего вас,
отправляя вас погибать на войну,
которая вам не нужна,
а нужна только им,
чтобы вы не смогли освободить себя от них самостоятельно.