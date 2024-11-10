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Новости Война
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В реестре пропавших без вести более 55 тыс. лиц. Нужно ввести систему, которая решит проблему идентификации, - сержант медроты 82-й бригады Бондарь

Пошук зниклих безвісти на війні

По состоянию на конец сентября 2024 года, по данным реестра "пропавших без вести при особых обстоятельствах" количество пропавших без вести перешло отметку в 55 тысяч человек.

Об этом пишет в фейсбуке сержант медроты 82-й бригады Юрий Бондарь, позывной Шаман, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все понимаем, что эти данные относительно-приблизительные, однозначно не ниже, равны, или же выше официальной статистики.

Именно в рамках проекта, а точнее одного из направлений мы пытаемся ввести систему, которая позволит реализовать в полной мере право быть опознанным и должным образом похороненным всем, кто погиб от рук захватчика", - отметил он.

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"Я откровенно осознаю, насколько это "острая" и сложная тема, особенно для родственников и близких, которые живут в догадках и ожиданиях годами, ожидая известия о родных ... Или тогда когда смирились и приняли гибель, но единственное, что может успокоить душу это вернуть тело, идентифицировать, похоронить должным образом.

Абсолютно четко и трезво я понимаю, что война не закончилась и горя она принесет еще немало в жизнь многих семей. Проблема идентификации павших существует и никуда не исчезнет сама по себе, молчать и делать вид, что проблемы не существует ?! К сожалению, от этого ничего не изменится ...", - добавляет военный.

По его словам, это где-то так же, как публично просить или искать пакеты для 200-х, как будто понимаешь, что ничего уже не изменишь, они нужны, но тема очень болезненная и предпочитаешь оставлять ее где-то в темных закоулках или решаешь максимально тихо.

Также он отмечает, что самое сложное - это объединить несколько ведомств-министерств, без которых работа просто не возможна, объяснить каждому из представителей этих ведомств, что проблема сама по себе не исчезнет и если этот вопрос не решим мы, скорее всего его решать никто не станет.

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"Конечно, мы постоянно слышим "отмазки" типа не ко времени, война идет, а вы здесь с идентификацией и так далее. Но я считаю, что это наш труд в память каждого, кто отдал жизнь за независимость или погиб от рук оккупанта и мы обязаны ввести этот механизм", - резюмирует Бондарь.

Интервью с сержантом медроты 82-й бригады Юрием Бондарем читайте по ссылке.

потери (4368) пропавший без вести (152)


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Це робиться щоб батькам не платити за загиблих.
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10.11.2024 10:14 Ответить
Мамі Ріме надішліть!!!
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10.11.2024 10:46 Ответить
а скільки ще поза реєстром???
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10.11.2024 10:49 Ответить
Можливо б варто жетони запровадити нашийні, як в штатах для полегшення ідентийікації загиблих. І там коли відступають, а не має можливості евакувації тіл то збирають жетони. Хоча це також не ідеальне рішення.

Особливо проблема з добровольцями на початку війни, які взагалі деколи ніде не числяться.
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10.11.2024 11:31 Ответить
В 2015-му нам повидавали жетони. Вже після того, як з оточення з боями і втратами вийшли. Яка іронія! Гадаю, жетони є. Ще жетон в підошву взуття потрібен - так боєць Французького Легіону казав, що нас вчив. Взагалі повинно бути три жетони. Мені цікаво: ця цифра - це тільки військові? Бо якщо з цивільними - там один Маріуполь чого вартий...
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10.11.2024 14:17 Ответить
В Травні 2022 батько друга з 58-ї був пораненим захоплений в полон під Білогорівкою і добитий вже на іншому боці Дінця (ми знайшли фото їх тіл в рашиських тг каналах). Ті що повернулись з полону з їх групи- розказали як було і що в них не було ні жетонів нічого, а от керівництво бригади брехало і вигадувало байки і казало родичам що все було. В групі родичів зниклих 58-ї тисячі скарг що відношення свинське, і всіх записують в зниклих щоб не псувати статистику лампасним
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10.11.2024 16:20 Ответить
Зрозуміло...
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10.11.2024 17:11 Ответить
Я коли чую, а бож читаю цей вислів, НЕ НА ЧАСІ, підсвідомо розумію, що так вони посилають за сруським кораблем....
Скільки було надано для цього допомоги партнерами, обладнання, коштів...
Де це все, і на кого воно працює...
Чому мовчать рідні загиблих, скільки їм коштував акт про смерть їхніх Герої...
Мовчання породжує зло.....
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10.11.2024 14:04 Ответить
 
 