В реестре пропавших без вести более 55 тыс. лиц. Нужно ввести систему, которая решит проблему идентификации, - сержант медроты 82-й бригады Бондарь

По состоянию на конец сентября 2024 года, по данным реестра "пропавших без вести при особых обстоятельствах" количество пропавших без вести перешло отметку в 55 тысяч человек.

Об этом пишет в фейсбуке сержант медроты 82-й бригады Юрий Бондарь, позывной Шаман, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все понимаем, что эти данные относительно-приблизительные, однозначно не ниже, равны, или же выше официальной статистики.

Именно в рамках проекта, а точнее одного из направлений мы пытаемся ввести систему, которая позволит реализовать в полной мере право быть опознанным и должным образом похороненным всем, кто погиб от рук захватчика", - отметил он.

Смотрите: Таврические десантники ликвидировали 6 оккупантов, а также уничтожили мотоцикл, лодку и автомобиль россиян. ВИДЕО

"Я откровенно осознаю, насколько это "острая" и сложная тема, особенно для родственников и близких, которые живут в догадках и ожиданиях годами, ожидая известия о родных ... Или тогда когда смирились и приняли гибель, но единственное, что может успокоить душу это вернуть тело, идентифицировать, похоронить должным образом.

Абсолютно четко и трезво я понимаю, что война не закончилась и горя она принесет еще немало в жизнь многих семей. Проблема идентификации павших существует и никуда не исчезнет сама по себе, молчать и делать вид, что проблемы не существует ?! К сожалению, от этого ничего не изменится ...", - добавляет военный.

По его словам, это где-то так же, как публично просить или искать пакеты для 200-х, как будто понимаешь, что ничего уже не изменишь, они нужны, но тема очень болезненная и предпочитаешь оставлять ее где-то в темных закоулках или решаешь максимально тихо.

Также он отмечает, что самое сложное - это объединить несколько ведомств-министерств, без которых работа просто не возможна, объяснить каждому из представителей этих ведомств, что проблема сама по себе не исчезнет и если этот вопрос не решим мы, скорее всего его решать никто не станет.

Читайте: Больше всего атак врага за прошлые сутки отражены на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

"Конечно, мы постоянно слышим "отмазки" типа не ко времени, война идет, а вы здесь с идентификацией и так далее. Но я считаю, что это наш труд в память каждого, кто отдал жизнь за независимость или погиб от рук оккупанта и мы обязаны ввести этот механизм", - резюмирует Бондарь.

Интервью с сержантом медроты 82-й бригады Юрием Бондарем читайте по ссылке.