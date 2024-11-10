Таврические десантники ликвидировали 6 оккупантов, а также уничтожили мотоцикл, лодку и автомобиль россиян. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпАк 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады "Perun Group" провели ночную операцию, нанеся потери врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, были ранены 12 оккупантов, ликвидированы - 6. Также уничтожены мотоцикл, лодка и автомобиль оккупантов.

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