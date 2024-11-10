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Новости Видео Война
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Таврические десантники ликвидировали 6 оккупантов, а также уничтожили мотоцикл, лодку и автомобиль россиян. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпАк 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады "Perun Group" провели ночную операцию, нанеся потери врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, были ранены 12 оккупантов, ликвидированы - 6. Также уничтожены мотоцикл, лодка и автомобиль оккупантов.

Читайте: Больше всего атак врага за прошлые сутки отражены на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

уничтожение (6904) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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0.58. дуже шкода тварінок
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10.11.2024 10:04 Ответить
... гарний скид з випередженням по парі... Все буде Україна.
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10.11.2024 10:17 Ответить
******, они думали что в сочи на курорт приехали.
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10.11.2024 11:21 Ответить
Нічні жахи...
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10.11.2024 12:51 Ответить
Відчувається рука майстра. Особливо двоє наповал одним скидом посередині відео.
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10.11.2024 13:08 Ответить
Що там казав паскуда Рєзніков , весільні дрони ? Скільки життів українських Героїв було б збережено як би ще в 2022 році створили війська безпілотних систем.
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10.11.2024 13:51 Ответить
На відео кацапи дохли під саундтрек гурту Zwyntar - Кажани
(кому цікаво)
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10.11.2024 17:20 Ответить
 
 