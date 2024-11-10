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Новини Відео Війна
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Таврійські десантники ліквідували 6 окупантів, а також знищили мотоцикл, човен та автомобіль росіян. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпАк 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади "Perun Group" провели нічну операцію, завдавши втрат ворогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, було поранено 12 окупантів, ліквідовано - 6. Також знищено мотоцикл, човен та автомобіль окупантів.

Також дивіться: Сили оборони атакували польові склади боєприпасів ворога, уразили позиції мінометників та знищили автівки росіян. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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0.58. дуже шкода тварінок
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10.11.2024 10:04 Відповісти
... гарний скид з випередженням по парі... Все буде Україна.
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10.11.2024 10:17 Відповісти
******, они думали что в сочи на курорт приехали.
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10.11.2024 11:21 Відповісти
Нічні жахи...
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10.11.2024 12:51 Відповісти
Відчувається рука майстра. Особливо двоє наповал одним скидом посередині відео.
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10.11.2024 13:08 Відповісти
Що там казав паскуда Рєзніков , весільні дрони ? Скільки життів українських Героїв було б збережено як би ще в 2022 році створили війська безпілотних систем.
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10.11.2024 13:51 Відповісти
На відео кацапи дохли під саундтрек гурту Zwyntar - Кажани
(кому цікаво)
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10.11.2024 17:20 Відповісти
 
 