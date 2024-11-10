Таврійські десантники ліквідували 6 окупантів, а також знищили мотоцикл, човен та автомобіль росіян. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпАк 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади "Perun Group" провели нічну операцію, завдавши втрат ворогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, було поранено 12 окупантів, ліквідовано - 6. Також знищено мотоцикл, човен та автомобіль окупантів.

Також дивіться: Сили оборони атакували польові склади боєприпасів ворога, уразили позиції мінометників та знищили автівки росіян. ВIДЕО