Таврійські десантники ліквідували 6 окупантів, а також знищили мотоцикл, човен та автомобіль росіян. ВIДЕО
Бійці роти ударних БпАк 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади "Perun Group" провели нічну операцію, завдавши втрат ворогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, було поранено 12 окупантів, ліквідовано - 6. Також знищено мотоцикл, човен та автомобіль окупантів.
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