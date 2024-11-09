Сили оборони атакували польові склади боєприпасів ворога, уразили позиції мінометників та знищили автівки росіян. ВIДЕО

Оператори БПЛА РУбАК "Фенікс" з бригади Гвардії наступу "Помста" продовжують знищувати ворога на Луганщині.

Воїни атакували польові склади боєприпасів ворога, уразили позиції мінометників, знищили вантажні та легкові автомобілі, а також влучили по генератору у ворожому окопі, інформує Цензор.НЕТ.

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