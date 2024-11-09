УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 543 2

Сили оборони атакували польові склади боєприпасів ворога, уразили позиції мінометників та знищили автівки росіян. ВIДЕО

Оператори БПЛА РУбАК "Фенікс" з бригади Гвардії наступу "Помста" продовжують знищувати ворога на Луганщині.

Воїни атакували польові склади боєприпасів ворога, уразили позиції мінометників, знищили вантажні та легкові автомобілі, а також влучили по генератору у ворожому окопі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: За жовтень було знищено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобіль, 5 танків "Т-72" окупантів в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красунчики!
показати весь коментар
09.11.2024 17:09 Відповісти
подивився відео від мінометників про "якість" мін українського виробництва і дивуюсь що ми ще вражаємо кацапів...дяка волонтерам...
показати весь коментар
09.11.2024 17:15 Відповісти
 
 