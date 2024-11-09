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Силы обороны атаковали полевые склады боеприпасов врага, ударили по позициям минометчиков и уничтожили автомобили россиян. ВИДЕО

Операторы БПЛА РУбАК "Феникс" из бригады Гвардии наступления "Помста" продолжают уничтожать врага на Луганщине.

Воины атаковали полевые склады боеприпасов врага, ударили по позициям минометчиков, уничтожили грузовые и легковые автомобили, а также попали по генератору во вражеском окопе, информирует Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19188) уничтожение (6904) Луганская область (6494)


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Красунчики!
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09.11.2024 17:09 Ответить
подивився відео від мінометників про "якість" мін українського виробництва і дивуюсь що ми ще вражаємо кацапів...дяка волонтерам...
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09.11.2024 17:15 Ответить
 
 