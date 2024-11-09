Силы обороны атаковали полевые склады боеприпасов врага, ударили по позициям минометчиков и уничтожили автомобили россиян. ВИДЕО
Операторы БПЛА РУбАК "Феникс" из бригады Гвардии наступления "Помста" продолжают уничтожать врага на Луганщине.
Воины атаковали полевые склады боеприпасов врага, ударили по позициям минометчиков, уничтожили грузовые и легковые автомобили, а также попали по генератору во вражеском окопе, информирует Цензор.НЕТ.
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ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий09.11.2024 17:09 Ответить Мне нравится 4
MrStepanovM
показать весь комментарий09.11.2024 17:15 Ответить Мне нравится 1
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