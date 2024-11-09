За октябрь было уничтожено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобиль, 5 танков "Т-72" оккупантов в Курской области. ВИДЕО
Благодаря минно-взрывным заграждениям, которые устанавливают инженерные войска Сил поддержки в составе тактической группы поддержки, на Курщине только за октябрь было уничтожено или повреждено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобиль "Тигр", 5 танков "Т-722 оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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бо саме там , їй місце разом з окупантами