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За октябрь было уничтожено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобиль, 5 танков "Т-72" оккупантов в Курской области. ВИДЕО

Благодаря минно-взрывным заграждениям, которые устанавливают инженерные войска Сил поддержки в составе тактической группы поддержки, на Курщине только за октябрь было уничтожено или повреждено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобиль "Тигр", 5 танков "Т-722 оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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танк (2253) уничтожение (6904) БТР (364) БМП (399)


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Вся кацапська рухлядь летить на смітник ,
бо саме там , їй місце разом з окупантами
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09.11.2024 16:38 Ответить
Що воно то таке - Т-722?
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09.11.2024 17:06 Ответить
 
 