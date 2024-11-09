УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 294 2

За жовтень було знищено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобіль, 5 танків "Т-72" окупантів в Курській області. ВIДЕО

Завдяки мінно-вибуховим загородженням, які встановлюють інженерні війська Сил підтримки в складі тактичної групи підтримки на Курщині тільки за жовтень було знищено або пошкоджено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобіль "Тигр", 5 танків "Т-722 окупантів.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян на Сіверському напрямку фронту. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) БТР (279) БМП (410)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся кацапська рухлядь летить на смітник ,
бо саме там , їй місце разом з окупантами
показати весь коментар
09.11.2024 16:38 Відповісти
Що воно то таке - Т-722?
показати весь коментар
09.11.2024 17:06 Відповісти
 
 