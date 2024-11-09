За жовтень було знищено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобіль, 5 танків "Т-72" окупантів в Курській області. ВIДЕО

Завдяки мінно-вибуховим загородженням, які встановлюють інженерні війська Сил підтримки в складі тактичної групи підтримки на Курщині тільки за жовтень було знищено або пошкоджено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобіль "Тигр", 5 танків "Т-722 окупантів.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян на Сіверському напрямку фронту. ВIДЕО