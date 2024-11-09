За жовтень було знищено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобіль, 5 танків "Т-72" окупантів в Курській області. ВIДЕО
Завдяки мінно-вибуховим загородженням, які встановлюють інженерні війська Сил підтримки в складі тактичної групи підтримки на Курщині тільки за жовтень було знищено або пошкоджено 7 БТР, 7 БМП, 1 бронеавтомобіль "Тигр", 5 танків "Т-722 окупантів.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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бо саме там , їй місце разом з окупантами