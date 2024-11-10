В реєстрі зниклих безвісти понад 55 тис. осіб. Потрібно запровадити систему, що вирішить проблему ідентифікації, - сержант медроти 82-ої бригади Бондар

Станом на кінець вересня 2024 року за даними реєстру "зниклих безвісти за особливих обставин" кількість зниклих безвісти перейшла позначку в 55 тисяч осіб.

Про це пише у фейсбуку сержант медроти 82-ої бригади Юрій Бондар, позивний Шаман, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що ці дані відносні-приблизні, однозначно не нижчі, рівні, або ж вищі за офіційну статистику …

Саме в рамках проєкту, а точніше одного з напрямків ми намагаємось запровадити систему, яка дозволить реалізувати в повній мірі, право бути впізнаним та належно похованим всім, хто загинув від рук загарбника", - зауважив він.

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"Я відверто усвідомлюю, наскільки це "гостра" і складна тема, особливо для родичів і близьких, які живуть у здогадах та очікуваннях роками, очікуючи звістки про рідних … Чи тоді коли змирились і прийняли загибель, але єдине, що може заспокоїти душу це повернути тіло, ідентифікувати, поховати належним чином.

Абсолютно чітко і тверезо я розумію, що війна не закінчилась і горя вона принесе ще не мало у життя багатьох родин. Проблема ідентифікації полеглих існує і нікуди не зникне сама по собі, мовчати і робити вигляд, що проблеми не існує ?! На жаль від цього нічого не зміниться …", - додає військовий.

За його словами, це десь так само, як публічно просити чи шукати пакети для 200-х наче розумієш, що нічого вже не зміниш, вони потрібні, але тема дуже болюча і волієш залишати її десь у темних закутках чи вирішуєш максимально тихо.

Також він відмічає, що найскладніше - це обʼєднати декілька відомств-міністерств, без яких робота просто не можлива, пояснити кожному з представників цих відомств, що проблема сама по собі не зникне і якщо це питання не вирішимо ми, скоріше за все його вирішувати ніхто не стане.

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"Звісно ми постійно чуємо "відмазки" типу не на часі, війна йде а ви тут з ідентифікацією і так далі. Але я вважаю, що це наша праця в памʼять кожного, хто віддав життя за незалежність чи загинув від рук окупанта і ми зобовʼязані запровадити цей механізм", - резюмує Бондар.

Інтерв'ю із сержантом медроти 82-ої бригади Юрієм Бондарем читайте за посиланням.