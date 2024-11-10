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Новини Війна
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В реєстрі зниклих безвісти понад 55 тис. осіб. Потрібно запровадити систему, що вирішить проблему ідентифікації, - сержант медроти 82-ої бригади Бондар

Пошук зниклих безвісти на війні

Станом на кінець вересня 2024 року за даними реєстру "зниклих безвісти за особливих обставин" кількість зниклих безвісти перейшла позначку в 55 тисяч осіб.

Про це пише у фейсбуку сержант медроти 82-ої бригади Юрій Бондар, позивний Шаман, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що ці дані відносні-приблизні, однозначно не нижчі, рівні, або ж вищі за офіційну статистику …

Саме в рамках проєкту, а точніше одного з напрямків ми намагаємось запровадити систему, яка дозволить реалізувати в повній мірі, право бути впізнаним та належно похованим всім, хто загинув від рук загарбника", - зауважив він.

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"Я відверто усвідомлюю, наскільки це "гостра" і складна тема, особливо для родичів і близьких, які живуть у здогадах та очікуваннях роками, очікуючи звістки про рідних … Чи тоді коли змирились і прийняли загибель, але єдине, що може заспокоїти душу це повернути тіло, ідентифікувати, поховати належним чином.

Абсолютно чітко і тверезо я розумію, що війна не закінчилась і горя вона принесе ще не мало у життя багатьох родин. Проблема ідентифікації полеглих існує і нікуди не зникне сама по собі, мовчати і робити вигляд, що проблеми не існує ?! На жаль від цього нічого не зміниться …", - додає військовий.

За його словами, це десь так само, як публічно просити чи шукати пакети для 200-х наче розумієш, що нічого вже не зміниш, вони потрібні, але тема дуже болюча і волієш залишати її десь у темних закутках чи вирішуєш максимально тихо.

Також він відмічає, що найскладніше - це обʼєднати декілька відомств-міністерств, без яких робота просто не можлива, пояснити кожному з представників цих відомств, що проблема сама по собі не зникне і якщо це питання не вирішимо ми, скоріше за все його вирішувати ніхто не стане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реєстр зниклих безвісти нині налічує 55 тис. осіб, більшість із них - військовослужбовці, - МВС

"Звісно ми постійно чуємо "відмазки" типу не на часі, війна йде а ви тут з ідентифікацією і так далі. Але я вважаю, що це наша праця в памʼять кожного, хто віддав життя за незалежність чи загинув від рук окупанта і ми зобовʼязані запровадити цей механізм", - резюмує Бондар.

Інтерв'ю із сержантом медроти 82-ої бригади Юрієм Бондарем читайте за посиланням

Автор: 

втрати (4383) зниклий безвісти (202)


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Це робиться щоб батькам не платити за загиблих.
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10.11.2024 10:14 Відповісти
Мамі Ріме надішліть!!!
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10.11.2024 10:46 Відповісти
а скільки ще поза реєстром???
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10.11.2024 10:49 Відповісти
Можливо б варто жетони запровадити нашийні, як в штатах для полегшення ідентийікації загиблих. І там коли відступають, а не має можливості евакувації тіл то збирають жетони. Хоча це також не ідеальне рішення.

Особливо проблема з добровольцями на початку війни, які взагалі деколи ніде не числяться.
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10.11.2024 11:31 Відповісти
В 2015-му нам повидавали жетони. Вже після того, як з оточення з боями і втратами вийшли. Яка іронія! Гадаю, жетони є. Ще жетон в підошву взуття потрібен - так боєць Французького Легіону казав, що нас вчив. Взагалі повинно бути три жетони. Мені цікаво: ця цифра - це тільки військові? Бо якщо з цивільними - там один Маріуполь чого вартий...
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10.11.2024 14:17 Відповісти
В Травні 2022 батько друга з 58-ї був пораненим захоплений в полон під Білогорівкою і добитий вже на іншому боці Дінця (ми знайшли фото їх тіл в рашиських тг каналах). Ті що повернулись з полону з їх групи- розказали як було і що в них не було ні жетонів нічого, а от керівництво бригади брехало і вигадувало байки і казало родичам що все було. В групі родичів зниклих 58-ї тисячі скарг що відношення свинське, і всіх записують в зниклих щоб не псувати статистику лампасним
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10.11.2024 16:20 Відповісти
Зрозуміло...
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10.11.2024 17:11 Відповісти
Я коли чую, а бож читаю цей вислів, НЕ НА ЧАСІ, підсвідомо розумію, що так вони посилають за сруським кораблем....
Скільки було надано для цього допомоги партнерами, обладнання, коштів...
Де це все, і на кого воно працює...
Чому мовчать рідні загиблих, скільки їм коштував акт про смерть їхніх Герої...
Мовчання породжує зло.....
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10.11.2024 14:04 Відповісти
 
 