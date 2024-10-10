Реєстр зниклих безвісти нині налічує 59 тисяч осіб. Серед них 1769 - це діти

Наразі в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин є понад 59 тисяч записів. Серед записаних – понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зниклі безвісти за особливих обставин. Серед них 1769 – це діти віком до 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС, про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"Майже 8 тисяч осіб вже розшукані, їхнє місце перебування відоме. Певна кількість цих людей повернулася на територію України, хтось перебуває в країнах, де у нас є міжнародні правові угоди. Також у цій категорії записів є ідентифіковані тіла загиблих внаслідок військової агресії", - зазначив Добросердов.

Він зазначив, що у всіх випадках зникнення людей розшук і розслідування по кримінальних провадженнях здійснює Національна поліція України. І дуже важливо, щоби в таких справах були визначені слідчі, оперативні працівники та криміналісти, які будуть займатися саме цими питаннями. Для цього по всій Україні створюються центри розшуку.

"В обласних підрозділах Нацполіції наразі вже функціонують 20 центрів розшуку із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в яких також працюють співробітники від Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Невдовзі буде відкрито великий центр у Дніпрі – у ньому вестимуться справи зниклих на території Дніпропетровської, Донецької та Луганської області.

В центрах розшуку громадяни зможуть отримати всю інформацію, подати клопотання щодо проведення слідчих дій, отримати роз’яснення щодо розслідування та розшуку зниклих безвісти, а також отримати витяги з реєстрів", - розповів Уповноважений.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ.

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