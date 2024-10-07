УКР
У Києві відбулася мирна масова акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності з нагоди Дня територіальної оборони пройшла мирна масова акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників, організатором якої виступило "Об’єднання родин Захисників Територіальної оборони міст України".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.

Матері і батьки, дружини, діти, друзі та рідні військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв.

У заході взяли участь не лише рідні бійців Сил ТрО, а й інших підрозділів Збройних Сил України, адже ця проблема є спільною для усіх військовослужбовців Сил оборони.

Крім того, до акції приєдналися також представники Командування Сил територіальної оборони ЗС України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, колишні полонені бійці, діючі військовослужбовці Сил тероборони, громадські та культурні діячі.

Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, офіційно перебувають 55 тисяч громадян України. Більшість з них – військовослужбовці Сил оборони.

+7
07.10.2024 08:50 Відповісти
+4
Ще трохи таких "потужних досягнень" і станеться Майдан - 3. Тільки тоді на мерзотників підуть не пацани з палицями і дерев"яними щитами.
07.10.2024 08:59 Відповісти
+3
Мутна акція. До кого звертаються ці добродії? Під час кривавої війни це виглядає якось дивно. Полонені знаходяться у москалів, яким чином наша влада може впливати на ці процеси?
07.10.2024 08:45 Відповісти
Мутна акція. До кого звертаються ці добродії? Під час кривавої війни це виглядає якось дивно. Полонені знаходяться у москалів, яким чином наша влада може впливати на ці процеси?
07.10.2024 08:45 Відповісти
Матері і батьки, дружини, діти, друзі та рідні військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв. Джерело:
07.10.2024 09:04 Відповісти
Так и есть. Они сами того не понимают что их ***** использует против Украины. Другое дело чтобы они вышли с плакатами бить сильнее по врагу, всю економику и все ресурсы бросить на борьбу с врагом, а так же разорвать все отношения с врагом. Потому что только победа над врагом может вернуть им ихних родных. А вот ети акции только усугубят ситуацию. ***** еще начнет специально растреливать военнопленных чтобы еще больше подогреть ситуацию в Украине.
07.10.2024 09:37 Відповісти
07.10.2024 08:50 Відповісти
Ще трохи таких "потужних досягнень" і станеться Майдан - 3. Тільки тоді на мерзотників підуть не пацани з палицями і дерев"яними щитами.
07.10.2024 08:59 Відповісти
дивіться там, обережніше - бо зелення вас запакує ....
бо не можна рота розкривати коли бубсель вубовніє...
07.10.2024 08:59 Відповісти
07.10.2024 09:02 Відповісти
навіть гітлер був єфрейтором, а не 4 рази ухилянтом....
07.10.2024 09:32 Відповісти
та не бузугла здала - там мозоку нуль....
ну шо ви як діти?
безугла з наказу опи дала кацапні фас - все було здато до неї вже 800 разів...
07.10.2024 10:21 Відповісти
абрамси, леопарди - все в сраний курськ...
а вугледар? - ну шо вугледар? - нема вже угледара....
07.10.2024 10:29 Відповісти
 
 