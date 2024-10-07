У Києві відбулася мирна масова акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності з нагоди Дня територіальної оборони пройшла мирна масова акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників, організатором якої виступило "Об’єднання родин Захисників Територіальної оборони міст України".

Матері і батьки, дружини, діти, друзі та рідні військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв.

У заході взяли участь не лише рідні бійців Сил ТрО, а й інших підрозділів Збройних Сил України, адже ця проблема є спільною для усіх військовослужбовців Сил оборони.

Крім того, до акції приєдналися також представники Командування Сил територіальної оборони ЗС України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, колишні полонені бійці, діючі військовослужбовці Сил тероборони, громадські та культурні діячі.

Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, офіційно перебувають 55 тисяч громадян України. Більшість з них – військовослужбовці Сил оборони.

