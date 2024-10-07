У Києві відбулася мирна масова акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників. ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності з нагоди Дня територіальної оборони пройшла мирна масова акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників, організатором якої виступило "Об’єднання родин Захисників Територіальної оборони міст України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.
Матері і батьки, дружини, діти, друзі та рідні військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв.
У заході взяли участь не лише рідні бійців Сил ТрО, а й інших підрозділів Збройних Сил України, адже ця проблема є спільною для усіх військовослужбовців Сил оборони.
Крім того, до акції приєдналися також представники Командування Сил територіальної оборони ЗС України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, колишні полонені бійці, діючі військовослужбовці Сил тероборони, громадські та культурні діячі.
Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, офіційно перебувають 55 тисяч громадян України. Більшість з них – військовослужбовці Сил оборони.
бо не можна рота розкривати коли бубсель вубовніє...
ну шо ви як діти?
безугла з наказу опи дала кацапні фас - все було здато до неї вже 800 разів...
а вугледар? - ну шо вугледар? - нема вже угледара....