РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10306 посетителей онлайн
Новости Фото
2 699 13

В Киеве прошла мирная массовая акция в поддержку пропавших без вести и пленных защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Майдане Независимости по случаю Дня территориальной обороны прошла мирная массовая акция в поддержку пропавших без вести и пленных защитников, организатором которой выступило "Объединение семей Защитников Территориальной обороны городов Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице Сил территориальной обороны ВСУ.

Матери и отцы, жены, дети, друзья и родные военнослужащих в течение двух часов пытались привлечь внимание украинцев, украинской власти и международного сообщества к проблеме розыска пропавших без вести и освобождения пленных украинских героев.

В мероприятии приняли участие не только родные бойцов Сил ТрО, но и других подразделений Вооруженных Сил Украины, ведь эта проблема является общей для всех военнослужащих Сил обороны.

Кроме того, к акции присоединились также представители Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД, бывшие пленные бойцы, действующие военнослужащие Сил теробороны, общественные и культурные деятели.

Сейчас в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД, официально находятся 55 тысяч граждан Украины. Большинство из них - военнослужащие Сил обороны.

Также смотрите: В Киеве прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников Мариуполя. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників
У Києві пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників

Автор: 

акция (2443) оборона (5268) пропавший без вести (168)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
07.10.2024 08:50 Ответить
+4
Ще трохи таких "потужних досягнень" і станеться Майдан - 3. Тільки тоді на мерзотників підуть не пацани з палицями і дерев"яними щитами.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:59 Ответить
+3
Мутна акція. До кого звертаються ці добродії? Під час кривавої війни це виглядає якось дивно. Полонені знаходяться у москалів, яким чином наша влада може впливати на ці процеси?
показать весь комментарий
07.10.2024 08:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мутна акція. До кого звертаються ці добродії? Під час кривавої війни це виглядає якось дивно. Полонені знаходяться у москалів, яким чином наша влада може впливати на ці процеси?
показать весь комментарий
07.10.2024 08:45 Ответить
Матері і батьки, дружини, діти, друзі та рідні військовослужбовців впродовж двох годин намагалися привернути увагу українців, української влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв. Джерело:
показать весь комментарий
07.10.2024 09:04 Ответить
Так и есть. Они сами того не понимают что их ***** использует против Украины. Другое дело чтобы они вышли с плакатами бить сильнее по врагу, всю економику и все ресурсы бросить на борьбу с врагом, а так же разорвать все отношения с врагом. Потому что только победа над врагом может вернуть им ихних родных. А вот ети акции только усугубят ситуацию. ***** еще начнет специально растреливать военнопленных чтобы еще больше подогреть ситуацию в Украине.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:37 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 08:50 Ответить
Ще трохи таких "потужних досягнень" і станеться Майдан - 3. Тільки тоді на мерзотників підуть не пацани з палицями і дерев"яними щитами.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:59 Ответить
дивіться там, обережніше - бо зелення вас запакує ....
бо не можна рота розкривати коли бубсель вубовніє...
показать весь комментарий
07.10.2024 08:59 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 09:02 Ответить
навіть гітлер був єфрейтором, а не 4 рази ухилянтом....
показать весь комментарий
07.10.2024 09:32 Ответить
та не бузугла здала - там мозоку нуль....
ну шо ви як діти?
безугла з наказу опи дала кацапні фас - все було здато до неї вже 800 разів...
показать весь комментарий
07.10.2024 10:21 Ответить
абрамси, леопарди - все в сраний курськ...
а вугледар? - ну шо вугледар? - нема вже угледара....
показать весь комментарий
07.10.2024 10:29 Ответить
 
 