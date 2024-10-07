В Киеве прошла мирная массовая акция в поддержку пропавших без вести и пленных защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Майдане Независимости по случаю Дня территориальной обороны прошла мирная массовая акция в поддержку пропавших без вести и пленных защитников, организатором которой выступило "Объединение семей Защитников Территориальной обороны городов Украины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице Сил территориальной обороны ВСУ.
Матери и отцы, жены, дети, друзья и родные военнослужащих в течение двух часов пытались привлечь внимание украинцев, украинской власти и международного сообщества к проблеме розыска пропавших без вести и освобождения пленных украинских героев.
В мероприятии приняли участие не только родные бойцов Сил ТрО, но и других подразделений Вооруженных Сил Украины, ведь эта проблема является общей для всех военнослужащих Сил обороны.
Кроме того, к акции присоединились также представители Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД, бывшие пленные бойцы, действующие военнослужащие Сил теробороны, общественные и культурные деятели.
Сейчас в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД, официально находятся 55 тысяч граждан Украины. Большинство из них - военнослужащие Сил обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо не можна рота розкривати коли бубсель вубовніє...
ну шо ви як діти?
безугла з наказу опи дала кацапні фас - все було здато до неї вже 800 разів...
а вугледар? - ну шо вугледар? - нема вже угледара....