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В Киеве прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников Мариуполя. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 сентября в столице состоялась мирная акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников, в частности защитников Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что мероприятие организовано родственниками и близкими пленных и пропавших без вести украинских защитников.

Среди прочего, участники акции призвали международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, заставить ее выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права и способствовать поиску эффективных решений для освобождения из российской неволи украинских Защитников.

Также читайте: Еще примерно 700 воинов "Азова" находятся в плену, - руководитель патронатной службы бригады Толкачева

Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя
Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя

Мирную акцию посетил Председатель Координационного штаба, начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Он выразил поддержку семьям военнопленных и подчеркнул важность придерживаться единства в вопросах возвращения наших Защитников.

Буданов заверил, что Украина использует все доступные инструменты для давления на страну-агрессора и прилагает усилия для того, чтобы все порабощенные украинские граждане вернулись домой, добавили в Коордштабе.

Смотрите также: Большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения, - Лубинец. ВИДЕО

Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя
Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя
Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя

Напомним, 14 сентября, состоялся обмен пленными, в рамках которого 103 украинские военные вернулись домой. Среди освобожденных, в частности, 23 военные "Азова".

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акция (2425) Киев (25554) пленные (2142) пропавший без вести (154)


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І чим же це реально допоможе полоненим а зниклим безвісти?
У совку ще б відповіли "дальнєйшим повишенієм проізводітєльності труда, єщо бОльшим сплочєнієм вокруг Партіі і екстрєнним випуском стєнгазєти".
Теж дієва штукенція була!
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18.09.2024 16:07 Ответить
Це вони біля Верховної Ради мітингували? Треба було до китайського посольства ще пройтися (воно там недалеко). Нехай ці косоокі миротворці теж спробують щось зробити. Бо ляпати язиком про мир вони можуть. Нехай краще людей з полону повернуть...
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18.09.2024 16:13 Ответить
Паркани в парку досі колючкою закручени?
А на фронті колючки не вистачає!
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18.09.2024 16:24 Ответить
"Серед іншого, учасники акції закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, змусити її виконувати взяті на себе зобов'язання"

я заплутався... яка сама міжнародна організація дала команду Азову здаватись в полон і яка з них зуб давала що всі вони повернуться в Україну згідно потужним домовленостям?
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18.09.2024 16:31 Ответить
Ми ж пам'ятаємо, хто саме наказав розмінувати акваторію Маріуполя, хто залишив Маріуполь без оборонних укріплень, хто наказав вивести із Маріуполя особовий склад Служби безпеки та Національної поліції України. Так було залишено оборонців гарнізону сам на сам із ворогом. Ми пам'ятаємо як Зеленський гарантував та обіцяв воінам швидкий обмін і повернення додому , і комý потім дякував за «вдало» проведену здачу захисників «Азовсталі» у полон. А дякував він своїм найліпшим слугам друзям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу так і не вийшли до людей які виходять на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''. От тільки зараз Буданов вперше як офіційний представник влади вийшов, .......А інші їто здавав Азовців та давав порожні обіцянки і запевнення-ні гу-гу...... Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає....
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18.09.2024 17:14 Ответить
Ох жінки , ще попросили розписатися на прапорі ( остання світлина ) , та буданова порвати потрібно на шмаття , а вони..(( Капець ...
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18.09.2024 17:28 Ответить
Зелі ці полонени не потрібни.
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18.09.2024 17:41 Ответить
 
 