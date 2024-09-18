В Киеве прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников Мариуполя. ФОТОРЕПОРТАЖ
18 сентября в столице состоялась мирная акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников, в частности защитников Мариуполя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что мероприятие организовано родственниками и близкими пленных и пропавших без вести украинских защитников.
Среди прочего, участники акции призвали международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, заставить ее выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права и способствовать поиску эффективных решений для освобождения из российской неволи украинских Защитников.
Мирную акцию посетил Председатель Координационного штаба, начальник ГУР МО Кирилл Буданов.
Он выразил поддержку семьям военнопленных и подчеркнул важность придерживаться единства в вопросах возвращения наших Защитников.
Буданов заверил, что Украина использует все доступные инструменты для давления на страну-агрессора и прилагает усилия для того, чтобы все порабощенные украинские граждане вернулись домой, добавили в Коордштабе.
Напомним, 14 сентября, состоялся обмен пленными, в рамках которого 103 украинские военные вернулись домой. Среди освобожденных, в частности, 23 военные "Азова".
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У совку ще б відповіли "дальнєйшим повишенієм проізводітєльності труда, єщо бОльшим сплочєнієм вокруг Партіі і екстрєнним випуском стєнгазєти".
Теж дієва штукенція була!
А на фронті колючки не вистачає!
я заплутався... яка сама міжнародна організація дала команду Азову здаватись в полон і яка з них зуб давала що всі вони повернуться в Україну згідно потужним домовленостям?
слугамдрузям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу так і не вийшли до людей які виходять на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''. От тільки зараз Буданов вперше як офіційний представник влади вийшов, .......А інші їто здавав Азовців та давав порожні обіцянки і запевнення-ні гу-гу...... Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає....