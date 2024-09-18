В Киеве прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников Мариуполя. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 сентября в столице состоялась мирная акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников, в частности защитников Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что мероприятие организовано родственниками и близкими пленных и пропавших без вести украинских защитников.

Среди прочего, участники акции призвали международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, заставить ее выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права и способствовать поиску эффективных решений для освобождения из российской неволи украинских Защитников.

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Мирную акцию посетил Председатель Координационного штаба, начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Он выразил поддержку семьям военнопленных и подчеркнул важность придерживаться единства в вопросах возвращения наших Защитников.

Буданов заверил, что Украина использует все доступные инструменты для давления на страну-агрессора и прилагает усилия для того, чтобы все порабощенные украинские граждане вернулись домой, добавили в Коордштабе.

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Напомним, 14 сентября, состоялся обмен пленными, в рамках которого 103 украинские военные вернулись домой. Среди освобожденных, в частности, 23 военные "Азова".