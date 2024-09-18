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У Києві відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників Маріуполя. ФОТОрепортаж

18 вересня у столиці відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти оборонців, зокрема захисників Маріуполя. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що захід організований родичами та близькими полонених та зниклих безвісти українських захисників.

Серед іншого, учасники акції закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, змусити її виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з нормами міжнародного гуманітарного права та сприяти пошуку ефективних рішень для визволення з російської неволі українських Оборонців.

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Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя
Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя

Мирну акцію відвідав Голова Координаційного штабу, начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Він висловив підтримку родинам військовополонених та наголосив на важливості дотримуватися єдності в питаннях повернення наших Захисників.

Буданов запевнив, що Україна використовує всі доступні інструменти для тиску на країну-агресорку та докладає зусиль для того, щоб всі поневолені українські громадяни повернулися додому, додали у Коордштабі.

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Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя
Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя
Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя

Нагадаємо, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову".

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акція (1455) Київ (19517) полонені (2266) зниклий безвісти (204)


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І чим же це реально допоможе полоненим а зниклим безвісти?
У совку ще б відповіли "дальнєйшим повишенієм проізводітєльності труда, єщо бОльшим сплочєнієм вокруг Партіі і екстрєнним випуском стєнгазєти".
Теж дієва штукенція була!
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18.09.2024 16:07 Відповісти
Це вони біля Верховної Ради мітингували? Треба було до китайського посольства ще пройтися (воно там недалеко). Нехай ці косоокі миротворці теж спробують щось зробити. Бо ляпати язиком про мир вони можуть. Нехай краще людей з полону повернуть...
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18.09.2024 16:13 Відповісти
Паркани в парку досі колючкою закручени?
А на фронті колючки не вистачає!
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18.09.2024 16:24 Відповісти
"Серед іншого, учасники акції закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, змусити її виконувати взяті на себе зобов'язання"

я заплутався... яка сама міжнародна організація дала команду Азову здаватись в полон і яка з них зуб давала що всі вони повернуться в Україну згідно потужним домовленостям?
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18.09.2024 16:31 Відповісти
Ми ж пам'ятаємо, хто саме наказав розмінувати акваторію Маріуполя, хто залишив Маріуполь без оборонних укріплень, хто наказав вивести із Маріуполя особовий склад Служби безпеки та Національної поліції України. Так було залишено оборонців гарнізону сам на сам із ворогом. Ми пам'ятаємо як Зеленський гарантував та обіцяв воінам швидкий обмін і повернення додому , і комý потім дякував за «вдало» проведену здачу захисників «Азовсталі» у полон. А дякував він своїм найліпшим слугам друзям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу так і не вийшли до людей які виходять на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''. От тільки зараз Буданов вперше як офіційний представник влади вийшов, .......А інші їто здавав Азовців та давав порожні обіцянки і запевнення-ні гу-гу...... Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає....
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18.09.2024 17:14 Відповісти
Ох жінки , ще попросили розписатися на прапорі ( остання світлина ) , та буданова порвати потрібно на шмаття , а вони..(( Капець ...
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18.09.2024 17:28 Відповісти
Зелі ці полонени не потрібни.
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18.09.2024 17:41 Відповісти
 
 