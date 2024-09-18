У Києві відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників Маріуполя. ФОТОрепортаж
18 вересня у столиці відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти оборонців, зокрема захисників Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що захід організований родичами та близькими полонених та зниклих безвісти українських захисників.
Серед іншого, учасники акції закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, змусити її виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з нормами міжнародного гуманітарного права та сприяти пошуку ефективних рішень для визволення з російської неволі українських Оборонців.
Мирну акцію відвідав Голова Координаційного штабу, начальник ГУР МО Кирило Буданов.
Він висловив підтримку родинам військовополонених та наголосив на важливості дотримуватися єдності в питаннях повернення наших Захисників.
Буданов запевнив, що Україна використовує всі доступні інструменти для тиску на країну-агресорку та докладає зусиль для того, щоб всі поневолені українські громадяни повернулися додому, додали у Коордштабі.
Нагадаємо, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову".
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У совку ще б відповіли "дальнєйшим повишенієм проізводітєльності труда, єщо бОльшим сплочєнієм вокруг Партіі і екстрєнним випуском стєнгазєти".
Теж дієва штукенція була!
А на фронті колючки не вистачає!
я заплутався... яка сама міжнародна організація дала команду Азову здаватись в полон і яка з них зуб давала що всі вони повернуться в Україну згідно потужним домовленостям?
слугамдрузям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу так і не вийшли до людей які виходять на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''. От тільки зараз Буданов вперше як офіційний представник влади вийшов, .......А інші їто здавав Азовців та давав порожні обіцянки і запевнення-ні гу-гу...... Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає....