У Києві відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників Маріуполя. ФОТОрепортаж

18 вересня у столиці відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти оборонців, зокрема захисників Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що захід організований родичами та близькими полонених та зниклих безвісти українських захисників.

Серед іншого, учасники акції закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, змусити її виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з нормами міжнародного гуманітарного права та сприяти пошуку ефективних рішень для визволення з російської неволі українських Оборонців.

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Мирну акцію відвідав Голова Координаційного штабу, начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Він висловив підтримку родинам військовополонених та наголосив на важливості дотримуватися єдності в питаннях повернення наших Захисників.

Буданов запевнив, що Україна використовує всі доступні інструменти для тиску на країну-агресорку та докладає зусиль для того, щоб всі поневолені українські громадяни повернулися додому, додали у Коордштабі.

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Нагадаємо, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову".