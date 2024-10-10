Реестр пропавших без вести в настоящее время насчитывает 59 тысяч человек. Среди них 1769 - это дети

Сейчас в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, есть более 59 тысяч записей. Среди записанных - более 49 тысяч человек находятся в розыске как лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Среди них 1769 - это дети в возрасте до 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД, об этом в эфире телемарафона сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов.

"Почти 8 тысяч человек уже разысканы, их место пребывания известно. Определенное количество этих людей вернулось на территорию Украины, кто-то находится в странах, где у нас есть международные правовые соглашения. Также в этой категории записей есть идентифицированные тела погибших в результате военной агрессии", - отметил Добросердов.

Он отметил, что во всех случаях исчезновения людей розыск и расследование по уголовным производствам осуществляет Национальная полиция Украины. И очень важно, чтобы в таких делах были определены следователи, оперативные работники и криминалисты, которые будут заниматься именно этими вопросами. Для этого по всей Украине создаются центры розыска.

"В областных подразделениях Нацполиции сейчас уже функционируют 20 центров розыска по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в которых также работают сотрудники от Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Вскоре будет открыт большой центр в Днепре - в нем будут вестись дела пропавших на территории Днепропетровской, Донецкой и Луганской области.

В центрах розыска граждане смогут получить всю информацию, подать ходатайство о проведении следственных действий, получить разъяснения по расследованию и розыску пропавших без вести, а также получить выписки из реестров", - рассказал Уполномоченный.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что около 40% возвращенных из плена - это лица, имевшие статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены МККК.

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