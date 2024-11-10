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Новини Відео Війна
20 110 21

Воїни 95 ОДШБр ліквідували сотню росіян з 810 бригади морської піхоти та знищили 28 одиниць техніки на Курщині. ВIДЕО 18+

Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України знищили в бою, який відбувся на території Курської області, групу росіян зі 810-ої бригади морської піхоти.

За два дні під час штурмів наші воїни знищили 28 одиниць техніки противника та ліквідували понад 100 окупантів. Ще близько сотні російських солдатів дістали серйозні поранення, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони атакували польові склади боєприпасів ворога, уразили позиції мінометників та знищили автівки росіян. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+32
Слава ЗСУ!
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10.11.2024 10:04
+19
Бережи вас Боже,слава ЗСУ !!!
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10.11.2024 10:11
+14
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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10.11.2024 10:37
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Баян
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10.11.2024 10:03 Відповісти
порвали
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10.11.2024 10:08 Відповісти
Слава ЗСУ!
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10.11.2024 10:04 Відповісти
Героям Слава....
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10.11.2024 13:51 Відповісти
за раз ?
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10.11.2024 10:08 Відповісти
На раз...
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10.11.2024 10:13 Відповісти
Бережи вас Боже,слава ЗСУ !!!
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10.11.2024 10:11 Відповісти
Краса! Доречі судячи з того що вони подохли з відкритими очима, здохли вони миттєво. Це говорить про професіоналізм наших хлопців.
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10.11.2024 10:18 Відповісти
а помучати
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10.11.2024 10:27 Відповісти
Молодці,але коли про одну і ту ж колону розбиту пишуть,потім розповідають,ще пізніше показують відео,то від того колон більше не стане.Починається вірити,що там вже досить перебувати і відступ звідти неминучий.Питання інше : як максимально ефективно.
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10.11.2024 10:20 Відповісти
максимально ефективно це утримувати курщину до заморозки війни, і обміняти її на нашу окуповану область.
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10.11.2024 13:20 Відповісти
Мокші ніяк не зрозуміють, що курська область це територія України.
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10.11.2024 10:35 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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10.11.2024 10:37 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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10.11.2024 11:18 Відповісти
Бляха, ну перший біля дерева це ж американський актор Тім Рот. Ну, точно
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10.11.2024 12:04 Відповісти
британський
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10.11.2024 12:53 Відповісти
А я лягу-прилягу-у-у....
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10.11.2024 12:48 Відповісти
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10.11.2024 12:54 Відповісти
Житомир рулит!😁
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10.11.2024 15:24 Відповісти
зелені мухи в сплячці рвуть на собі шерсть! скільки харчів пропада!
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10.11.2024 17:29 Відповісти
Россияне,

не мешайте ВСУ освобождать вашу страну от путинской банды убийц,

которые убивают прежде всего вас,

отправляя вас погибать на войну,

которая вам не нужна,

а нужна только им,

чтобы вы не смогли освободить себя от них самостоятельно.
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11.11.2024 02:08 Відповісти
 
 