Воїни 95 ОДШБр ліквідували сотню росіян з 810 бригади морської піхоти та знищили 28 одиниць техніки на Курщині. ВIДЕО 18+

Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України знищили в бою, який відбувся на території Курської області, групу росіян зі 810-ої бригади морської піхоти.

За два дні під час штурмів наші воїни знищили 28 одиниць техніки противника та ліквідували понад 100 окупантів. Ще близько сотні російських солдатів дістали серйозні поранення, передає Цензор.НЕТ.

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