Прикордонники завдали нищівного удару окупантам, знищивши опорні пункти та місця укриття особового складу. ВIДЕО

Артилеристи бригади "Гарт" вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку, завдавши їм нищівного удару.

Серед знищених прикордонниками позицій – опорні пункти загарбників, окопні лінії та місця укриття особового складу. Шістьох окупантів було ліквідовано, ще 6 - поранено, повідомляє Цензор.НЕТ.

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