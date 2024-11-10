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Російський солдат на ходу вистрибує з КамАЗу, щоб врятуватися від удару дрону-камікадзе. ВIДЕО

Оператори дронів із Третьої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили БМП-3, підбили російський танк Т-72, МТЛБ, вантажівку та автокран КамАЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Подібний випадок стався недавно, коли цілий касапський хенерал-майор в пьяному угарі зіскочив з мотокаляски в рівчак і поламав собі всі ноги, руки а голову знайшли за два метри далі...
гойда!
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10.11.2024 12:30 Відповісти
В "рубашке"....
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10.11.2024 14:15 Відповісти
В трусіках....
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10.11.2024 18:03 Відповісти
В савані.
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10.11.2024 22:56 Відповісти
 
 