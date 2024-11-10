Російський солдат на ходу вистрибує з КамАЗу, щоб врятуватися від удару дрону-камікадзе. ВIДЕО
Оператори дронів із Третьої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили БМП-3, підбили російський танк Т-72, МТЛБ, вантажівку та автокран КамАЗ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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