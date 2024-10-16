Сирський обговорив із британським колегою Радакіном можливості України бити по військових об’єктах РФ у стратегічній глибині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"В ході розмови поінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії проти України на визначених ділянках фронту", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині.

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"У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. Постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження – є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва", - наголосив головком.

Також Сирський наголосив на цинічних порушеннях міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.

"На завершення розмови подякував адміралу Тоні Радакіну, уряду та народові Сполученого Королівства за стійку і непохитну підтримку України", - додав він.

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