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Новини
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Сирський обговорив із британським колегою Радакіном можливості України бити по військових об’єктах РФ у стратегічній глибині

​​Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"В ході розмови поінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії проти України на визначених ділянках фронту", - зазначив він. 

Крім того, сторони обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна збільшить кількість дальніх ударів по території Росії, - командувач ЗС Великої Британії Радакін

"У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. Постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження – є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва", - наголосив головком. 

Також Сирський наголосив на цинічних порушеннях міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.

"На завершення розмови подякував адміралу Тоні Радакіну, уряду та народові Сполученого Королівства за стійку і непохитну підтримку України", - додав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо позитивну динаміку ураження та знищення ворожих цілей ударними дронами, - Сирський

Автор: 

Велика Британія (5646) Сирський Олександр (640) Радакін Тоні (27)


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Топ коментарі
+8
Вам козлам зеленим вже давно сказали бити своїм куди хочете! А ви що робите? Балаканину розводите! Де наші хрінпіду ракети ?!
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16.10.2024 09:21
+6
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16.10.2024 09:29
+4
Так "своє" є тільки у потужних відосиках лідора.

В реалі є тільки дрони.
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16.10.2024 09:25
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Бо сміх бере…
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16.10.2024 09:00 Відповісти
ну фсе, решение принято.
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16.10.2024 09:03 Відповісти
не спішіть - дЄрмак ще не вніс корективи до плану сирка.....
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16.10.2024 09:06 Відповісти
Бити - бити -- то немає чим - то дозволу немає - то кацапи літачки відсунули
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16.10.2024 09:07 Відповісти
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16.10.2024 09:12 Відповісти
Вам козлам зеленим вже давно сказали бити своїм куди хочете! А ви що робите? Балаканину розводите! Де наші хрінпіду ракети ?!
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16.10.2024 09:21 Відповісти
Так "своє" є тільки у потужних відосиках лідора.

В реалі є тільки дрони.
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16.10.2024 09:25 Відповісти
мільйони дронів! ))
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16.10.2024 09:44 Відповісти
З мільярда дерев
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16.10.2024 09:50 Відповісти
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16.10.2024 09:29 Відповісти
Держдеп США поки що працює у якості кацапської ППО (ПРО), подивимося як буде після виборів президента...
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16.10.2024 10:01 Відповісти
Оно Сырому надо, вдруг по маме с папой попадет или по брательнику.
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16.10.2024 10:27 Відповісти
Кацапи побудували залізницю з ростова до Криму через Маріуполь спокійно,солідно,без страху! Ні одного прильоту не було взагалі! Що,а вірніше хто заважав не дати їм будувати цю стратегічну логістичну дорогу по якій вони зараз спокійно,без паніки возять військові вантажі? І в нас для цього є зброя! І дозволу не треба. ********!!!
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16.10.2024 10:33 Відповісти
все по-плану....по-оманському плану.....
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16.10.2024 10:39 Відповісти
.Просирається територія кожного дня. Крім розмов нема нічого.
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16.10.2024 12:00 Відповісти
 
 