Сирський обговорив із британським колегою Радакіном можливості України бити по військових об’єктах РФ у стратегічній глибині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив на своїй Facebook-сторінці.
"В ході розмови поінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії проти України на визначених ділянках фронту", - зазначив він.
Крім того, сторони обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині.
"У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. Постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження – є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва", - наголосив головком.
Також Сирський наголосив на цинічних порушеннях міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.
"На завершення розмови подякував адміралу Тоні Радакіну, уряду та народові Сполученого Королівства за стійку і непохитну підтримку України", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо сміх бере…
В реалі є тільки дрони.