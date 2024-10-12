Маємо позитивну динаміку ураження та знищення ворожих цілей ударними дронами, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку, під час якої підбили проміжні підсумки спільної роботи.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час наради заслухали доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

Також доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.

"За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками головнокомандувача", - наголосив Сирський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ.