Маємо позитивну динаміку ураження та знищення ворожих цілей ударними дронами, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку, під час якої підбили проміжні підсумки спільної роботи.
Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час наради заслухали доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.
Також доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.
"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.
"За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками головнокомандувача", - наголосив Сирський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ.
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Багато пишуть зараз про Курщину. Там росіяни справді мали деякі успіхи цими днями.
Говорив із нашими на напрямку, не буду вдаватися у деталі оперативної обстановки, але вважаю своїм обовʼязком вкотре сказати про системну хворобу в структурі управління військами.
Одразу зазначу, подальший текст - узагальнена оцінка почутого від дуже багатьох фахових і талановитих військових. Їхня оцінка сходиться у 100% випадків.
Організаційна структура Збройних Сил абсолютно не відповідає викликам такої великої війни.
Наприклад, ми маємо надзвичайно багато різних підрозділів на смузі, але вони не мають єдиного центру управління, комунікації та розвідки.
Ні, є звісно ОСУВ/ОТУ і так далі, але ці утворення не діють як один великий організм.
Причина проста - сьогодні у складі ОТУ одні бригади, завтра зовсім інші. Нема сталості структури.
Крім того, штучно створено цілу ланку штабів над штабами, і часто рішення, що потребують миттєвої реакції, не ухвалюються за добу-дві.
Бували випадки, коли у нас в обороні сил було більше, аніж у росіян під час наступу, але ворог досягав усіпху, бо ми не мали нормальної взаємодії та звʼязку між чисельними «організмами».
Який вихід? Перехід на дивізійну систему, про що вже багато авторитетних військових говорили публічно.
Великі зʼєднання дозволяють військам діяти на ширшому фронті як єдиному цілому, забезпечувати кращу розвідку, розподіл сил та засобів та навіть проводити обмежені, але ротації.
Власне, саме це роблять росіяни, які відмовились від концепції БТГрів та повернулись до дивізійної системи.
Натомість, ми йдемо шляхом ще більшого дроблення сил.
Створюємо нові бригади при некомплекті наявних на 60-70%.
Через недосвідченість особового складу в таких бригадах також втрати ростуть значно вище, аніж якби людей влили у старі бригади, розбавивши досвідчених військових.
Те, що є зараз, це управлінський хаос, і чим довше так триватиме, тим трагічніші наслідки будуть для країни.
Я дуже боюся, що ми вже втратили час на потрібні зміни.
Змінимось або загинемо.
не дарма сирський сидить біля зе!лідора.
освоїв дебільну чинов'їчу мову, чи косплеїть імбецила конашенкова?
"...Сирський повідомив у фейсбуку..."
Краще б Сирський помовчав і не дражнив людей із своєю "позитивною динамікою".
Фейсбучний вояка... Скоро стане тік-токером...
доповідає та обговорює по три рази.
от вам і наслідки.
Під Залужним Сирський виглядав пристйно - бо виконував команди Залужного.
А тепер Сирський виконує команди Єрмачка із Зеленським - от і стає дешевеньким брехунцем.
Так і тут, чекаю перелік нагороджених, "дальновідна стоящіх у істокав сазданія отдельнава рода войск". Звісно, Сирський має бути як мінімум третім у списку після Зелнського і Єрмака.
А кацапи нарощують виробництво зброї, ракет, тренують вже КНДРівців, будуватимуть підземні заводи для шахедів.
В той час, коли Україна не робить абсолютно нічого, тільки клянчить у Заходу та марить перемогою, коли її фронти вже обвалюються.
Може час до тями прийти?