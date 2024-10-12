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Есть положительная динамика поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами, - Сырский

Український безпілотник

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем в закрытом формате видеоконференцсвязи, во время которого подвели промежуточные итоги совместной работы.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время совещания заслушали доклад командующего Сил беспилотных ситем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по формированию определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Также докладывали руководители структурных подразделений видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины по развитию возможностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

"Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что командиры конкретных полков и батальонов поделились опытом и высказали свои предложения.

"По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. Следовательно, 147 военнослужащих подразделений БпАК, которые успешно уничтожают врага и его технику, поощрил отличиями главнокомандующего", - подчеркнул Сырский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельные роды ВСУ.

Автор: 

Александр Сырский (614) Силы беспилотных систем (101)


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Топ комментарии
+9
позитивну динаміку ураження та знищення ворожих цілей

не дарма сирський сидить біля зе!лідора.
освоїв дебільну чинов'їчу мову, чи косплеїть імбецила конашенкова?
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12.10.2024 08:58
+7
Сирський завжди був такий - "чего ізволітє". Як військовий він непоганий професіонал, але перед начальством стелиться килимком. За те його і обрали, бо Зеленському потрібні тільки жополизи - Зеленський хворий на маню величі.
Під Залужним Сирський виглядав пристйно - бо виконував команди Залужного.
А тепер Сирський виконує команди Єрмачка із Зеленським - от і стає дешевеньким брехунцем.
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12.10.2024 09:18
+6
Зі всією повагою до воїнів ЗСУ.

"...Сирський повідомив у фейсбуку..."

Краще б Сирський помовчав і не дражнив людей із своєю "позитивною динамікою".
Фейсбучний вояка... Скоро стане тік-токером...
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12.10.2024 09:02
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Хоть в чомусь в нас позитивна динаміка - бо на фронті негативна
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12.10.2024 08:58 Ответить
ТГ Стерненко
Багато пишуть зараз про Курщину. Там росіяни справді мали деякі успіхи цими днями.

Говорив із нашими на напрямку, не буду вдаватися у деталі оперативної обстановки, але вважаю своїм обовʼязком вкотре сказати про системну хворобу в структурі управління військами.

Одразу зазначу, подальший текст - узагальнена оцінка почутого від дуже багатьох фахових і талановитих військових. Їхня оцінка сходиться у 100% випадків.

Організаційна структура Збройних Сил абсолютно не відповідає викликам такої великої війни.

Наприклад, ми маємо надзвичайно багато різних підрозділів на смузі, але вони не мають єдиного центру управління, комунікації та розвідки.

Ні, є звісно ОСУВ/ОТУ і так далі, але ці утворення не діють як один великий організм.

Причина проста - сьогодні у складі ОТУ одні бригади, завтра зовсім інші. Нема сталості структури.

Крім того, штучно створено цілу ланку штабів над штабами, і часто рішення, що потребують миттєвої реакції, не ухвалюються за добу-дві.

Бували випадки, коли у нас в обороні сил було більше, аніж у росіян під час наступу, але ворог досягав усіпху, бо ми не мали нормальної взаємодії та звʼязку між чисельними «організмами».

Який вихід? Перехід на дивізійну систему, про що вже багато авторитетних військових говорили публічно.

Великі зʼєднання дозволяють військам діяти на ширшому фронті як єдиному цілому, забезпечувати кращу розвідку, розподіл сил та засобів та навіть проводити обмежені, але ротації.

Власне, саме це роблять росіяни, які відмовились від концепції БТГрів та повернулись до дивізійної системи.

Натомість, ми йдемо шляхом ще більшого дроблення сил.

Створюємо нові бригади при некомплекті наявних на 60-70%.

Через недосвідченість особового складу в таких бригадах також втрати ростуть значно вище, аніж якби людей влили у старі бригади, розбавивши досвідчених військових.

Те, що є зараз, це управлінський хаос, і чим довше так триватиме, тим трагічніші наслідки будуть для країни.

Я дуже боюся, що ми вже втратили час на потрібні зміни.

Змінимось або загинемо.
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12.10.2024 09:12 Ответить
Стерненко і тут експерт?
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12.10.2024 09:18 Ответить
Про це пишуть в говорять всі, просипайся і міняй підгузник
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12.10.2024 10:25 Ответить
тільки тут він видає "УзагальненУ оцінкУ почутого від дуже багатьох фахових і талановитих військових",без конкретики від кого почув.І підгузник до чого?Аби ляпнути?
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12.10.2024 11:43 Ответить
вибрали клоуна - хуже не будет, зняли ЗАЛУЖНОГО - хуже не будет, кацапи захватять Україну - ..... продовжуй- ТЕ . Це і є План перемоги, його кацапи писали ?
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12.10.2024 09:51 Ответить
Одна надія на зброю - бо добровольці скінчились
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12.10.2024 10:12 Ответить
позитивну динаміку ураження та знищення ворожих цілей

не дарма сирський сидить біля зе!лідора.
освоїв дебільну чинов'їчу мову, чи косплеїть імбецила конашенкова?
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12.10.2024 08:58 Ответить
Зі всією повагою до воїнів ЗСУ.

"...Сирський повідомив у фейсбуку..."

Краще б Сирський помовчав і не дражнив людей із своєю "позитивною динамікою".
Фейсбучний вояка... Скоро стане тік-токером...
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12.10.2024 09:02 Ответить
сирський весь час проводить біля зе!гундоса.
доповідає та обговорює по три рази.
от вам і наслідки.
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12.10.2024 09:06 Ответить
Сирський завжди був такий - "чего ізволітє". Як військовий він непоганий професіонал, але перед начальством стелиться килимком. За те його і обрали, бо Зеленському потрібні тільки жополизи - Зеленський хворий на маню величі.
Під Залужним Сирський виглядав пристйно - бо виконував команди Залужного.
А тепер Сирський виконує команди Єрмачка із Зеленським - от і стає дешевеньким брехунцем.
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12.10.2024 09:18 Ответить
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12.10.2024 09:10 Ответить
Щоб він з'їв і не п***в!
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12.10.2024 09:11 Ответить
Такое.
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12.10.2024 09:16 Ответить
То ти весь в курській операції і все ок(тепер там..,й ти вже про дрони згадав((Ну просто вітька-слєсарь,котрий ахладєл к варотам(((
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12.10.2024 09:24 Ответить
Сирський вже як Алаутдінов - тик-токер - що ці успіхи зупинили наступ рашистів ?
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12.10.2024 09:30 Ответить
За відсутності "зеговоруна" "лапшу на вуха українського народу" було доручено доносити і чіпляти "сирому"Самий найбільший позитивний негатив для України і окупація української землі відбувається за цього "зеленого.але позитивного начальника ,ставленика єрмака."
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12.10.2024 09:31 Ответить
Коли людина мовчить то краще виглядає. Сирський закрий рота. Чи ти ЗеБаран
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12.10.2024 10:41 Ответить
Та да, збиваємо ворожі цілі ,віддаємо українську землю ,руснявому окупанту , імітуємо бурну діяльність ,та продвигаємо 🤡 оманський договорняк ...
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12.10.2024 11:01 Ответить
Я один не розумію, як монгол у якого батьки живуть в козлостані - може керувати українською армією? Це повний треш і пздець.
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12.10.2024 11:58 Ответить
Як-то кажуть: у Перемоги багато батьків, лише Поразка - завжди сирота.

Так і тут, чекаю перелік нагороджених, "дальновідна стоящіх у істокав сазданія отдельнава рода войск". Звісно, Сирський має бути як мінімум третім у списку після Зелнського і Єрмака.
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12.10.2024 12:00 Ответить
Не знаю як там з динамікою на фронтах, бо надто багато суперечливої інформації від різних "експертів" але по прильотах по Сумщині та Сумах динаміка геть негативна і дедалі погіршується
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12.10.2024 12:10 Ответить
Таке відчуття, що досі ні влада, ні суспільство не розуміють серйозність (якщо не катастрофічність) положення, в якому опинилася Україна. Хіханькі-хаханькі, переможні реляції, шапкозакидання на усіх рівнях продовжуються, наче в якомусь спецзакладі для недорозвинутих дітей.
А кацапи нарощують виробництво зброї, ракет, тренують вже КНДРівців, будуватимуть підземні заводи для шахедів.
В той час, коли Україна не робить абсолютно нічого, тільки клянчить у Заходу та марить перемогою, коли її фронти вже обвалюються.
Може час до тями прийти?
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12.10.2024 12:48 Ответить
 
 