Есть положительная динамика поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем в закрытом формате видеоконференцсвязи, во время которого подвели промежуточные итоги совместной работы.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время совещания заслушали доклад командующего Сил беспилотных ситем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по формированию определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Также докладывали руководители структурных подразделений видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины по развитию возможностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

"Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что командиры конкретных полков и батальонов поделились опытом и высказали свои предложения.

"По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. Следовательно, 147 военнослужащих подразделений БпАК, которые успешно уничтожают врага и его технику, поощрил отличиями главнокомандующего", - подчеркнул Сырский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельные роды ВСУ.