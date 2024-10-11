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Бойцы 1129-го Белоцерковского полка уничтожили 145 вражеских разведывательных БПЛА. ВИДЕО

Бойцы 1129-го зенитно-ракетного Белоцерковского полка уничтожили 145 вражеских разведывательных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Впечатляющий успех бойцов 1129-го Белоцерковского зенитного ракетного полка, которые продемонстрировали свои навыки, сбив 145 вражеских разведывательных БПЛА за короткий срок", - отмечается в комментарии к видео.

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11.10.2024 15:09 Ответить
поставив, звісно, "лайк"... але "серце кров'ю обливається", коли відбувається обмін "один до одного".. дуже сподіваюсь, що як старий пердун, нічого не розумію - і тО вжЕ є наша Перемога від придворного-ліцензованого Стерненка( чи байдуже, будь-кого), без варіантів... але, як старий пердун-нЕбюджетник, спочатку перебрав би усі дешеві варіанти для ефективного і отже - масового знищення москаля.. а вони, сподіваюсь, є (тут вже їх викладав, не буду повторюватися, бо, може, то й справді - дурня, бо в України Зєлєнскага є мільярди своЇх долЯрів на яскраву, іноді ажзанадто коштовну реалізацію)...
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11.10.2024 15:40 Ответить
 
 