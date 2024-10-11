Бойцы 1129-го Белоцерковского полка уничтожили 145 вражеских разведывательных БПЛА. ВИДЕО

Бойцы 1129-го зенитно-ракетного Белоцерковского полка уничтожили 145 вражеских разведывательных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Впечатляющий успех бойцов 1129-го Белоцерковского зенитного ракетного полка, которые продемонстрировали свои навыки, сбив 145 вражеских разведывательных БПЛА за короткий срок", - отмечается в комментарии к видео.

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