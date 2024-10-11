Бойцы 1129-го Белоцерковского полка уничтожили 145 вражеских разведывательных БПЛА. ВИДЕО
Бойцы 1129-го зенитно-ракетного Белоцерковского полка уничтожили 145 вражеских разведывательных БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Впечатляющий успех бойцов 1129-го Белоцерковского зенитного ракетного полка, которые продемонстрировали свои навыки, сбив 145 вражеских разведывательных БПЛА за короткий срок", - отмечается в комментарии к видео.
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Luiza
показать весь комментарий11.10.2024 15:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
igor koval #550777
показать весь комментарий11.10.2024 15:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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