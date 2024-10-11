УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11311 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
2 351 2

Бійці 1129-го Білоцерківського полку знищили 145 ворожих розвідувальних БПЛА. ВIДЕО

Бійці 1129-го зенітно-ракетного Білоцерківського полку знищили 145 ворожих розвідувальних БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Вражаючий успіх бійців 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку, які продемонстрували свої навички, збивши 145 ворожих розвідувальних БПЛА за короткий термін", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої техніки скидами з дронів бійцями 14-го полку БпАК. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4293) ППО (3258) знищення (7477) Сили безпілотних систем (102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.10.2024 15:09 Відповісти
поставив, звісно, "лайк"... але "серце кров'ю обливається", коли відбувається обмін "один до одного".. дуже сподіваюсь, що як старий пердун, нічого не розумію - і тО вжЕ є наша Перемога від придворного-ліцензованого Стерненка( чи байдуже, будь-кого), без варіантів... але, як старий пердун-нЕбюджетник, спочатку перебрав би усі дешеві варіанти для ефективного і отже - масового знищення москаля.. а вони, сподіваюсь, є (тут вже їх викладав, не буду повторюватися, бо, може, то й справді - дурня, бо в України Зєлєнскага є мільярди своЇх долЯрів на яскраву, іноді ажзанадто коштовну реалізацію)...
показати весь коментар
11.10.2024 15:40 Відповісти
 
 