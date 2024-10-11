Бійці 1129-го Білоцерківського полку знищили 145 ворожих розвідувальних БПЛА. ВIДЕО
Бійці 1129-го зенітно-ракетного Білоцерківського полку знищили 145 ворожих розвідувальних БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Вражаючий успіх бійців 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку, які продемонстрували свої навички, збивши 145 ворожих розвідувальних БПЛА за короткий термін", - зазначається у коментарі до відео.
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Luiza
показати весь коментар11.10.2024 15:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
igor koval #550777
показати весь коментар11.10.2024 15:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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