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Знищення ворожої техніки скидами з дронів бійцями 14-го полку БпАК. ВIДЕО

Бійці 14 полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ показали низку ударів по цілях у російському тилу.

Відео було оприлюднене на телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Були знищені САУ, РСЗО "Град", кілька бойових броньованих машин, гаубиця та вантажівка.

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Автор: 

дрони (4758) Сили безпілотних систем (95)


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21.09.2024 01:28 Відповісти
 
 