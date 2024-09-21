Знищення ворожої техніки скидами з дронів бійцями 14-го полку БпАК. ВIДЕО
Бійці 14 полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ показали низку ударів по цілях у російському тилу.
Відео було оприлюднене на телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Були знищені САУ, РСЗО "Град", кілька бойових броньованих машин, гаубиця та вантажівка.
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показати весь коментар21.09.2024 01:28 Відповісти Мені подобається 1
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